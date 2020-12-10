Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах

Водный знак Зодиака предупредили о возможном инфекционном заболевании.
Гороскоп на пятницу, 11 декабря (26-27 лунный день), предупредил мужчин-Близнецов о провале инициатив.
Мужчинам-Козерогам сулят возможность покорить сердце женщин, пишет supercook.ru.
Скорпионы предупреждены о наступлении "темных времен", а Рыбы – об угрозе инфекционных заболеваний.
Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям огненной стихии
- Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Стрелец
Мужчинам не советуют активничать в профессиональной сфере – инициативам подписан смертный приговор.
- Гороскоп на завтра – Лев
Звезды пока не на вашей стороне. Нельзя рисковать просто так, работать руками и делать водные процедуры.
- Гороскоп на 11 декабря 2020 – Овен
Риск, который не оправдан, и перегрузки мышц таят опасность. Есть большая угроза проявления старых болезней.Читайте такжеСолнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям земной стихии
- Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Дева
Все, что происходит, будет помогать возрастанию популярности и авторитета. Можно менять обстановку на любовном фронте.
- Гороскоп на завтра – Телец
Может подкачать лишняя мнительность. Показаны доброжелательность и терпимость.
- Гороскоп на 11 декабря 2020 – Козерог
Благодаря новому знакомству у женщин могут на что-то открыться глаза. Есть угроза ссоры из-за слишком правильного поведения. Мужчины способны покорить сердца женщин благодаря душевной щедрости и умению жертвовать своими интересами.
Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Весы
Нельзя устраивать телу физические или умственные испытания – можно травмироваться, нанести вред психике или "оживить" старые болезни.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не отказывайтесь от общения с близкими – вы можете получить пользу. Можно расслабиться и с кем-то познакомиться.
- Гороскоп на 11 декабря 2020 – Водолей
Будьте осторожны в общении – сторонитесь дискуссий и споров, которые не нужны. Агрессивных и завистливых людей стоит остерегаться.
Чего в 26-27 лунный день ожидать представителям водной стихии
- Гороскоп на 11 декабря 2020 года – Скорпион
Можете устроить небольшой домашний праздник. Скоро возможны "темные времена" – негатив может усилиться, есть угроза ухудшения денежной ситуации.
- Гороскоп на завтра – Рак
Из-за старших родственников может упасть настроение. Ваши "спасители" – юмор и полноценный отдых.
- Гороскоп на 11 декабря 2020 – Рыбы
Остерегайтесь инфекций. Чтобы понять, что вас ждет в будущем, – внимательно присмотритесь к прошлому. Многие ощутят усиление дара предвидения и усиление интуиции.
Совет для всех знаков Зодиака от астролога Юлии Погорельченко
"…Это хорошее время для общения с подругами, свиданий, шопинга (онлайн). Издревле это был женский день, когда нам было позволено отдыхать. В этот день лучше завершать начатые дела, не стараться свернуть горы", – спрогнозировала Юлия Погорельченко.Читайте также"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ