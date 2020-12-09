Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек

Особенное покровительство светит некоторым Близнецам, говорится в гороскопе / Reuters

Четверг, 10 декабря и 25-26 лунный день, ожидается особенно удачным для некоторых представителей знака Зодиака Близнецы.

Некоторым Близнецам гороскоп на 10 декабря 2020 года спрогнозировал особое покровительство, сообщает supercook.ru.

Стрельцов предупредили об угрозах ударов из-за неоправданного риска, а Скорпионов – о тревожном звоночке.

На что в четверг рассчитывать представителям земной стихии

Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Козерог

Женщинам грозят хлопоты, а мужчинам светят победы на любовном фронте. Представительницам прекрасного пола посоветовали не требовать от жизни невозможного.

Гороскоп на завтра – Телец

Есть угроза неприятностей из-за чрезмерной заботы о близких. День не подходит для рискованных операций и дорогих приобретений.

Гороскоп на 10 декабря 2020 – Дева

Не стоит тратить время на планирование, замыслы могут разрушиться. Будьте довольны тем, что получаете от жизни.

На что в четверг рассчитывать представителям водной стихии

Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Рыбы

Откажитесь от противостояния с системой, если не упираться – серьезная часть проблем может испариться. Женщинам светит встреча с человеком, который способен взвалить на свои плечи часть их проблем.

Гороскоп на завтра – Рак

Из-за лишних эмоций на любовном фронте возможно горькое ощущение. Возможно, неожиданно придется куда-то поехать. Противопоказаны рискованные дела.

Гороскоп на 10 декабря 2020 – Скорпион

Усталость может быть тревожным звоночком – возможно, вы разбрасываетесь силами. На личном фронте может наметиться сложная ситуация – спрогнозирован выбор.

На что в четверг рассчитывать представителям воздушной стихии

Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Водолей

Помалкивайте относительно планов на будущее. Вы можете исправить прокол, допущенный в прошлом. В жизнь могут вернуться дорогие люди из прошлого.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Людям, которые занимаются воспитанием и творчеством, светит особое покровительство звезд. Вас могут засыпать предложениями относительно совместной тесной работы.

Гороскоп на 10 декабря 2020 – Весы

Из-за лишних эмоций в любовных отношениях возможны горькие ощущения. Возможно, придется работать на несколько фронтов.

На что в четверг рассчитывать представителям огненной стихии

Гороскоп на 10 декабря 2020 года – Овен

Женщинам советуют отказаться от болезненной реакции на критику, а мужчинам – исключить напористость, агрессивность и не выстраивать планы.

Гороскоп на завтра – Лев

Женщины могут зря приревновать. Мужчинам грозят проблемы из-за категоричности и чрезмерной требовательности.

Гороскоп на 10 декабря 2020 – Стрелец

Забудьте об алкоголе и нагрузке на мышцы. Из-за риска ради адреналина могут возникнуть серьезные проблемы. День не подходит для ответственных решений и поступков, которые нельзя будет исправить.

Совет для всех знаков Зодиака на 10 декабря от астролога Юлии Погорельченко

В четверг можно обращаться к руководству, спрогнозировала Юлия Погорельченко / instagram.com/vash_astrolog_j

"…В этот день будет удаваться то, во что вы верите беспрекословно. Удачный день для обращения к начальству. Все будет проходить плодотворнее, если будете слушать свою интуицию", – поделилась Юлия Погорельченко.