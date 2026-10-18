Гороскоп для Тельцов на ноябрь 2026: когда ждать деньги, а когда - важные сделки

Ретроградные Меркурий и Венера до середины месяца тормозят сделки, а полнолуние 24 ноября может принести неожиданные деньги.

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Гороскоп для Тельцов на ноябрь - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Главное из прогноза Анжелы Перл:

Ретроградный Меркурий срывает встречи до 13 ноября

Венера после 14 ноября вернет ожидаемые деньги

Марс в пятом доме до 22 февраля принесет романтику

Тельцы в ноябре 2026 года начнут длительную историю, связанную с жильем, семьей и недвижимостью, и завершится она только в середине мая. Такой прогноз дала астролог Анжела Перл, назвав даты, на которые стоит перенести сделки, и период, когда ждать денег, передает Главред.

С 1 по 20 ноября будет длиться соединение Марса - планеты активности и желаний - с Юпитером, которого астролог сравнивает с Дедом Морозом среди планет. Оба светила сойдутся в секторе гороскопа Тельцов, описывающем фундамент жизни.

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"Четвертый дом – это семья. Все, какие-то действия относительно семьи и недвижимости, родителей и мамы. Может быть, переезд, может, смена места жительства", - отмечает Перл.

По ее словам, соединение может запустить ремонт, оформление документов на квартиру или дом, продажу либо поиск жилья для покупки. К этой же сфере астролог относит гражданство, паспорт и вопросы корней.

Быстрой развязки ждать не стоит: планета действий несколько раз сменит направление движения, перейдет в соседний сектор, станет ретроградной и снова вернется.

"Например, вы решили продавать квартиру и продаете. Продадите ее, наверное, в мае, потому что Марс выйдет окончательно из вашего четвертого дома и завершит эту историю только 15 мая. Так что будьте готовы к тому, что это может быть такая длительная, затяжная история", - предупредила астролог.

Когда Тельцам подписывать документы в ноябре 2026

9 ноября в секторе партнерства Тельцов произойдет новолуние. Оно затронет брак, роман, деловые и рабочие связи, клиентов и договоренности, однако с юридическими шагами астролог советует не спешить.

"Но подписывать какие-то важные документы до 14–15 ноября нежелательно. Пока у нас еще Меркурий с Венерой ретроградные, можете только начать торговаться, начать переговоры, но не делайте, например, какие-то сделки, покупки очень дорогие. Продавать можно", - подчеркнула Перл.

Новолуние может принести сотрудничество с бухгалтером, юристом или нотариусом, появление новых клиентов или новости, связанные с мужем или женой. Острее всего его влияние ощутят те, у кого Луна или асцендент расположены на 15–17 градусе Тельца.

"Если у вас день рождения 6, 7 или 8 мая, вы сильнее других Тельцов почувствуете какой-то новый этап, новый период, новости, новую информацию, нового человека в вашей жизни", - убеждена астролог.

Первые две недели месяца пройдут под знаком ретроградного Меркурия, поэтому возможны ошибки в коммуникации, сорванные планы и переносы. Ситуация изменится, когда планета развернется в прямое движение 13 ноября.

"После 13 ноября уже все сдвинется с места, и встречи произойдут, и договоренности, и уже можно будет потом подписывать все, какие-то сделки проводить. Лучше 15-го все-таки, а не 13-го", - советует Перл.

Ретроградная Венера в ноябре 2026: деньги, работа и здоровье Тельцов

14 ноября после 40 дней ретроградности разворачивается Венера, которая отвечает за любовь и финансы. Она находится в шестом доме Тельцов, связанном с трудом.

"Так что, может быть, вы ожидали каких-то денег. Сейчас они уже придут после 14 ноября", - отмечает астролог.

В первой половине месяца, по ее словам, к Тельцам могли возвращаться старые клиенты, а кто-то мог выйти на прежнее место работы. Также в этот период представители знака могли обновлять сайт, пересчитывать товар, пересматривать работу подчиненных или искать замену няне, ассистентке либо помощнице по хозяйству.

Шестой сектор гороскопа описывает еще и самочувствие, поэтому прямая Венера может принести выздоровление и улучшение состояния. Отдельно Перл обратила внимание на уход за собой.

"Венера у нас отвечает за красоту. Поэтому после 14 ноября, скорее всего, вы будете делать какие-то косметологические процедуры, может, массажи, может быть, что-то с уколами, связанное с красотой", - говорит Перл.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Финансовый гороскоп Тельца на ноябрь 2026

До 23 ноября Солнце будет находиться в секторе отношений и делать их более понятными. Астролог не исключает важного разговора с отцом, руководителем, чиновником или другим старшим человеком, к которому Телец обращается на "вы".

После 23 ноября светило переходит в восьмой дом гороскопа, и фокус последней недели месяца сместится на официальные денежные вопросы.

"Может быть, вы будете оформлять что-то в банке, в страховой компании, может, с налогами связано, может быть, получение алиментов или новость о наследстве, или оформление какого-то кредита, получение кредитной карты, открытие банковского счета", - перечислила астролог.

24 ноября полнолуние придется на второй дом - сектор заработка и источников дохода. Эта фаза Луны обычно показывает итог вложенных усилий.

"Может прийти сумма денег, например, за какую-то проделанную работу. Или вам пришлет кто-то, поможет кто-то", - отмечает Перл.

В тот же день Луна соединится с Ураном - планетой свободы и неожиданных поворотов.

"Может быть, и сумма-сюрприз, может, дадут вам какую-то премию, а может быть, конечно, и другой какой-то сюрприз", - предупредила астролог.

Второй дом, по словам Перл, также связан с самооценкой, горлом, талантами и ораторским искусством. Поэтому кто-то из Тельцов может начать зарабатывать выступлениями, лекциями или вебинарами, а уверенность в себе вырастет благодаря решению проявлять собственную индивидуальность.

Гороскоп любви для Тельцов: Марс в пятом доме

26 ноября Марс переходит в пятый дом Тельцов и пробудет там до 22 февраля. После этого он вернется в семейный сектор, чтобы завершить дела с недвижимостью и местом жительства к 15 мая.

Эти три месяца энергия знака сосредоточится на чувствах, детях и досуге.

"У каждого разная тема: у кого-то любовь, у кого-то свидание, у кого-то беременность", - подчеркивает Перл.

Среди возможных сценариев астролог называет подготовку к зачатию, заботы о взрослых детях, их визиты или переезд, а также поездки со школьниками на секции. Пятый дом отвечает и за творчество, поэтому Тельцы могут взяться за творческий проект, танцы или пение, подготовить выставку, чаще ходить в музеи и театры или спланировать отпуск.

Благоприятные дни для Тельцов в конце ноября 2026

С 22 по 30 ноября Юпитер в четвертом доме образует гармоничный аспект с Венерой, находящейся в секторе повседневных дел и самочувствия. Эти две планеты будут поддерживать друг друга.

"Так что все, что касается каких-то ваших обязательств, ответственности, работы и семьи, такое ощущение, что какие-то вопросы или проблемы решатся легко, легче, чем вы думаете", - убеждена астролог.

Конкретное воплощение этой поддержки у каждого представителя знака будет своим.

"Может быть, это будет касаться ваших животных. Может быть, это будет касаться здоровья вашей мамы. Может быть, это будет касаться ремонта у вас дома", - отмечает Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Тельцов на ноябрь 2026:

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