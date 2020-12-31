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Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и решающий день для отношений

31 декабря 2020, 01:37

Опасный день грозит воздушным знакам Зодиака, отмечается в гороскопе.

Козерогам сулят важный любовный день – Гороскоп на завтра, гороскоп на 1 января 2021 года
Козерогам спрогнозирован важный любовный день / Reuters

Первый день нового года и 18, 19 лунный – пятница, 1 января 2021, – прогнозируется опасным для знаков Зодиака Близнецы и Весы.

Близнецы предупреждены об угрозе удара по рабочим отношениям, а Водолеям гороскоп на 1 января 2021 года насулил опасный день для здоровья, говорится на supercook.ru.

В жизни Козерогов может наступить решающий день для любовных отношений, а Весам и Ракам спрогнозирована тяга к наслаждениям.

Какая первая пятница 2021-го ожидается в жизни представителей водной стихии

  • Гороскоп на 1 января 2021 года – Рыбы

Возможны словесные стычки и проигрыши. Ваша надежная опора – хорошие друзья. Не оттягивайте решение проблем.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Возможна тяга к плотским наслаждениям. Если у вас появились идеи – не забудьте "включить" трезвый расчет, иначе можете просто витать в облаках.

  • Гороскоп на 1 января 2021 – Скорпион

Из-за того, что вы хотите быть вольной птицей, могут возникнуть конфликты. Не рубите с плеча – вы можете разрушить построенные отношения.

Какая первая пятница 2021-го ожидается в жизни представителей земной стихии

  • Гороскоп на 1 января 2021 года – Дева

Состояние здоровья не порадует – посвятите время посильным физическим нагрузкам. Постарайтесь не язвить близким людям.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, вам захочется выстраивать планы на неблизкое будущее. Будьте осторожны – есть угроза оказаться в облаках. Пользуйтесь трезвым умом.

  • Гороскоп на 1 января 2021 – Козерог

Можно серьезно поссориться с любимым человеком. Судьба отношений в ваших руках – они могут погибнуть или продолжиться. Постарайтесь показать выдержку.

Какая первая пятница 2021-го ожидается в жизни представителей воздушной стихии

  • Гороскоп на 1 января 2021 года – Водолей

Старые болезни могут оживиться, есть угроза травм. Стоит отказаться от тяжелого умственного или физического труда. Женщинам посоветовали не влезать в любовные авантюры, которые могут негативно отразиться на жизни.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не делайте резких шагов в рабочей сфере – день не подходит для кардинальных решений. Обращайте внимание на свое самочувствие и состояние близких.

  • Гороскоп на 1 января 2021 – Весы

Возможно, вас будет тянуть к плотским наслаждениям. Есть угроза семейной неприятности – не "включайте" расчет, помочь может внутренний голос.

Какая первая пятница 2021-го ожидается в жизни представителей огненной стихии

  • Гороскоп на 1 января 2021 года – Стрелец

Из-за несправедливости вы можете вспыхнуть и навредить сами себе. Если хотите исправить прокол – будьте честными.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Кто-то может захватить ваш разум – возможна интересная встреча. День подходит для поездок и прогулок.

  • Гороскоп на 1 января 2021 – Овен

Порадуйте близких – сделайте им праздник. "Включайте" фантазию и будьте активны.

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