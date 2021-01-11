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Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего

11 января 2021, 02:06

Водному знаку Зодиака сулят скачок количества энергии.

В гороскопе отмечается, что над четырьмя знаками Зодиака нависла серьезная угроза – Гороскоп на завтра – гороскоп на 12 января 2021 года
Над четырьмя знаками Зодиака нависла серьезная угроза, отмечается в гороскопе / Reuters

Во вторник, 12 января и в 29 лунный день, ряд знаков Зодиака – Дева, Телец, Стрелец и Близнецы – грозит потеря всего. Близнецов гороскоп на 12 января 2021 года предупредил об обманчивой выгоде.

В жизни Близнецов и Стрельцов могут разгореться жесткие баталии, пишет supercook.ru.

Самый положительный прогноз на вторник составлен для Рыб – им спрогнозирован подскок энергии.

Астропрогноз для водных знаков Зодиака на 29 лунный день

  • Гороскоп на 12 января 2021 года – Рыбы

Возможен рост обаяния – воспользуйтесь моментом и улучшите отношения с коллегами или близкими. Благодаря рвению к цели вы можете сделать мечту реальностью.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Судьба может подбросить инструмент, который поможет выкарабкаться из затруднительного положения. Будьте инициативны и настойчивы.

  • Гороскоп на 12 января 2021 – Скорпион

Взгляните по-другому на рабочие взаимоотношения. Может измениться взгляд на жизнь, возможно, придется подправить планы на будущее.

Астропрогноз для огненных знаков Зодиака на 29 лунный день

  • Гороскоп на 12 января 2021 года – Овен

Откажитесь от мнительности на любовном фронте. Отличный день для приобретений, прогулок на свежем воздухе и тренировки тела.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Противопоказаны ремонтные работы или дела, связанные с благоустройством, – вы можете травмироваться или допустить ошибки. Отложите поездки и путешествия.

  • Гороскоп на 12 января 2021 – Стрелец

Внешнее окружение может быть недружелюбным – возможны жесткие баталии. Проявляйте выдержку и будьте терпеливы.

Астропрогноз для воздушных знаков Зодиака на 29 лунный день

  • Гороскоп на 12 января 2021 года – Водолей

Не стоит рассчитывать на то, что кто-то вам протянет руку помощи. Полагайтесь на свои знания и шепот интуиции. Если появится хоть самый маленький шанс воплотить ваши задумки в жизнь – воспользуйтесь им.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за якобы выгодного предложения есть угроза лишиться всего. Не идите на сделки, если не уверены в отсутствии риска. Нужно будет проявить выдержку и терпение.

  • Гороскоп на 12 января 2021 – Весы

Не бойтесь во время общения с руководством твердо отстаивать свою позицию. Клятвы и обещания не стоит принимать за чистую монету.

Астропрогноз для земных знаков Зодиака на 29 лунный день

  • Гороскоп на 12 января 2021 года – Козерог

Не стоит филонить на работе. Что-то может принести разочарование в партнере – некрасивый поступок или свидание.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Если вам предложат какое-то крупное соглашение, убедитесь, что никакого риска нет. Нельзя пренебрежительно относиться к своим обязанностям. Рассчитывайте только на собственные силы.

  • Гороскоп на 12 января 2021 – Дева

Если вам предложат серьезное соглашение, убедитесь, что нет никакого риска. Лучше занять выжидательную позицию. Не ждите, что вам кто-то поможет.

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