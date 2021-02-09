Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель

Близнецов предупредили о жизненном переломе / Reuters

Гороскоп на 10 февраля 2021 года и 29 лунный день – это среда, предупредил знак Зодиака Близнецы о жизненном переломе, а Весам насулил резкие перемены.

Стрельцам светит деловая карусель, говорится на supercook.ru.

Скорпионам в этот день при некоторых условиях светит вознаграждение, однако за грехи придется дорого заплатить.

Чего представителям стихии земля ожидать в 29 лунный день

Гороскоп на 10 февраля 2021 года – Дева

Вам могут предложить поработать над чем-то вместе. Тщательно обдумайте предложение, скорее всего, понадобится много сил и времени. Чтобы достичь цели, нужно медленно, но уверенно двигаться вперед.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не сильно рвитесь вперед, залог успеха – медленное и уверенное движение вперед. Залог высоких результатов – упорство и обаяние.

Гороскоп на 10 февраля 2021 – Телец

Грозит неприятная новость, из-за которой может появиться чувство усталости и раздраженность. Не выпускайте эмоции из кулака.

Чего представителям стихии огонь ожидать в 29 лунный день

Гороскоп на 10 февраля 2021 года – Стрелец

Возможен круговорот дел. Если не хотите, чтобы ситуация стала крайне острой, – не прячьтесь от испытаний. "Включайте" выдержку и рассудительность.

Гороскоп на завтра – Овен

Что-то может резко измениться, и переворот будет не в вашу пользу. Возможно, некоторые партнеры не заслуживают на доверие.

Гороскоп на 10 февраля 2021 – Лев

У мужчин может "похудеть" кошелек – берегите деньги. Женщинам может резко прилететь хорошее известие. На любовном фронте возможно приятное событие.

Чего представителям стихии воздух ожидать в 29 лунный день

Гороскоп на 10 февраля 2021 года – Водолей

Постарайтесь отказаться от крепкого спиртного и пищи, тяжелой для желудка. После обеда вам могут предложить дело, которое якобы скоро принесет выгоду. Если есть сомнения – не спешите говорить "да".

Гороскоп на завтра – Близнецы

В начале дня есть угроза разочарований и огорчений. Возможно, вы получите неприятную новость, которая связана с партнером. После обеда ожидается жизненный перелом.

Гороскоп на 10 февраля 2021 – Весы

В начале дня что-то может резко измениться из-за плохой новости. После обеда есть шанс открыть новые горизонты. Семейные отношения могут стать крепче.

Чего представителям стихии вода ожидать в 29 лунный день

Гороскоп на 10 февраля 2021 года – Рыбы

Возможно, эмоциональность будет очень высокая. Отношения и взгляды могут подвергнуться испытаниям на прочность. Чтобы выстоять, придется потратить немало жизненных сил.

Гороскоп на завтра – Рак

Стоит заняться обновлением своего внешнего вида – время пополнить гардероб. Можно "окунуться" в детские годы и вспомнить все самое лучшее.

Гороскоп на 10 февраля 2021 – Скорпион

За усердие и уникальную трудоспособность светит поощрение, а просчеты и грехи дорого обойдутся. Вы можете перенапрячься. Возможно, самочувствие ухудшится.