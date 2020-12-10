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Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах

10 декабря 2020, 09:26

Водный знак Зодиака предупредили о возможном инфекционном заболевании.

В астропрогнозе отмечается, что мужчинам-Козерогам под силу покорить сердца – Гороскоп на завтра 11 декабря 2020 года для всех
Мужчинам-Козерогам под силу покорить сердца, отмечается в астропрогнозе / Reuters

Гороскоп на пятницу, 11 декабря (26-27 лунный день), предупредил мужчин-Близнецов о провале инициатив.

Мужчинам-Козерогам сулят возможность покорить сердце женщин, пишет supercook.ru.

Скорпионы предупреждены о наступлении "темных времен", а Рыбы – об угрозе инфекционных заболеваний.

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Стрелец

Мужчинам не советуют активничать в профессиональной сфере – инициативам подписан смертный приговор.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Звезды пока не на вашей стороне. Нельзя рисковать просто так, работать руками и делать водные процедуры.

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 – Овен

Риск, который не оправдан, и перегрузки мышц таят опасность. Есть большая угроза проявления старых болезней.Читайте такжеСолнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям земной стихии

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Дева

Все, что происходит, будет помогать возрастанию популярности и авторитета. Можно менять обстановку на любовном фронте.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Может подкачать лишняя мнительность. Показаны доброжелательность и терпимость.

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 – Козерог

Благодаря новому знакомству у женщин могут на что-то открыться глаза. Есть угроза ссоры из-за слишком правильного поведения. Мужчины способны покорить сердца женщин благодаря душевной щедрости и умению жертвовать своими интересами.

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Весы

Нельзя устраивать телу физические или умственные испытания – можно травмироваться, нанести вред психике или "оживить" старые болезни.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не отказывайтесь от общения с близкими – вы можете получить пользу. Можно расслабиться и с кем-то познакомиться.

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 – Водолей

Будьте осторожны в общении – сторонитесь дискуссий и споров, которые не нужны. Агрессивных и завистливых людей стоит остерегаться.

Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям водной стихии

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Скорпион

Можете устроить небольшой домашний праздник. Скоро возможны "темные времена" – негатив может усилиться, есть угроза ухудшения денежной ситуации.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Из-за старших родственников может упасть настроение. Ваши "спасители" – юмор и полноценный отдых.

  • Гороскоп на 11 декабря 2020 – Рыбы

Остерегайтесь инфекций. Чтобы понять, что вас ждет в будущем, – внимательно присмотритесь к прошлому. Многие ощутят усиление дара предвидения и усиление интуиции.

Совет для всех знаков Зодиака от астролога Юлии Погорельченко

Погорельченко сообщила, что пятница подходит для шопинга
Пятница подходит для шопинга, сообщила Юлия Погорельченко / instagram.com/vash_astrolog_j

"…Это хорошее время для общения с подругами, свиданий, шопинга (онлайн). Издревле это был женский день, когда нам было позволено отдыхать. В этот день лучше завершать начатые дела, не стараться свернуть горы", – спрогнозировала Юлия Погорельченко.Читайте также"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ

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