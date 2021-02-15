Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль

Представителям стихии земля запрещено стричься, отмечается в гороскопе.
Трем знакам Зодиака составлен тревожный гороскоп на 16 февраля 2021 года и 6-й лунный день. Во вторник Близнецам грозит провал новых дел, а Ракам – мучительная головная боль.
Девам в это день запретили стричься и смотреть в зеркало, сообщает supercook.ru.
Посчастливиться может Скорпионам – этим зодиакальным представителям сулят встречу с самым главным человеком в жизни.
К какому вторнику готовиться представителям стихии земля
- Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Дева
Откажитесь от пищи, которая тяжело перерабатывается. Может подкачать самочувствие. Партнеры могут проявить непорядочность.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Если вы решитесь на какой-то шаг – могут прилететь неожиданные последствия. Не лучшее время для поиска новой работы. Из-за влияния со стороны кошелек может "похудеть".
- Гороскоп на 16 февраля 2021 – Телец
До обеда, возможно, придется доказывать, что вы уже созрели. Если хотите что-то воплотить в жизнь, помните, что можно привлекать новых людей и использовать свежие методы.
К какому вторнику готовиться представителям стихии вода
- Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Рыбы
Если будете напряженно трудиться – получите хороший результат. Можно посвятить время обмену опытом и творческим встречам.
- Гороскоп на завтра – Рак
Из-за головной боли работа может быть буквально сорвана. Не стоит слишком остро реагировать на жизненные проблемы. Постарайтесь не заболеть.
- Гороскоп на 16 февраля 2021 – Скорпион
Одиноким людям светит важная встреча. Можно изменить семейное положение и продолжать род. Отношения с теми, кто вас окружает, могут стать намного лучше.
К какому вторнику готовиться представителям стихии воздух
- Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Водолей
Не принимайте решения слишком быстро. Постарайтесь "включать" предусмотрительность. Интуиция станет сильнее, вы можете предвидеть то, что случиться в будущем.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Лучше не браться за новые дела и как можно меньше общаться с коллегами и руководством. Есть угроза конфликтов и ухудшения самочувствия. Нужно беречь себя.
- Гороскоп на 16 февраля 2021 – Весы
Постарайтесь не подписывать важные документы. Возможны перепады настроения, вы можете сами себя обманывать. Самые привычные дела могут оказаться вам не по плечу.
К какому вторнику готовиться представителям стихии огонь
- Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Овен
Если не хотите ухудшить отношения с членами семьи – откажитесь от желания руководить. Постарайтесь не использовать силу для того, чтобы показать, что вы правы.
- Гороскоп на завтра – Лев
Возможно, чтобы добиться желаемого нужно будет "включить" обаятельность. Не ожидается шквал эмоций.
- Гороскоп на 16 февраля 2021 – Стрелец
Лучше не общаться с покровителями и руководством. Есть угроза конфликтов, в партнерских отношениях возможны обманы Удача может покинуть вас в любую секунду.