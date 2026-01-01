Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Руслана Заклинская
1 января 2026, 05:38
44
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 2 января всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность
Гороскоп на 2 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 января
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 2 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Попробуйте в этот день использовать свою уверенность в себе с пользой. Несмотря на насыщенный день, вы сможете восстановить энергию. Контролируйте расходы и не будьте слишком щедрыми в этот день. Друг может обратиться к вам за советом по личным вопросам. В любви стоит проявить благоразумие. Возможно повышение на работе или премия для достойных работников. Путешествия будут приятными и полезными. В этот день вы поймете, что значит счастливая супружеская жизнь.

Гороскоп на завтра - Телец

Обратитесь за поддержкой к членам семьи, чтобы снять напряжение. Принимайте их помощь с уважением и не держите эмоции и переживания в себе. Откровенные разговоры помогут облегчить внутреннее давление. Если вы хотите спокойной жизни и финансовой стабильности, в этот день стоит внимательнее отнестись к расходам. Благоприятное время для того, чтобы дарить и получать подарки от близких. Вам следует провести больше времени с любимым человеком, чтобы лучше понять друг друга. На работе возможны приятные слова или комплименты. Представители этого знака зодиака в этот день могут провести время дома, просматривая фильм или матч вместе с братьями или сестрами - это укрепит семейные отношения. Не давите на партнера, ведь это может лишь отдалить вас друг от друга.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваше обаяние в этот день будет привлекать внимание окружающих. Даже если в течение дня придется решать финансовые вопросы, вечером вы, вероятно, получите прибыль. День начнется с приятных новостей от близких родственников или друзей. Любовь будет особенно теплой и искренней - вы это почувствуете сполна. Стоит записаться на курсы или программы, которые помогут освоить новые технологии и навыки. В этот день у вас появится свободное время, которое можно посвятить медитации и восстановлению внутреннего равновесия. Именно это поможет сохранить душевное спокойствие. Для вас это может стать одним из самых романтичных дней в жизни вместе с мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Рак

Здоровье в этот день будет оставаться хорошим, несмотря на плотный график. Инвестиции, сделанные в этот день, увеличат ваше благосостояние и финансовую безопасность. Поделитесь своим счастьем с родителями, пусть они чувствуют свою ценность, а чувство одиночества и депрессии исчезнут. Для чего мы живем, если не для того, чтобы делать жизнь друг друга легче? В этот день вы узнаете, что любовь вашего партнера действительно душевная для вас. Наиболее раздражительный человек в вашей команде на работе внезапно может проявить себя как интеллектуал. Ваш любимый не уделяет вам достаточно времени, поэтому вы открыто поговорите с ним об этом. В этот день ваш муж или жена заставит вас почувствовать, что вы единственные в мире.

Гороскоп на завтра - Лев

Не пренебрегайте своим здоровьем, особенно избегайте алкоголя. В этот день вы можете оставаться обеспокоенными из-за проблем, связанных с деньгами. Для этого следует обратиться к своему доверенному лицу. Рискуйте сделать что-то благородное и стоящее ради своей семьи. Не бойтесь, ведь упущенная возможность может никогда не вернуться. Ваш любимый может пострадать из-за чего-то, что вы сказали, поэтому прежде чем он рассердится, осознайте ошибку и помиритесь с ним. Вы можете получить комплименты на работе. Ваша способность помогать нуждающимся принесет вам уважение. В обычной супружеской жизни этот день станет замечательным.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваше щедрое отношение принесет пользу и поможет избавиться от сомнений, депрессии и ревности. Состоятся важные вещи, которые принесут финансовую прибыль. Новый роман расцветет в вашей жизни. На работе в этот день вас будут внимательно слушать. Проведите время со своим любимым - он или она будет приятно удивлен вашим вниманием и любовью.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Займитесь интересными делами для отдыха. Возможен визит кредитора - возврат займа может создать финансовые трудности, поэтому лучше избегать новых займов. Совместная активность с семьей подарит приятное настроение. Романтические шаги в этот день не принесут ожидаемого результата. В этот день у вас будет энергия и знания для повышения заработка. Будьте внимательны, чтобы просмотр фильмов или телефон не отвлек от важных дел. Чрезмерный контроль других, кроме партнера, может вызвать негативную реакцию.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В этот день вам будет сложно контролировать эмоции, а ваше необычное поведение может смутить окружающих. Женатым придется потратить деньги на обучение детей. Короткая поездка к родственнику принесет отдых и уют. Романтика управляет вашим сердцем, а новые работа или деловые предложения скрасят день. Возможен приятный сюрприз в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Здоровье в этот день отличное. Контролируйте склонность жить сиюминутно и тратить слишком много времени и денег на развлечения. Вечеринку лучше устроить с близкими друзьями - они поднимут настроение. Романтические шаги в этот день не принесут эффекта. Те, кто связан с внешней торговлей, достигнут желаемых результатов. На работе вы сможете максимально проявить свой талант. Переписку ведите осторожно, а после горячего спора день завершится прекрасным вечером с супругом/супругой.

Гороскоп на завтра - Козерог

Периодические срывы могут вызвать трудности, поэтому в этот день полностью отдохните для восстановления нервной системы. Возможен поход с мужем/женой за ценными вещами, что немного повлияет на финансы. Ожидаются неожиданные подарки от родственников и друзей, а ваша искренняя и щедрая любовь может быть вознаграждена. Окружающие будут раздражены, если вы не дадите прямых ответов. Проведите свободное время в храме или другом религиозном месте, подальше от хлопот и споров. Если вы стремились к любви партнера, этот день благословит вас.

Гороскоп на завтра - Водолей

Используйте свою энергию, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке - добрые дела придают смысл жизни. Возможен спор с мужем/женой из-за финансов, поскольку партнер может сделать замечание относительно ваших расходов и роскошного образа жизни. Своевременная помощь спасет кого-то от несчастья. На работе возможен рост ответственности. В свободное время можно посмотреть любой сериал на телефоне. Ваш партнер в этот день заставит вас почувствовать, что вы единственные в мире.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваш главный козырь - чувство юмора, используйте его, чтобы поддержать свое здоровье. Супружеским парам, возможно, придется потратить значительные средства на образование детей. Не поддавайтесь фантазиям и будьте реалистичными. Любовная жизнь вселяет надежду. В этот день вы будете в центре внимания, а успех - в ваших руках. Людям этого знака зодиака нужно найти время для себя, ведь чрезмерная работа может вызвать психический стресс. Отсутствие поддержки от партнера в сложные моменты может вызвать разочарование.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

01:26Украина
Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

23:47Украина
Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там было

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Последние новости

06:10

Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?

05:38

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

04:51

Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

03:30

Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
02:46

Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

02:26

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

Реклама
01:26

Под ударом энергетика: РФ цинично атаковала Одесскую область за несколько минут до Нового года

31 декабря, среда
23:47

Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины: новогоднее обращение Зеленского

23:37

Какой популярный продукт смертелен для кота - удивит даже опытных хозяевВидео

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

Реклама
19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Реклама
15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять