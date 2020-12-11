Гороскоп на 12 декабря для всех: денежное совпадение и запретный интим

Астропрогноз тревожный для представителей водного знака Зодиака.
Знаку Зодиака Рыбы гороскоп на субботу, 12 декабря и 26-27 лунный день, спрогнозировал позитивное денежное совпадение.
Скорпионов астропрогноз предупредил об угрозе катастроф, а Львов – о возможной грубой ошибке из-за спешки, пишет supercook.ru.
По его данным, еще одному знаку – Козерог – в субботу противопоказан интим.
Что можно, а что нельзя в субботу водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Рыбы
Можно ставить точки в личных и в деловых вопросах. Благодаря совпадению кошелек может стать полнее.
- Гороскоп на завтра – Рак
Если можно воспользоваться проверенным способом – не стоит выдумывать что-то новое. Можно обращаться к чиновникам и активистам. Не нарушайте обещания.
- Гороскоп на 12 декабря 2020 – Скорпион
Возможны потери, катастрофы и травмы. Лучше никуда не ехать и отказаться от риска. Рассудительность поможет избежать опасностей.
Что можно, а что нельзя в субботу воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Водолей
Если отказаться от помощи друзей или коллег – можно не добиться успеха. Распланируйте дело, которое поможет занять место под Солнцем.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
"Включите" сдержанность и осторожность в денежных делах. Не доставайте близких заботой. Не потакайте своим слабостям, из-за этого есть угроза неудач.
- Гороскоп на 12 декабря 2020 – Весы
Позитивное время для поездок по работе и заключения сделок. Проверенные пути помогут достичь успеха.
Что можно, а что нельзя в субботу огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Овен
Из-за непризнания правоты тех, кто рядом, или зацикленности на себе возможны денежные потери или серьезный скандал. Из-за рвения к лидерству и агрессивности возможны проблемы в отношениях.
- Гороскоп на завтра – Лев
Не спешите, иначе возможен серьезный прокол. Возможно, из-за проблем с руководством придется сменить работу. Доверчивость и самоуверенность могут спровоцировать серьезный скандал и удар по кошельку.
- Гороскоп на 12 декабря 2020 – Стрелец
В творчестве может начаться подъем. Если не хотите навредить себе – откажитесь от лишних страстей и потакания своим слабостям.
Что можно, а что нельзя в субботу земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 12 декабря 2020 года – Козерог
Сил будет мало. Начинания могут закончиться провалом – грозит удар по репутации или по кошельку. Нехороший день для интима, постройки планов и старта новых дел.
- Гороскоп на завтра – Телец
Отложите экспериментальные методы на другой день. Для разрешения конфликтов понадобится гибкость. В денежных делах нужна сдержанность и осторожность.
- Гороскоп на 12 декабря 2020 – Дева
Желудочно-кишечный тракт может подкачать. Прогулки и диета помогут укрепить организм.