Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность

В пятницу Девы могут отравиться / Reuters

В 16 и 17 лунный день – это пятница, 29 января, женщинам-Стрельцам, Водолеям и Весам спрогнозирована неожиданная удача.

Знаку Зодиака Рак гороскоп на 29 января 2021 года спрогнозировал жизненный взлет, а мужчин-Стрельцов предупредил об угрозе сердечного приступа, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе также говорится, что мужчины-Овны после обожания партнерши могут почувствовать жесткую ревность. В этот же день Девам грозит отравление.

Какая пятница светит представителям земной стихии

Гороскоп на 29 января 2021 года – Телец

Не рассчитывайте, что за вас что-то сделают близкие. Возьмите все под свой контроль. День отлично подходит для творческой деятельности.

Гороскоп на завтра – Козерог

Из-за разных позиций в семье возможны конфликты, которые способны спровоцировать нервные срывы и болезни. Перед тем, как идти на какие-то шаги, прогнозируйте последствия.

Гороскоп на 29 января 2021 – Дева

Не открывайте свои замыслы тем, кого плохо знаете, – тогда можно будет избежать проблем. Возможен пожар и серьезные денежные потери. Может очень сильно разболеться голова.

Какая пятница светит представителям огненной стихии

Гороскоп на 29 января 2021 года – Овен

Вы можете очень сильно поссориться с человеком, который очень давно находится рядом с вами. Из-за взаимных обид отношения могут погибнуть.

Гороскоп на завтра – Лев

Женщинам может понадобиться помощь со стороны близких людей. Мужчины могут оказаться в любовном плену.

Гороскоп на 29 января 2021 – Стрелец

Мужчины могут угодить в аварии, травмироваться или "доиграться" до проблем с сердцем. Благодаря обаянию и смелости женщины могут достичь успеха. Возможно, удача неожиданно улыбнется.

Какая пятница светит представителям воздушной стихии

Гороскоп на 29 января 2021 года – Близнецы

Нельзя терять внимательность на дороге. Есть угроза катастрофы, неприятного приключения и болезни.

Гороскоп на завтра – Водолей

В отношениях назревает конфликт – постарайтесь уделить больше внимания партнеру. Удача может неожиданно улыбнуться. Будьте щедры и великодушны.

Гороскоп на 29 января 2021 – Весы

Есть угроза катастроф и болезней, нельзя терять внимательность за рулем. После обеда Фортуна может неожиданно улыбнуться.

Какая пятница светит представителям водной стихии

Гороскоп на 29 января 2021 года – Рыбы

Откажитесь от быстрых решений, путешествий и реформ. Хороший день для прогулок на свежем воздухе.

Гороскоп на завтра – Рак

Благодаря творчеству возможен жизненный взлет – есть шанс оказаться на позиции, которая казалась недоступной. Не надейтесь, что кто-то поможет. Во второй половине дня может подкосить головная боль.

Гороскоп на 29 января 2021 – Скорпион

Если возник конфликт, не спешите пускать в ход "жало" – может пострадать тот, кто невиновен. Доброжелатели могут распустить язык – остерегайтесь наговоров и сплетен.