Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах

Мужчинам-Козерогам под силу покорить сердца, отмечается в астропрогнозе / Reuters

Гороскоп на пятницу, 11 декабря (26-27 лунный день), предупредил мужчин-Близнецов о провале инициатив.

Мужчинам-Козерогам сулят возможность покорить сердце женщин, пишет supercook.ru.

Скорпионы предупреждены о наступлении "темных времен", а Рыбы – об угрозе инфекционных заболеваний.

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям огненной стихии

Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Стрелец

Мужчинам не советуют активничать в профессиональной сфере – инициативам подписан смертный приговор.

Гороскоп на завтра – Лев

Звезды пока не на вашей стороне. Нельзя рисковать просто так, работать руками и делать водные процедуры.

Гороскоп на 11 декабря 2020 – Овен

Риск, который не оправдан, и перегрузки мышц таят опасность. Есть большая угроза проявления старых болезней.Читайте такжеСолнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям земной стихии

Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Дева

Все, что происходит, будет помогать возрастанию популярности и авторитета. Можно менять обстановку на любовном фронте.

Гороскоп на завтра – Телец

Может подкачать лишняя мнительность. Показаны доброжелательность и терпимость.

Гороскоп на 11 декабря 2020 – Козерог

Благодаря новому знакомству у женщин могут на что-то открыться глаза. Есть угроза ссоры из-за слишком правильного поведения. Мужчины способны покорить сердца женщин благодаря душевной щедрости и умению жертвовать своими интересами.

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям воздушной стихии

Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Весы

Нельзя устраивать телу физические или умственные испытания – можно травмироваться, нанести вред психике или "оживить" старые болезни.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не отказывайтесь от общения с близкими – вы можете получить пользу. Можно расслабиться и с кем-то познакомиться.

Гороскоп на 11 декабря 2020 – Водолей

Будьте осторожны в общении – сторонитесь дискуссий и споров, которые не нужны. Агрессивных и завистливых людей стоит остерегаться.

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям водной стихии

Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Скорпион

Можете устроить небольшой домашний праздник. Скоро возможны "темные времена" – негатив может усилиться, есть угроза ухудшения денежной ситуации.

Гороскоп на завтра – Рак

Из-за старших родственников может упасть настроение. Ваши "спасители" – юмор и полноценный отдых.

Гороскоп на 11 декабря 2020 – Рыбы

Остерегайтесь инфекций. Чтобы понять, что вас ждет в будущем, – внимательно присмотритесь к прошлому. Многие ощутят усиление дара предвидения и усиление интуиции.

Совет для всех знаков Зодиака от астролога Юлии Погорельченко

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