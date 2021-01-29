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Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения

29 января 2021, 01:36

Представителю стихии воздух грозят "долгоиграющие" проблемы со здоровьем.

Мужчинам-Львам спрогнозирована встреча со второй половинкой – Гороскоп на завтра – гороскоп на 30 января 2021 года
Мужчинам-Львам светит встреча со второй половинкой / УНИАН

Гороскоп на 30 января 2021 года – это суббота и 17, 18 лунный день – спрогнозировал мужчинам-Львам резкий поворот на любовном фронте, они могут встретить вторую половинку.

В этот же день еще одному огненному знаку – Овен – светят приключения, пишет supercook.ru.

Воздушного зодиакального представителя – Водолея – астропрогноз предупредил о возможных проблемах со здоровьем, которые могут надолго затянуться.

Чем посоветовали заняться в субботу представителям водной стихии

  • Гороскоп на 30 января 2021 года – Скорпион

Потратьте время на то, чтобы полноценно восстановить силы. Круг друзей могут пополнить люди, с которыми ранее не ладилось общение.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Переедание может сильно ударить по организму. Могут возникнуть мелкие проблемы со здоровьем, например, возможна простуда.

  • Гороскоп на 30 января 2021 – Рыбы

Следите за тем, что едите. Организму станет сложнее защищаться. Вы можете простудиться.

Чем посоветовали заняться в субботу представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 30 января 2021 года – Водолей

Разногласия могут разрушить отношения. Не беритесь за то, что вам не под силу. Есть большая угроза "долгоиграющих" проблем со здоровьем.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Женщинам не советуют искать новые знакомства, но можно организовать праздник с человеком, который давно рядом. Мужчинам во время дружеского общения советуют подбирать слова.

  • Гороскоп на 30 января 2021 – Весы

Женщинам посоветовали отказаться от расширения круга знакомств. После обеда может разболеться голова, возможна слабость. Мужчины могут обойти спрятанные "капканы" тех, кто не желает им добра.

Чем посоветовали заняться в субботу представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 30 января 2021 года – Стрелец

Рабочие отношения могут улучшиться, главное – не выходить из себя. Есть угроза упущений и просчетов. Можно возобновлять дружбу и расширять круг знакомых.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Женщинам грозит ссора с любимым человеком из-за того, что они много внимания уделяют подругам или детям. У мужчин на любовном фронте может все резко измениться.

  • Гороскоп на 30 января 2021 – Овен

День подходит для активных действий на личном фронте. Судьба может повернуть в неожиданную сторону.

Чем посоветовали заняться в субботу представителям земной стихии

  • Гороскоп на 30 января 2021 года – Телец

Придется разбираться с рабочими проколами. Можно просить о помощи. Не делайте то, что нельзя будет исправить.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

В рабочей сфере нельзя терять осмотрительность – есть угроза падения авторитета или карьерного спуска. Не время для подписания документов, связанных с деньгами, и работы в коллективе – можно потерять деньги.

  • Гороскоп на 30 января 2021 – Дева

Не пейте много алкоголя и опасайтесь огня. После обеда есть угроза травмы или срыва. Может разболеться голова.

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