УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность

28 января 2021, 11:31

Ряду знаков Зодиака сулят серьезные проблемы.

Отравиться в пятницу могут Девы – Гороскоп на 29 января 2021 – гороскоп на завтра
В пятницу Девы могут отравиться / Reuters

В 16 и 17 лунный день – это пятница, 29 января, женщинам-Стрельцам, Водолеям и Весам спрогнозирована неожиданная удача.

Знаку Зодиака Рак гороскоп на 29 января 2021 года спрогнозировал жизненный взлет, а мужчин-Стрельцов предупредил об угрозе сердечного приступа, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе также говорится, что мужчины-Овны после обожания партнерши могут почувствовать жесткую ревность. В этот же день Девам грозит отравление.

Какая пятница светит представителям земной стихии

  • Гороскоп на 29 января 2021 года – Телец

Не рассчитывайте, что за вас что-то сделают близкие. Возьмите все под свой контроль. День отлично подходит для творческой деятельности.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Из-за разных позиций в семье возможны конфликты, которые способны спровоцировать нервные срывы и болезни. Перед тем, как идти на какие-то шаги, прогнозируйте последствия.

  • Гороскоп на 29 января 2021 – Дева

Не открывайте свои замыслы тем, кого плохо знаете, – тогда можно будет избежать проблем. Возможен пожар и серьезные денежные потери. Может очень сильно разболеться голова.

Какая пятница светит представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 29 января 2021 года – Овен

Вы можете очень сильно поссориться с человеком, который очень давно находится рядом с вами. Из-за взаимных обид отношения могут погибнуть.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Женщинам может понадобиться помощь со стороны близких людей. Мужчины могут оказаться в любовном плену.

  • Гороскоп на 29 января 2021 – Стрелец

Мужчины могут угодить в аварии, травмироваться или "доиграться" до проблем с сердцем. Благодаря обаянию и смелости женщины могут достичь успеха. Возможно, удача неожиданно улыбнется.

Какая пятница светит представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 29 января 2021 года – Близнецы

Нельзя терять внимательность на дороге. Есть угроза катастрофы, неприятного приключения и болезни.

  • Гороскоп на завтра – Водолей

В отношениях назревает конфликт – постарайтесь уделить больше внимания партнеру. Удача может неожиданно улыбнуться. Будьте щедры и великодушны.

  • Гороскоп на 29 января 2021 – Весы

Есть угроза катастроф и болезней, нельзя терять внимательность за рулем. После обеда Фортуна может неожиданно улыбнуться.

Какая пятница светит представителям водной стихии

  • Гороскоп на 29 января 2021 года – Рыбы

Откажитесь от быстрых решений, путешествий и реформ. Хороший день для прогулок на свежем воздухе.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Благодаря творчеству возможен жизненный взлет – есть шанс оказаться на позиции, которая казалась недоступной. Не надейтесь, что кто-то поможет. Во второй половине дня может подкосить головная боль.

  • Гороскоп на 29 января 2021 – Скорпион

Если возник конфликт, не спешите пускать в ход "жало" – может пострадать тот, кто невиновен. Доброжелатели могут распустить язык – остерегайтесь наговоров и сплетен.

Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делатьГороскоп на февраль-2021: почему месяц будет сложным и что нельзя делать «Черная метка» для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака"Черная метка" для Рыб и фарт Близнецов: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движениеГороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Гороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышениеГороскоп на 27 января для всех: пламенная влюбленность, горестное расставание и повышение Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавирусаПолнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса
Следующий материал

Последние новости

12:14
Удар по тарифам: в Раде предложили вернуть тариф 90 копеек за первые 100кВт электроэнергии
12:14
Полнолуние в январе 2021: когда больше всего опасаться коронавируса Видео
11:59
Василий Лановой в реанимации подключен к аппарату ИВЛ
11:58
ПАСЕ отвергла предложение Украины насчет делегации России – нардеп Видео
11:55
Бунтующие ФОПы перекрыли Крещатик и двинулись маршем к КСУ Видео
Реклама
11:34
Кристен Стюарт сделали копией принцессы Дианы в фильме Спенсер
11:31
Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность Видео
11:30
Рада сделала первый шаг к запуску COVID-вакцинации в Украине Видео
11:09
Украинских телеведущих забрали в "кутузку" по прилете в Рим
11:07
В Киеве коммерсанты устроили протест: в Раде жестко ответили бунтующим ФОПам Видео
10:56
У Путина раскрыли планы по ядерной сделке России и США Видео
10:49
Школьники в Украине получили шанс заработать 100 тыс. грн: что нужно сделать Видео
10:44
"Дерзкая": Дорофеева в одном свитере поиграла с губами на провокационном фото
10:34
В Слуге народа рассказали о жестком разговоре Зеленского с Дубинским Видео
10:32
(Не) Дай Бог: в школах хотят ввести урок христианской этики
10:23
Путин снова угрожает всему миру ядерной войной мнение
10:05
Скандальную украинскую блогершу обвинили в любви к оккупантам
09:52
Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии Видео
09:46
Арестович назвал украинцев "овцами", "лакеями" и "идиотами-шариковыми"
09:40
Свирепый удар непогоды: украинцев предупредили о метелях, гололеде и сильном ветре Видео
Реклама
09:06
В Слуге народа придумали хитрый ход с исключением Дубинского из фракции Видео
09:00
Как избавиться от мигрени на фоне стресса: все способы Видео
08:54
У Кравчука рассказали, что взбесило РФ на переговорах в ТКГ Видео
08:52
В России "усмирили" шамана-врага Путина Видео
08:33
Почему уже десять лет путинский режим не может победить Навального мнение
08:17
Коронавирус в Украине 28 января: за сутки обнаружили более 5,5 тыс. новых больных Видео
08:05
Украину завалило снегом, на дорогах - ад: объявлено штормовое предупреждение Видео
07:58
В России задержали брата Навального и соратницу оппозиционера Видео
07:46
Витамин В12: названы признаки, предупреждающие о серьезном дефиците Видео
07:13
"Сочная": Леся Никитюк наделала шума горячим фото
07:12
Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19 Видео
06:57
Почему вакцина от коронавируса не спасет Украину от эпидемии мнение
06:41
Миру грозит новая пандемия из-за смертельно опасного вируса Nipah - ВОЗ Видео
06:33
Предвестник смерти и Луна без курса: что ждет Байдена на посту президента
06:27
Головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye вернулись в моду на весну-лето Видео
05:53
Крах переговоров по Донбассу: эксперт сделал заявление о военной операции ВСУ Видео
05:26
"Доктор Смерть": В Италии врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19
04:49
"Царица": Анна Седокова засветила аппетитные формы и бронзовый загар
04:22
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Видео
03:50
Назван самый эффективный препарат от коронавируса Видео
Реклама
03:01
Порнозвезда рассказала, как изменилось видео с сексом из-за COVID-19 Видео
02:14
Переговоры по Донбассу: эксперт рассказал, что потребует Россия от США по Украине Видео
01:36
Какие продукты помогают со стрессом и не дают толстеть - ответ диетологов Видео
01:25
Звезда Playboy Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя
00:55
Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль 2021 Видео
00:54
В Украине повысят пенсии: в Раде назвали сроки Видео
00:29
В Слуге народа рассказали, сколько стоит проведение референдума Видео
00:19
Какого числа Благовещение 2021 и что надо знать про праздник Видео
27 января, среда
23:58
Новые бунты и стихийные митинги: в Польше вступил в силу запрет на аборты Фото Видео
23:20
Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето Фото Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять