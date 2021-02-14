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Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения

14 февраля 2021, 11:11

Одному знаку Зодиака может навредить взрыв страстей, предупредил астропрогноз.

Рыбам светит везение в лотереях
Рыбам спрогнозировано везение в лотереях / Reuters

В 5 лунный день – это понедельник, 15 февраля, знаку Зодиака Дева стоит быть готовым к провокациям и приключениям, а Весам – к предательствам и проблемам со здоровьем. Львов гороскоп на 15 февраля 2021 года предупредил о негативных последствиях от взрыва страстей.

Рыбам астропрогноз сулит везение в лотереях, пишет supercook.ru.

В этот же день здоровье стоит беречь Водолеям, им посоветовали избегать скопления людей.

Что в жизнь представителей огненной стихии привнесет понедельник

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 года – Стрелец

Не стоит ставить точки в важных вопросах. День не подходит для резкого изменения жизни. Свежие идеи могут помочь открыть новые двери.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Из-за взрыва страстей ситуация может измениться не в вашу пользу. Возможно, вам придется встать на защиту своего авторитета. Лучше всего посвятить время не разборкам, а какому-то делу.

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 – Овен

У женщин возможны серьезные перемены в личной жизни – они могут кем-то увлечься. Мужчинам грозят преграды в деловой сфере, возможно, придется подправить планы. В судьбе что-то может резко измениться.Читайте такжеПодробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты

Что в жизнь представителей водной стихии привнесет понедельник

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 года – Рыбы

Можете поучаствовать в розыгрышах или в лотереях – есть шанс что-то выиграть. Хороший день для покупок. Молодежь может взяться за новое дело.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Нужно будет контролировать себя и потратить много энергии на дела. Постарайтесь не раздражаться. Если хотите успокоиться и набраться сил – сходите в бассейн.

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 – Скорпион

Постарайтесь оставить позади проблемы, связанные с работой. Уделите время детям.

Что в жизнь представителей воздушной стихии привнесет понедельник

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 года – Водолей

Откажитесь от вредной еды и спиртного. Избегайте толпы и опасайтесь огня. Может разболеться голова, есть угроза травмы или нервного срыва.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Благодаря новым знакомым могут расшириться горизонты, вы можете получить какое-то предложение. Держите себя в руках, противопоказаны быстрые решения.

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 – Весы

Нужно быть очень осторожными – есть угроза отравлений, травм и болезней. Вас могут предать или обмануть. Откажитесь от операций и стрижек. Не стоит обрезать ногти. Противопоказано употребление алкоголя.

Что в жизнь представителей земной стихии привнесет понедельник

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 года – Козерог

У мужчин могут возникнуть проблемы из-за излишнего упрямства и недоверчивости. Женщина светит встреча с человеком, с которым может завязаться роман. На любовном фронте возможны неприятности из-за легкомысленности и желания руководить.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Нужно будет максимально выкладываться в рабочей сфере. Постарайтесь держать эмоции под контролем в любой ситуации.

  • Гороскоп на 15 февраля 2021 – Дева

Вам грозят провокации, возможны приключения. В жизни возможен неожиданный поворот. Пока не стоит искать новую сферу деятельности.

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