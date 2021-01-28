Гороскоп для всех на 29 января: жизненный взлет, отравление и жесткая ревность

Ряду знаков Зодиака сулят серьезные проблемы.
В 16 и 17 лунный день – это пятница, 29 января, женщинам-Стрельцам, Водолеям и Весам спрогнозирована неожиданная удача.
Знаку Зодиака Рак гороскоп на 29 января 2021 года спрогнозировал жизненный взлет, а мужчин-Стрельцов предупредил об угрозе сердечного приступа, сообщает supercook.ru.
В астропрогнозе также говорится, что мужчины-Овны после обожания партнерши могут почувствовать жесткую ревность. В этот же день Девам грозит отравление.
Какая пятница светит представителям земной стихии
- Гороскоп на 29 января 2021 года – Телец
Не рассчитывайте, что за вас что-то сделают близкие. Возьмите все под свой контроль. День отлично подходит для творческой деятельности.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Из-за разных позиций в семье возможны конфликты, которые способны спровоцировать нервные срывы и болезни. Перед тем, как идти на какие-то шаги, прогнозируйте последствия.
- Гороскоп на 29 января 2021 – Дева
Не открывайте свои замыслы тем, кого плохо знаете, – тогда можно будет избежать проблем. Возможен пожар и серьезные денежные потери. Может очень сильно разболеться голова.
Какая пятница светит представителям огненной стихии
- Гороскоп на 29 января 2021 года – Овен
Вы можете очень сильно поссориться с человеком, который очень давно находится рядом с вами. Из-за взаимных обид отношения могут погибнуть.
- Гороскоп на завтра – Лев
Женщинам может понадобиться помощь со стороны близких людей. Мужчины могут оказаться в любовном плену.
- Гороскоп на 29 января 2021 – Стрелец
Мужчины могут угодить в аварии, травмироваться или "доиграться" до проблем с сердцем. Благодаря обаянию и смелости женщины могут достичь успеха. Возможно, удача неожиданно улыбнется.
Какая пятница светит представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 29 января 2021 года – Близнецы
Нельзя терять внимательность на дороге. Есть угроза катастрофы, неприятного приключения и болезни.
- Гороскоп на завтра – Водолей
В отношениях назревает конфликт – постарайтесь уделить больше внимания партнеру. Удача может неожиданно улыбнуться. Будьте щедры и великодушны.
- Гороскоп на 29 января 2021 – Весы
Есть угроза катастроф и болезней, нельзя терять внимательность за рулем. После обеда Фортуна может неожиданно улыбнуться.
Какая пятница светит представителям водной стихии
- Гороскоп на 29 января 2021 года – Рыбы
Откажитесь от быстрых решений, путешествий и реформ. Хороший день для прогулок на свежем воздухе.
- Гороскоп на завтра – Рак
Благодаря творчеству возможен жизненный взлет – есть шанс оказаться на позиции, которая казалась недоступной. Не надейтесь, что кто-то поможет. Во второй половине дня может подкосить головная боль.
- Гороскоп на 29 января 2021 – Скорпион
Если возник конфликт, не спешите пускать в ход "жало" – может пострадать тот, кто невиновен. Доброжелатели могут распустить язык – остерегайтесь наговоров и сплетен.