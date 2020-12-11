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Гороскоп на 12 декабря для всех: денежное совпадение и запретный интим

11 декабря 2020, 01:32

Астропрогноз тревожный для представителей водного знака Зодиака.

Рыбам светит позитивное стечение обстоятельств – Гороскоп на завтра 12 декабря 2020 года для всех
Одному знаку Зодиака светит позитивное стечение обстоятельств / Reuters

Знаку Зодиака Рыбы гороскоп на субботу, 12 декабря и 26-27 лунный день, спрогнозировал позитивное денежное совпадение.

Скорпионов астропрогноз предупредил об угрозе катастроф, а Львов – о возможной грубой ошибке из-за спешки, пишет supercook.ru.

По его данным, еще одному знаку – Козерог – в субботу противопоказан интим.

Что можно, а что нельзя в субботу водным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Рыбы

Можно ставить точки в личных и в деловых вопросах. Благодаря совпадению кошелек может стать полнее.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Если можно воспользоваться проверенным способом – не стоит выдумывать что-то новое. Можно обращаться к чиновникам и активистам. Не нарушайте обещания.

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 – Скорпион

Возможны потери, катастрофы и травмы. Лучше никуда не ехать и отказаться от риска. Рассудительность поможет избежать опасностей.

Что можно, а что нельзя в субботу воздушным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Водолей

Если отказаться от помощи друзей или коллег – можно не добиться успеха. Распланируйте дело, которое поможет занять место под Солнцем.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

"Включите" сдержанность и осторожность в денежных делах. Не доставайте близких заботой. Не потакайте своим слабостям, из-за этого есть угроза неудач.

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 – Весы

Позитивное время для поездок по работе и заключения сделок. Проверенные пути помогут достичь успеха.

Что можно, а что нельзя в субботу огненным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Овен

Из-за непризнания правоты тех, кто рядом, или зацикленности на себе возможны денежные потери или серьезный скандал. Из-за рвения к лидерству и агрессивности возможны проблемы в отношениях.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Не спешите, иначе возможен серьезный прокол. Возможно, из-за проблем с руководством придется сменить работу. Доверчивость и самоуверенность могут спровоцировать серьезный скандал и удар по кошельку.

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 – Стрелец

В творчестве может начаться подъем. Если не хотите навредить себе – откажитесь от лишних страстей и потакания своим слабостям.

Что можно, а что нельзя в субботу земным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Козерог

Сил будет мало. Начинания могут закончиться провалом – грозит удар по репутации или по кошельку. Нехороший день для интима, постройки планов и старта новых дел.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Отложите экспериментальные методы на другой день. Для разрешения конфликтов понадобится гибкость. В денежных делах нужна сдержанность и осторожность.

  • Гороскоп на 12 декабря 2020 – Дева

Желудочно-кишечный тракт может подкачать. Прогулки и диета помогут укрепить организм.

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