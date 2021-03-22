Гороскоп для всех на 23 марта: денежная пруха, новое покровительство и лузер дня

Двум зодиакальным представителям прогнозируется везение в денежной сфере / УНИАН

На вторник, 23 марта и 11-й лунный день, самый позитивный астропрогноз составлен для знака Зодиака Рак – Раков можно назвать счастливчиками дня. Лузером гороскоп на 23 марта 2021 года "назначил" Рыб.

Рыб предупредили о возможных катастрофах, ограблениях, травмах и угрозе обострения старых болезней, пишет supercook.ru.

Козерогам и Девам светит финансовая пруха, а Весам – новое покровительство.

Рекомендации на 11-й лунный день для людей, рожденных под водными знаками Зодиака

Гороскоп на 23 марта 2021 года – Рыбы

Оградите себя от опасностей – не стоит отправляться на тусовки и проводить время с ненадежными людьми. Лучше побыть дома и как можно раньше уложить себя спать.

Гороскоп на завтра – Рак

Любое дело вы сможете довести до конца с первой попытки. Может казаться, что вам помогает какая-то сила. Вам могут предложить что-то доходное. Не ждите сиюминутного результата.

Гороскоп на 23 марта 2021 – Скорпион

Если у вас есть старая проблема – самое время совершить прорыв в ее разрешении. Можете заняться чем-то новым. Если имеете планы – можно заняться их воплощением, однако сперва все нужно продумать.

Рекомендации на 11-й лунный день для людей, рожденных под земными знаками Зодиака

Гороскоп на 23 марта 2021 года – Козерог

В денежной сфере может посчастливиться – есть шанс что-то выиграть или сделать удачную покупку. Можете прогуляться, отправиться в путешествие, активно отдохнуть или потренироваться.

Гороскоп на завтра – Телец

Женщины могут быть наказаны за легкомыслие. Откажитесь от домашней диктатуры. Можно посвятить время развлечениям, общению с близкими и творчеству.

Гороскоп на 23 марта 2021 – Дева

Попытайтесь "приспать" в себе диктатора. Может посчастливиться на денежном фронте – есть шанс что-то выиграть или выгодно купить. Стоит много времени уделить прогулкам. Неплохо было бы потренироваться.

Рекомендации на 11-й лунный день для людей, рожденных под огненными знаками Зодиака

Гороскоп на 23 марта 2021 года – Стрелец

Есть угроза неприятностей из-за хвостов, возможно, придется потратить много сил. Вы можете стать более сексуальными и обаятельными.

Гороскоп на завтра – Лев

Женщины могут понести потери из-за того, что будут рассчитывать на фарт. Мужчинам светит свидание с представителями других огненных знаков – с Овном или со Стрельцом.

Гороскоп на 23 марта 2021 – Овен

Можете заняться делами, связанными с коммерцией. Хороший день для того, чтобы что-то прикупить.

Рекомендации на 11-й лунный день для людей, рожденных под воздушными знаками Зодиака

Гороскоп на 23 марта 2021 года – Водолей

Количество жизненных сил не замрет на определенной точке. Не стоит быть советчиком. Откажитесь от новых дел. День не подходит для расширения делового поля.

Гороскоп на завтра – Весы

Есть шанс обрести новых покровителей – стоит расширять круг знакомых. Вы можете стать более обаятельными. После обеда беритесь только за те домашние дела, которые нельзя отложить.

Гороскоп на 23 марта 2021 – Близнецы

Можете окружить себя приятными людьми и активно отдохнуть. День подходит для путешествий. В семье может разгореться скандал, из-за которого отношения могут разрушиться. Если хотите посвятить время домашним делам – беритесь только за те, которые нельзя отложить.