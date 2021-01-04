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Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость

4 января 2021, 01:36

Представителям воздушной стихии сулят встречу с настоящим врагом.

Водолеям светят любовь и нежность – Гороскоп на завтра – гороскоп на 5 января 2021 года
Любовь и нежность светят Водолеям / УНИАН

Для знаков Зодиака Водолей и Рыбы 22, 23 лунный день – вторник, 5 января, ожидается позитивным. Водолеям гороскоп на 5 января 2021 года спрогнозировал нежность и любовь, а Рыбам – прибыльное общение.

Серьезные неприятности ожидаются в жизни Овнов, Львов, Тельцов и Весов, предупреждает supercook.ru.

Тельцы предупреждены о возможной потере денег, Весы – об угрозе встречи с настоящим врагом, а Львы и Овны – об "ударной" новости.

Астропрогноз для представителей водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 5 января 2021 года – Рыбы

Благодаря общению можно найти еще один источник заработка. Появится шанс распрощаться с деловыми хвостами.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Порадуйте себя чем-то, но не выбрасывайте деньги на ветер. Возможно, в будущем придется потратиться на что-то незапланированное.

  • Гороскоп на 5 января 2021 – Скорпион

Те, кто не желают вам добра, могут подталкивать к деловым реформам. Делайте все тем способом, который уже проверен.

Астропрогноз для представителей огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 5 января 2021 года – Лев

Возможно, придет известие, из-за которого изменятся отношения с некоторыми из окружающих или планы. Есть угроза появления на плечах нового груза.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Из-за нехорошего известия возможен удар по здоровью. Из-за новых знакомств придется чаще открывать кошелек.

  • Гороскоп на 5 января 2021 – Стрелец

Постарайтесь отказаться от интима, из-за него возможны неприятности. Воздержитесь от искушений и держите страсти под контролем.

Астропрогноз для представителей земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 5 января 2021 года – Козерог

Из-за рабочей активности можно очень сильно накалить отношения с руководством или коллегами. Возможна рассеянность.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Будьте осторожны с деньгами. Противопоказано много тратить. Вы сможете проявить свои таланты.

  • Гороскоп на 5 января 2021 – Дева

Не рассчитывайте на руку помощи. Из-за неожиданных знакомств и встреч придется чаще беспокоить кошелек.

Астропрогноз для представителей воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 5 января 2021 года – Весы

Можно с кем-то неожиданно познакомиться. Возможны траты, которые вы не планировали. Не бросайте деньги на ветер.

  • Гороскоп на завтра – Водолей

Благодаря Венеры личная жизнь улучшится. Если вы окажетесь под контролем страстей – ожидайте неприятностей. Из-за встречи с близкими придется потратиться.

  • Гороскоп на 5 января 2021 – Близнецы

Боритесь с влиянием страстей, иначе – будет много неприятностей. Из-за активного общения возможны лишние расходы.

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