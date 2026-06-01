Один знак зодиака ждет невероятный месяц любви: гороскоп на июнь 2026

Анна Ярославская
1 июня 2026, 16:07
Первый месяц лета сулит одиноким Водолеям встречу со своей второй половинкой.
Гороскоп для Водолеев на июнь 2026 - прогноз Анжелы Пер / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Первая неделя месяца пройдет под сильным влиянием полнолуния
  • Крупные сделки и операции астролог советует закрыть до 17 июня
  • С 30 июня Юпитер на целый год изменит личную жизнь Козерогов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в июне на Водолеев продолжит влиять полнолуние, которое произошло 31 мая в 11-м доме гороскопа. Его воздействие будет ощущаться всю первую неделю июня. 11-й дом — это социум, общение, друзья. Это время, когда вы с кем-то встречаетесь, идете на концерт, в театр или на стадион, где собирается много людей.

Возможно, вас пригласят на свадьбу, день рождения или крестины. Ожидается много общения, в том числе и в интернете. Возможны обучение, участие в конференциях или семинарах. В любом случае вы будете активно коммуницировать и вовлекаться в общественные дела.

По словам астролога, друзья могут вас с кем-то познакомить, ведь 11-й дом — это также сектор любви, знакомств и детей. Так что не исключены приятные события вроде крестин.

2 июня Меркурий входит в шестой дом гороскопа почти на 2,5 месяца — до 10 августа. Шестой дом отвечает за работу, здоровье и домашних животных.

"Меркурий буквально как утюгом будет утюжить ваш сектор работы и здоровья. Возможно, на работе вам придется осваивать что-то новое. Например, вам установят новую компьютерную программу, или вы познакомитесь с новыми коллегами. Предстоит работа с документами, которые придется переделывать, переписывать или переподписывать. Когда Меркурий пойдет назад, к вам могут вернуться старые клиенты, либо потребуется дорабатывать прошлый проект. В общем, ожидается много рабочих дел и изменений", - рассказала Анжела Перл.

Возможно, вы будете выбирать себе щенка или котенка, либо повезете питомца к ветеринару на плановую проверку.

В июне в шестом доме соединяются Венера и Юпитер. Венера — планета денег, любви и малого счастья, а Юпитер — планета изобилия и большого счастья.

"Пик этого соединения придется на 8, 9 и 10 июня, но вы можете почувствовать его влияние уже с 6-го числа. Это принесет хорошие новости: возможно быстрое выздоровление (ваше или вашего питомца) либо радостное событие на работе. Какая-то давняя проблема или задача решится намного легче, чем вы думали, и еще принесет прибыль. Не исключено, что благодаря работе вы с кем-то познакомитесь, и это перерастет в роман. У каждого это проиграется по-своему, но дни предстоят отличные", - прогнозирует астролог.

14 июня Венера входит в седьмой дом гороскопа и останется там до 10 июля. Когда Венера входит в этот сектор, она приносит гармонию, любовь и прибыль через других людей.

Вам может прийти финансовая помощь от мужа или жены, либо вы получите приятный подарок. Отношения в этот период (с 14 июня по 10 июля) будут очень искренними, теплыми и романтичными. Это прекрасное время для переговоров. Даже если это сделка купли-продажи или подписание контракта, вам будет очень легко договориться о выгодных условиях.

15 июня будет новолуние в пятом доме гороскопа — секторе любви.

"У вас намечается какой-то месяц любви, Водолеи! Это и любовь к себе, когда вы можете позволить себе приятные вещи, и романтические свидания, и творчество. Сюда же относятся походы в театр или на концерты, поездки в отпуск и дела детей. Возможны хорошие новости, связанные с детьми. Новолуние всегда приносит свежую информацию: возможно, вы будете оформлять ребенка в новую школу или детский сад. Также это сектор хобби, так что у вас может появиться новое увлечение — рисование, пение, танцы или велоспорт", - рассказала астролог.

21 июня — день летнего солнцестояния. Это мощное время, когда силы света побеждают тьму. Открывается энергетический портал, поэтому в этот день очень здорово проводить ритуалы, загадывать желания и просить что-то у Вселенной.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

22 июня Солнце высветит тему, связанную с клиентами, служебными обязанностями, подчиненными или здоровьем. Солнце обычно приносит хорошие новости по поводу самочувствия.

29 июня Марс может принести участие в спортивных соревнованиях, динамичную поездку в отпуск или организацию выставки или званого ужина. Вы будете активно тратить энергию на что-то приятное. Вас ждут свидания, ради которых, возможно, придется поехать в другой город.

29 июня Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 23 июля. В этот период нежелательно покупать технику, планировать операции или подписывать важные документы. Скорость Меркурия начнет падать еще с середины месяца. Поэтому если у вас запланировано что-то важное, постарайтесь успеть сразу после новолуния — 15, 16 или 17 июня. Это последние дни, когда можно делать операции, совершать сделки, покупать квартиры или машины.

Кроме того, 29 июня произойдет полнолуние в вашем 12-м доме. Этот сектор символизирует завершение, очищение и окончание процессов. Возможно, вы будете наводить порядок, выбрасывать ненужные вещи или завершать крупный проект. Поскольку 12-й дом связан с медицинскими учреждениями, полнолуние может принести поездку в санаторий, прохождение обследования или курс массажа. Также это может проиграться как возвращение из-за границы.

30 июня нас ждет потрясающая новость: Юпитер — планета изобилия, большого счастья и подарков судьбы — на целый год входит в ваш седьмой дом отношений и брака. Этот транзит продлится с 30 июня этого года по 27 июля следующего года. На ближайшие 12 месяцев тема любви и партнерства у вас просто расцветет.

"Если вы сейчас свободны, вы можете встретить своего человека. Возможны предложение руки и сердца, свадьба или начало суперуспешного бизнес-партнерства и коллаборации. Юпитер всегда дает масштабные позитивные результаты", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Водолеев на июнь 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

