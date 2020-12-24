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Гороскоп для всех на 25 декабря: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом

24 декабря 2020, 02:14

Ряду знаков Зодиака прогнозируются нешуточные проблемы.

Благодаря риску Стрельцам светит выигрыш, отмечается в астропрогнозе – Гороскоп на завтра, гороскоп на 25 декабря 2020 года
Благодаря риску Стрельцам светит выигрыш, отмечается в гороскопе / Reuters

На пятницу, 25 декабря и 11-12 лунный день, знаку Зодиака Стрелец спрогнозирован выигрышный риск, а Козерогам – неожиданная прибыль.

Львов гороскоп на 25 декабря 2020 года предупредил о возможной стычке с разгневанным врагом, сообщает supercook.ru.

По сведениям издания, серьезные проблемы также грозят Козерогам, Весам, Ракам, Девам и Тельцам.

К какому 11-12 лунному дню готовиться представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 года – Стрелец

Оправданный риск может привести к выигрышу. Можно браться за дела, в которых вы не ас. Внесите новые краски в домашние дела.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Над вами нависла большая угроза травм – проявите максимальную осторожность. Во время общения могут возникнуть иллюзии, есть угроза разочарований.

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 – Лев

Не делитесь своими планами и избегайте прогулок без сопровождения. Из-за необдуманных поступков можно создать себе серьезные проблемы. Есть угроза преследования и травли.

К какому 11-12 лунному дню готовиться представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 года – Весы

Можно откорректировать прошлое. Если не хотите серьезных проблем – уделяйте больше внимания близким.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не подпускайте близко людей, на которых нельзя положиться. Лучше не принимать участие в мероприятиях с большим количеством участников. Беритесь за любые дела – планы можно воплотить в жизнь.

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 – Водолей

Не стоит отправляться на вечеринки, противопоказаны посиделки с друзьями. Избегайте темных мест. Боритесь с искушениями.

К какому 11-12 лунному дню готовиться представителям водной стихии

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 года – Рыбы

Для решения личных проблем понадобится много духовных сил. Отпустите обиды. Можно вернуться к тем, с кем были в прошлом.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Можно взяться за изучение иностранного языка или посвятить время тренировке тела. Есть угроза серьезных проблем.

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 – Скорпион

Не бойтесь критической ситуации – вы сможете взять себя в руки и что-то сделать. Отношения с любимым человеком могут улучшиться, если вы не будете сдерживать сильные эмоции.

К какому 11-12 лунному дню готовиться представителям земной стихии

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 года – Дева

Из-за переутомления возможен нешуточный удар по здоровью. Возможно, вы получите неожиданную новость, из-за которой отношения с членами семьи усложнятся.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Из-за неожиданной новости могут усложниться отношения с членами семьи. Не забывайте "включать" интуицию и красноречие.

  • Гороскоп на 25 декабря 2020 – Козерог

Вы можете что-то выиграть или найти ценную вещь. Из-за неожиданной новости отношения с близкими могут ухудшиться. Остерегайтесь переутомления и дел, которые вам не по плечу.

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