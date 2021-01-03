Гороскоп для всех на 4 января 2021 года: карьерная расплата и широкая улыбка Фортуны

Стрельцам может широко улыбнуться удача / УНИАН

Гороскоп 2021 на 21 и 22 лунный день – на понедельник, 4 января, пообещал Стрельцам широкую улыбку Фортуны, Близнецов предупредил об угрозе самообмана, а Рыб – о возможном возникновении тяжелой зависимости.

Водолеям прогнозируется карьерная расплата – возможно как поощрение, так и наказание, сообщает supercook.ru.

Весам астропрогноз посоветовал воздержаться от интимных приключений.

Как посоветовали прожить первый рабочий день нового года представителям огненной стихии

Гороскоп на 4 января 2021 года – Лев

Эмоции могут бить ключом, поэтому не стоит верить внутреннему голосу – "включайте" разум. Не бойтесь советоваться с друзьями.

Гороскоп на сегодня – Овен

Творческим людям, преподавателям и ученикам светит улыбка Фортуны. У бюджетников возможны позитивные подвижки в финансовой сфере. После предложение вы можете заняться чем-то другим. Интуиция будет не лучшим помощником.

Гороскоп на 4 января 2021 – Стрелец

Женщинам не придется сильно трудиться, чтобы что-то сделать. Мужчинам светит выигрыш, подарок или вознаграждение. На любовном фронте постарайтесь не делать поспешных шагов.

Как посоветовали прожить первый рабочий день нового года представителям земной стихии

Гороскоп на 4 января 2021 года – Козерог

Не стоит сразу же воплощать в жизнь свои замыслы. Уровень жизненной энергии упадет, из-за этого вы можете захотеть заняться чем-то новым.

Гороскоп на сегодня – Телец

Жизнь хороший подсказчик – не пытайтесь одновременно разобраться со всеми проблемами. Семейное тепло позитивно повлияет на материальное положение.

Гороскоп на 4 января 2021 – Дева

Не спешите сразу же воплощать замыслы в жизнь – не помешают советы близких. В вас будет бурлить энергия, возможно, захочется заняться чем-то новым.

Как посоветовали прожить первый рабочий день нового года представителям воздушной стихии

Гороскоп на 4 января 2021 года – Весы

Возможна тяга к интимным приключениям – постарайтесь не терять самоконтроль, иначе жизнь может осложниться.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Если вы будете стараться – получите вознаграждения, а за проколы придется дорого заплатить. Можно обращаться к руководству, главное – убедитесь в своей правоте.

Гороскоп на 4 января 2021 – Близнецы

Из-за кипучей энергии вы можете захотеть заняться новым делом. Постарайтесь "включить" логику и посоветоваться с близкими – есть угроза самообмана.

Как посоветовали прожить первый рабочий день нового года представителям водной стихии

Гороскоп на 4 января 2021 года – Рыбы

Молодые люди могут оказаться в плену настойчивых и эгоистичных идей. Разница между ожидаемым и действительным может подпортить настроение.

Гороскоп на сегодня – Рак

Не будет взаимопонимания. На вас могут "повесить" что-то. Не проявляйте "психи" в отношениях с руководством.

Гороскоп на 4 января 2021 – Скорпион

У вас может появиться желание становиться лучше. То, что произойдет в этот день, может повлиять на грядущее.