Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево"

Близнецам астропрогноз посоветовал не есть курятину / УНИАН

В первый день февраля и в 20-е лунные сутки – это понедельник – знаку Зодиака Близнецы запретили есть курятину и рвать зубы, а Ракам – ходить "налево".

Опасности грозят Весам, гороскоп на 1 февраля 2021 года предупредил их о возможных несчастных случаях, пишет supercook.ru.

Везунчиком дня могут быть Девы – им прогнозируется триумф в деловой сфере.

Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей воздушной стихии

Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Водолей

Есть шанс достичь успеха в денежных делах – можно попробовать новый вид деятельности или найти новое "месторождение" дохода. В деловом общении залогом успеха может оказаться свежая идея.

Гороскоп на завтра – Весы

Противопоказаны новые знакомства и увлечения. Не стоит общаться даже с теми людьми, которые вам нужны. Можно потерять деньги, травмироваться, заболеть или отравиться.

Гороскоп на 1 февраля 2021 – Близнецы

Откажитесь от дел, которые связаны с риском, если не хотите потерять деньги. Может что-то загореться. Возможно, будет мучить головная боль. Не бейте посуду.

Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей водной стихии

Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Рыбы

Остерегайтесь отсутствия благоразумия, не стоит проявлять упрямство. Можете изучать что-то новое, быть кому-то наставником.

Гороскоп на завтра – Рак

Не стоит ходить "налево". Не ссоритесь с детьми, если вы в чем-то провинились – стоит извиниться.

Гороскоп на 1 февраля 2021 – Скорпион

Постарайтесь побыть в "норке". Нельзя принимать скоропалительные решения. Постарайтесь не привязываться к чему-то или к кому-то.

Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей огненной стихии

Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Стрелец

Из-за постороннего влияния возможны очень негативные результаты – постарайтесь прислушиваться к себе. Возможна легкая травма, головная боль или нервный срыв. Не пейте много спиртного и с опаской относитесь к огню.

Гороскоп на завтра – Лев

После обеда есть угроза ревности или обмана. Не отвечайте на негатив негативом. Откажитесь от дела, в котором не разбираетесь.

Гороскоп на 1 февраля 2021 – Овен

Стоит заниматься только теми делами, в которых вы разбираетесь. То, что вы задумаете в этот день, скоро может стать реальностью.

Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей земной стихии

Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Дева

Постарайтесь большую часть работы делать самостоятельно. Можно достичь соглашений, которые казались мечтой.

Гороскоп на завтра – Козерог

Женщин предупредили о мелких неприятностях на личном фронте. Творческие мужчины могут достичь успеха. Могут помочь, в частности интуиция и быстрая реакция.

Гороскоп на 1 февраля 2021 – Телец

Из-за неожиданных преград воплощение плана в жизнь может отодвинуться на неопределенный срок. Возможно, поступит интересное предложение. Не стоит рассчитывать на легкие победы.