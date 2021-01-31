Гороскоп для всех на 1 февраля: запрет на курятину и походы "налево"

Земному знаку Зодиака спрогнозирован триумф в деловой сфере.
В первый день февраля и в 20-е лунные сутки – это понедельник – знаку Зодиака Близнецы запретили есть курятину и рвать зубы, а Ракам – ходить "налево".
Опасности грозят Весам, гороскоп на 1 февраля 2021 года предупредил их о возможных несчастных случаях, пишет supercook.ru.
Везунчиком дня могут быть Девы – им прогнозируется триумф в деловой сфере.
Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей воздушной стихии
- Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Водолей
Есть шанс достичь успеха в денежных делах – можно попробовать новый вид деятельности или найти новое "месторождение" дохода. В деловом общении залогом успеха может оказаться свежая идея.
- Гороскоп на завтра – Весы
Противопоказаны новые знакомства и увлечения. Не стоит общаться даже с теми людьми, которые вам нужны. Можно потерять деньги, травмироваться, заболеть или отравиться.
- Гороскоп на 1 февраля 2021 – Близнецы
Откажитесь от дел, которые связаны с риском, если не хотите потерять деньги. Может что-то загореться. Возможно, будет мучить головная боль. Не бейте посуду.
Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей водной стихии
- Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Рыбы
Остерегайтесь отсутствия благоразумия, не стоит проявлять упрямство. Можете изучать что-то новое, быть кому-то наставником.
- Гороскоп на завтра – Рак
Не стоит ходить "налево". Не ссоритесь с детьми, если вы в чем-то провинились – стоит извиниться.
- Гороскоп на 1 февраля 2021 – Скорпион
Постарайтесь побыть в "норке". Нельзя принимать скоропалительные решения. Постарайтесь не привязываться к чему-то или к кому-то.
Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей огненной стихии
- Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Стрелец
Из-за постороннего влияния возможны очень негативные результаты – постарайтесь прислушиваться к себе. Возможна легкая травма, головная боль или нервный срыв. Не пейте много спиртного и с опаской относитесь к огню.
- Гороскоп на завтра – Лев
После обеда есть угроза ревности или обмана. Не отвечайте на негатив негативом. Откажитесь от дела, в котором не разбираетесь.
- Гороскоп на 1 февраля 2021 – Овен
Стоит заниматься только теми делами, в которых вы разбираетесь. То, что вы задумаете в этот день, скоро может стать реальностью.
Какой астропрогноз на первый день февраля составлен для представителей земной стихии
- Гороскоп на 1 февраля 2021 года – Дева
Постарайтесь большую часть работы делать самостоятельно. Можно достичь соглашений, которые казались мечтой.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Женщин предупредили о мелких неприятностях на личном фронте. Творческие мужчины могут достичь успеха. Могут помочь, в частности интуиция и быстрая реакция.
- Гороскоп на 1 февраля 2021 – Телец
Из-за неожиданных преград воплощение плана в жизнь может отодвинуться на неопределенный срок. Возможно, поступит интересное предложение. Не стоит рассчитывать на легкие победы.