УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и потеря ценности

13 марта 2021, 11:26

Одному знаку Зодиака стоит с опаской относиться к деловым предложениям, отмечается в гороскопе.

Весам грозит потеря чего-то ценного
Весы могут потерять что-то ценное / Reuters

Знаков Зодиака Овен, Стрелец и Рак гороскоп на 14 марта 2021 года – это воскресенье и 2 лунный день – предупредил об угрозе опасностей для здоровья.

Весам грозит потеря ценности, а Скорпионам – убыточное деловое предложение, сообщает supercook.ru.

В этот же день Раки могут получить от друга неоценимую услугу.

Чем наполнить 2 лунный день представителям стихии воздух

  • Гороскоп на 14 марта 2021 года – Водолей

Утром возможна "эмоциональная атака". До обеда лучше отказаться от общения. Эмоции будут зашкаливать, поэтому с близкими будет очень сложно о чем-то договориться.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Могут возникнуть проблемы на финансовом фронте, возможно, придется кому-то помочь или вернуть старый долг. Не тратьте время на пустые занятия, например, на разговоры.

  • Гороскоп на 14 марта 2021 – Весы

Вас могут ограбить. Мужчинам посоветовали быть более уверенными в себе. Можно прогуляться или отправиться в путешествие.

Чем наполнить 2 лунный день представителям стихии вода

  • Гороскоп на 14 марта 2021 года – Рыбы

Вы можете стать счастливее благодаря встрече с человеком, который вам давно близок. Не планируйте принятие важных решений. Не стоит беспокоиться из-за мелочей.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Вам грозят разные опасности, например, несчастные случаи, травмы или обострение болезней. Если хотите защититься – соблюдайте меры безопасности и побудьте дома с близкими.

  • Гороскоп на 14 марта 2021 – Скорпион

Проявляйте внимательность и терпеливость в отношениях с теми, кто вам близок. Можете пополнять круг людей, с которыми общаетесь по делам. Относитесь с опаской к деловым предложения – некоторые из них могут принести убытки.

Чем наполнить 2 лунный день представителям стихии земля

  • Гороскоп на 14 марта 2021 года – Дева

Мужчинам стоит находиться в кругу тех, кто разделяет их позицию. Можно потрудиться в коллективе. Женщины могут оказаться в центре внимания представителей сильного пола. Возможно, вы кем-то увлечетесь.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Откажитесь от эгоистичности и тщеславности. Найдите позитив и думайте о нем. В вашей помощи могут нуждаться родные, друзья или коллеги.

  • Гороскоп на 14 марта 2021 – Козерог

Мужчинам можно потрудиться в коллективе или отдохнуть в кругу тех, кто разделяет их позицию. Нельзя много пить. Можно потренироваться или попутешествовать. Женщины могут оказаться в центре внимания мужчин. Возможно, они кем-то увлекутся.

Чем наполнить 2 лунный день представителям стихии огонь

  • Гороскоп на 14 марта 2021 года – Овен

Мужчинам необходимо беречься – есть угроза несчастных случаев, травм и обострения старых болезней. Нельзя пить много алкоголя. Женщины в компании могут показать свои лучшие стороны. Возможно короткое увлечение.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Можете активно отдохнуть в кругу тех, кто разделяет вашу позицию. Нельзя пить много спиртного. Вы можете на короткое время кем-то увлечься.

  • Гороскоп на 14 марта 2021 – Стрелец

Женщины могут быть одарены мужским вниманием, возможно новое увлечение. Мужчинам после обеда грозят опасности – могут "проснуться" старые болезни, возможны отравления, травмы и несчастные случаи.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и потеря ценности». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбыГороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обманГороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Гороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качествГороскоп на 11 марта для всех: амурная неожиданность и отрешение от двух качеств Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корыстьГороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятияНоволуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия

Последние новости

12:26
В Госдуме ответили на требование Кулебы дать полный доступ в Крым
12:23
Киев зальет дождями – синоптик назвал дату Видео
11:56
Самый красивый красный маникюр на весну 2021 Фото
11:48
Зеленский рассказал об очищении "слуг народа" от "засланных казачков" Видео
11:29
США не впишутся за Украину в переговорах по Донбассу - эксперт Видео
Реклама
11:26
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и потеря ценности Видео
11:17
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались - СМИ Видео
10:35
Литвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчас Видео
10:28
Арахамия оправдался за нарушение ПДД у Офиса Зеленского
10:10
Любая вакцина сегодня - лотерея. Но в случае Украины есть одно "но" мнение
09:52
Эксперт сказал, как РФ будет мстить Зеленскому за наказание Медведчука Видео
09:45
В Украине тяжелая ситуация из-за нового штамма коронавируса - Степанов Видео
09:40
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
09:17
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик
08:44
Почему США не будут драться за Украину мнение
08:38
Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения Видео
08:29
Врач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине Видео
08:13
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек Видео
07:45
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
07:28
СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 Видео
Реклама
06:56
Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей мнение
06:30
С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины
06:01
Медики дали "плохой прогноз" из-за третьей волны COVID-19 в Украине Видео
05:40
Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу Видео
05:04
Дипломат назвал цель Путина в ситуации с переговорами по Донбассу Видео
04:22
Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса Видео
03:47
Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях
03:03
В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов
02:13
Поздравления на День землеустроителя прикольные и искренние
00:54
Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж Видео
00:37
Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
00:19
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
12 марта, пятница
23:57
Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия Видео
23:29
Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД Видео
23:26
У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
22:59
Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены Видео
22:55
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС Видео
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
22:05
Чай может снизить кровяное давление - исследование Видео
21:46
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО Видео
Реклама
21:35
"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО Видео
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять