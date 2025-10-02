Укр
Гороскоп для Скорпионов на октябрь 2025: тайные связи и освобождение от кармы

Анна Ярославская
2 октября 2025, 13:39
64
Чёрная Луна даст Скорпионам смелость проявить себя, стать заметнее, популярнее.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на октябрь 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие бонусы Скорпионам даст Черная Луна
  • Когда у Скорпионов начнется удачный период в жизни
  • Почему все важные дела нужно успеть сделать в октябре

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Скорпионов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв, Стрельцам - удача.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в знаке Скорпиона сейчас находится Чёрная Луна, и в октябре она соединяется с Марсом - управителем этого знака зодиака.

видео дня

И если для других знаков Чёрная Луна может нести негатив, то Скорпионам она даст смелость проявить себя, стать заметнее, популярнее. Но это должно быть связано только с вами лично, потому что Чёрная Луна находится в первом доме — это сектор личности, внешности и намерений, пишет Главред.

Астролог предупредила: не должно быть никакой мести, негативных целей или давления на других. Только позитивные намерения, касающиеся вас самих. В таком случае Чёрная Луна в союзе с Марсом даст энергию, действие, активность и новые начинания.

В целом, октябрь благоприятен для сделок, контрактов, косметических процедур, плановых операций. В ноябре будет ретроградный Меркурий (с 9 по 29 число), так что все важные дела лучше завершить именно в октябре.

7 октября — полнолуние в шестом доме, который отвечает за работу, рутину, обязательств и здоровья. Возможны новости по работе, проектам, сотрудникам или коллегам. Может состояться визит к врачу. Вы будете сдавать анализы, заниматься вопросами здоровья. Полнолуние высветит ответы: насколько вы себя перегружаете, есть ли баланс между отдыхом и занятостью. Ощутить влияние полнолуния можно будет с 4 по 10 октября.

В этот же день Меркурий входит в ваш знак. Вы станете более общительными, появятся новые знакомства, идеи, переписки, поездки.

14 октября — Венера в 12 доме. Это сектор тайного и личного. Возможен роман, поездка в уединённое место, ретрит, процедуры красоты, массаж, клиники. Венера приносит также деньги — издалека, из прошлого или через благотворительность.

В тот же день Плутон - планета Скорпионов - разворачивается в прямое движение в доме семьи, недвижимости и места жительства. После долгой паузы вопросы дома, виз, переездов, недвижимости, документов наконец сдвинутся.

21 октября — новолуние в секторе завершений и прошлого. Вы сможете избавиться от всех кармических "хвостов". Скорпионов ждет новая энергия, новые перспективы, особенно связанные с дальними поездками, иностранными проектами или духовным развитием. Возможны инсайты, яркие сны, усиление интуиции.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 октября — Нептун возвращается в пятый дом гороскопа до 27 января. Это дом любви, детей, творчества и удовольствия. Последние три месяца перед тем, как Нептун уйдёт на долгие годы в зону работы. В это время многое прояснится в романтических отношениях, в творческих проектах и в вопросах, которые действительно близки вашему сердцу.

С 24 октября Солнце будет в первом доме гороскопа Скорпионов. По словам астролога, начинается ваш личный Новый год. Вселенная подарит вам то, что вам нужно именно сейчас, и направит в верном направлении.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Скорпион гороскоп Скорпион гороскоп на октябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
