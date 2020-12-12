Гороскоп на 13 декабря для всех: любовная лафа и большой шаг вперед

Стрельцам астропрогноз сулит любовную лафу / Reuters

В воскресенье, 13 декабря (28-29 лунный день), знаку Зодиака Стрелец светит любовная лафа, а Скорпионам грозят происки "доброжелателей".

Гороскоп на 13 декабря 2020 года спрогнозировал Львам возможность сделать большой шаг вперед, сообщает supercook.ru.

Близнецов ожидает непростой день – могут всплыть старые долги, идеям предвещается провал.

Какие удары и возможности светят земным знакам Зодиака

Гороскоп на 13 декабря 2020 года – Дева

"Включите" критика и присмотритесь к тому, на что идут ваши деньги. Командировки и другие поездки советуют отложить.

Гороскоп на завтра – Телец

Помните, что еда должна быть качественной. Организм может подвести. Найдите время для отдыха на свежем воздухе.

Гороскоп на 13 декабря 2020 – Козерог

Не лучшее время для того, чтобы браться за дела, ответственность за которые будет полностью на ваших плечах. Стоит работать в команде, искать новых соратников и прислушиваться к советам друзей.

Какие удары и возможности светят воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 13 декабря 2020 года – Водолей

Берегитесь новых и старых болезней. Не стоит слишком долго мучить глаза. Не позвольте острому слову вылететь и ранить близкого человека.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Новым идеям и планам сулят провал. Противопоказана активная работа, лучше не подписывать договора. Возможно, придется платить по старым счетам.

Гороскоп на 13 декабря 2020 – Весы

Новые проблемы могут буквально взвалиться на голову, есть угроза агрессии партнеров. Старые обязательства могут спровоцировать ссору.

Какие удары и возможности светят огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 13 декабря 2020 года – Стрелец

На любовном фронте можно добиться успеха – есть шанс с кем-то познакомиться. Для того, чтобы добиться благосклонности, понадобится оптимизм и уверенность в себе.

Гороскоп на завтра – Овен

Если хотели рискнуть – настало подходящее время. Можете браться за дела, связанные с деньгами.

Гороскоп на 13 декабря 2020 – Лев

Если хотите сделать значительный шаг вперед – будьте смелы и решительны. Обстановка поможет проявить таланты и способности.

Какие удары и возможности светят водным знакам Зодиака

Гороскоп на 13 декабря 2020 года – Рыбы

Риск пока не для вас. Новость может заставить покинуть дом. Не стоит слишком бурно проявлять любовные чувства.

Гороскоп на завтра – Рак

Денежные вопросы могут разжечь конфликт. Есть угроза вспышки ревности. Не стоит коллекционировать обиды.

Гороскоп на 13 декабря 2020 – Скорпион

Завистники и те, кто не желает вам добра, способны решиться на козни. Вы можете спрогнозировать близкую угрозу.