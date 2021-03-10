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Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств

10 марта 2021, 12:34

Представителям огненной стихии астропрогноз посоветовал не быть расточительными.

Любовные неожиданности спрогнозированы двум знакам Зодиака
Двум зодиакальным представителям светят любовные неожиданности / УНИАН

Знакам Зодиака Весы и Козерог гороскоп на 11 марта 2021 года – на четверг и 28-й лунный день, спрогнозировал неожиданность на любовном фронте.

Близнецам астропрогноз посоветовал отречься от двух качеств, сообщает supercook.ru.

Овнов предупредили, что им стоит отказаться от расточительства.

Чего ожидать или опасаться представителям стихии земля в 28-й лунный день

  • Гороскоп на 11 марта 2021 года – Дева

Не стоит добавлять в блюда слишком много острых приправ и пить большое количество алкоголя. Откажитесь от потребления большого количества блюд, в составе которых есть мясо. Лучше отказаться от активных действий в кругу коллег и не нагружать себя физическим трудом.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Отличное время для того, чтобы попутешествовать, потренировать тело или просто прогуляться. После обеда лучше всего находиться в коллективе.

  • Гороскоп на 11 марта 2021 – Козерог

На любовном фронте неожиданно могут "нарисоваться" преграды. Из-за иллюзий кошельку грозит "похудение". Если не будете сдерживаться – нарветесь на конфликт.

Чего ожидать или опасаться представителям стихии воздух в 28-й лунный день

  • Гороскоп на 11 марта 2021 года – Водолей

Постарайтесь не оказаться под влиянием, оно может повлечь негатив. Любители креативности могут серьезно продвинуться вперед в самовыражении. Есть шанс обрести новые знания.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

В общении с тем, кого вы любите, не стоит проявлять бурные эмоции. Лучше отказаться от работы в коллективе. Не стоит нагружать тело. Откажитесь от эгоизма и тщеславия. Вечером может ухудшиться самочувствие.

  • Гороскоп на 11 марта 2021 – Весы

Возможно, на любовном фронте вы сможете справиться с проблемами, которые свалились как снег на голову. Выгодное предложение может "уплыть" из рук, и в этом не будет вашей вины.

Чего ожидать или опасаться представителям стихии огонь в 28-й лунный день

  • Гороскоп на 11 марта 2021 года – Лев

Благодаря коммерческим соглашениям и крупным покупкам ваш кошелек может стать полнее. Из-за чрезмерной щедрости возможны проблемы в делах. После обеда не стоит действовать в коллективе и нагружать тело.

  • Гороскоп на завтра – Овен

До обеда будет хорошее время для серьезных покупок и коммерческих соглашений. Не будьте расточительны – вас могут обмануть. После обеда по настроению могут ударить неприятности.

  • Гороскоп на 11 марта 2021 – Стрелец

Если хотите достичь успеха – действуйте в одиночку и будьте сосредоточены. Не стоит нагружать тело, работать в окружении коллектива и предъявлять претензии тому, кто с вами рядом.

Чего ожидать или опасаться представителям стихии вода в 28-й лунный день

  • Гороскоп на 11 марта 2021 года – Рыбы

Из-за неприятностей возможны проблемы со сном. Вами могут быть недовольны родные из-за того, что вы готовы помогать людям бескорыстно.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь избавиться от того, что вам неприятно. Есть угроза конфликта с тем, кого вы любите. Если хотите избежать ссоры – будьте тактичны и терпеливы.

  • Гороскоп на 11 марта 2021 – Скорпион

Не гоните лошадей и не будьте напористы – ожидается нерадужный день. Могут дать о себе знать друзья или дальние родственники.

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