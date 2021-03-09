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Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман

9 марта 2021, 11:50

Приятность светит трем зодиакальным представителям, отмечается в гороскопе.

Одному знаку Зодиака грозит обман в партнерских отношениях
Водолеев предупредили об угрозе обмана в партнерских отношениях / Reuters

В среду и 27-й лунный день – 10 марта – трем знакам Зодиака светит неожиданная приятность.

Близнецам, Весам и Девам гороскоп на 10 марта 2021 года спрогнозировал неожиданный дар, пишет supercook.ru.

Водолеям среда может принести неприятность – им спрогнозирован партнерский обман.

Чего ожидать в 27-й лунный день представителям стихии вода

  • Гороскоп на 10 марта 2021 года – Рыбы

В делах временно что-то может измениться. Изменения могут повлечь денежные потери. Не отчаивайтесь, вам под силу преодолеть преграды.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Можете куда-то отправиться. Если хотите взяться за дела – завершите то, что находится на финальной стадии. Вы можете пообщаться с тем, кто вас понимает.

  • Гороскоп на 10 марта 2021 – Скорпион

Ваши отношения с руководством могут ухудшиться, помните, что все находится в ваших руках. Не стоит конфликтовать со своим внутренним "я".

Чего ожидать в 27-й лунный день представителям стихии воздух

  • Гороскоп на 10 марта 2021 года – Водолей

Себя нужно беречь. Болезнь, возникшая в этот день, может затянуться и повлечь осложнения. Вас могут обмануть партнеры.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Можете обращаться к активистам или к чиновникам. Вам светит неожиданная приятность. Когда-то за подарок придется расплатиться.

  • Гороскоп на 10 марта 2021 – Весы

Можете раскрывать свои творческие возможности, обращаться к активистам или чиновникам. Вам светит фарт, жизненных сил может стать больше.

Чего ожидать в 27-й лунный день представителям стихии огонь

  • Гороскоп на 10 марта 2021 года – Лев

Мужчины могут разобраться с проблемами, которые свалились им на голову. Женщины могут разочароваться в партнере из-за свидания или поступка.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Мужчинам под силу разобраться с бытовыми проблемами, которые обрушились им на голову. Женщинам грозит разочарование из-за свидания.

  • Гороскоп на 10 марта 2021 – Стрелец

Можете пускаться в романтические приключения. День прекрасно подходит для любви. У вас будет много жизненных сил и появится много возможностей для продвижения в сфере карьеры.

Чего ожидать в 27-й лунный день представителям стихии земля

  • Гороскоп на 10 марта 2021 года – Телец

Если получите какие-то предложения – не пожалейте на них сил и внимания. Разберитесь с хвостами – пора закончить начатые дела.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Творческие люди могут лишиться выгодного дела. Не стоит переоценивать свои силы – из-за этого возможны проблемы. Возможно, некоторые ваши планы далеки от реальности.

  • Гороскоп на 10 марта 2021 – Дева

Вы можете неожиданно получить приятное известие. Вы можете упустить выгодное дело. Есть угроза денежных потерь из-за иллюзий.

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