Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек

Огненному знаку Зодиака не советуют идти на неоправданный риск.
Четверг, 10 декабря и 25-26 лунный день, ожидается особенно удачным для некоторых представителей знака Зодиака Близнецы.
Некоторым Близнецам гороскоп на 10 декабря 2020 года спрогнозировал особое покровительство, сообщает supercook.ru.
Стрельцов предупредили об угрозах ударов из-за неоправданного риска, а Скорпионов – о тревожном звоночке.
На что в четверг рассчитывать представителям земной стихии
- Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Козерог
Женщинам грозят хлопоты, а мужчинам светят победы на любовном фронте. Представительницам прекрасного пола посоветовали не требовать от жизни невозможного.
- Гороскоп на завтра – Телец
Есть угроза неприятностей из-за чрезмерной заботы о близких. День не подходит для рискованных операций и дорогих приобретений.
- Гороскоп на 10 декабря 2020 – Дева
Не стоит тратить время на планирование, замыслы могут разрушиться. Будьте довольны тем, что получаете от жизни.
На что в четверг рассчитывать представителям водной стихии
- Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Рыбы
Откажитесь от противостояния с системой, если не упираться – серьезная часть проблем может испариться. Женщинам светит встреча с человеком, который способен взвалить на свои плечи часть их проблем.
- Гороскоп на завтра – Рак
Из-за лишних эмоций на любовном фронте возможно горькое ощущение. Возможно, неожиданно придется куда-то поехать. Противопоказаны рискованные дела.
- Гороскоп на 10 декабря 2020 – Скорпион
Усталость может быть тревожным звоночком – возможно, вы разбрасываетесь силами. На личном фронте может наметиться сложная ситуация – спрогнозирован выбор.
На что в четверг рассчитывать представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Водолей
Помалкивайте относительно планов на будущее. Вы можете исправить прокол, допущенный в прошлом. В жизнь могут вернуться дорогие люди из прошлого.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Людям, которые занимаются воспитанием и творчеством, светит особое покровительство звезд. Вас могут засыпать предложениями относительно совместной тесной работы.
- Гороскоп на 10 декабря 2020 – Весы
Из-за лишних эмоций в любовных отношениях возможны горькие ощущения. Возможно, придется работать на несколько фронтов.
На что в четверг рассчитывать представителям огненной стихии
- Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Овен
Женщинам советуют отказаться от болезненной реакции на критику, а мужчинам – исключить напористость, агрессивность и не выстраивать планы.
- Гороскоп на завтра – Лев
Женщины могут зря приревновать. Мужчинам грозят проблемы из-за категоричности и чрезмерной требовательности.
- Гороскоп на 10 декабря 2020 – Стрелец
Забудьте об алкоголе и нагрузке на мышцы. Из-за риска ради адреналина могут возникнуть серьезные проблемы. День не подходит для ответственных решений и поступков, которые нельзя будет исправить.
Совет для всех знаков Зодиака на 10 декабря от астролога Юлии Погорельченко
"…В этот день будет удаваться то, во что вы верите беспрекословно. Удачный день для обращения к начальству. Все будет проходить плодотворнее, если будете слушать свою интуицию", – поделилась Юлия Погорельченко.