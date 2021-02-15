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Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль

15 февраля 2021, 11:19

Представителям стихии земля запрещено стричься, отмечается в гороскопе.

Одному знаку Зодиака астропрогноз запретил смотреть в зеркало
Девам астропрогноз запретил смотреть в зеркало / Reuters

Трем знакам Зодиака составлен тревожный гороскоп на 16 февраля 2021 года и 6-й лунный день. Во вторник Близнецам грозит провал новых дел, а Ракам – мучительная головная боль.

Девам в это день запретили стричься и смотреть в зеркало, сообщает supercook.ru.

Посчастливиться может Скорпионам – этим зодиакальным представителям сулят встречу с самым главным человеком в жизни.

К какому вторнику готовиться представителям стихии земля

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Дева

Откажитесь от пищи, которая тяжело перерабатывается. Может подкачать самочувствие. Партнеры могут проявить непорядочность.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Если вы решитесь на какой-то шаг – могут прилететь неожиданные последствия. Не лучшее время для поиска новой работы. Из-за влияния со стороны кошелек может "похудеть".

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 – Телец

До обеда, возможно, придется доказывать, что вы уже созрели. Если хотите что-то воплотить в жизнь, помните, что можно привлекать новых людей и использовать свежие методы.

К какому вторнику готовиться представителям стихии вода

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Рыбы

Если будете напряженно трудиться – получите хороший результат. Можно посвятить время обмену опытом и творческим встречам.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Из-за головной боли работа может быть буквально сорвана. Не стоит слишком остро реагировать на жизненные проблемы. Постарайтесь не заболеть.

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 – Скорпион

Одиноким людям светит важная встреча. Можно изменить семейное положение и продолжать род. Отношения с теми, кто вас окружает, могут стать намного лучше.

К какому вторнику готовиться представителям стихии воздух

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Водолей

Не принимайте решения слишком быстро. Постарайтесь "включать" предусмотрительность. Интуиция станет сильнее, вы можете предвидеть то, что случиться в будущем.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Лучше не браться за новые дела и как можно меньше общаться с коллегами и руководством. Есть угроза конфликтов и ухудшения самочувствия. Нужно беречь себя.

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 – Весы

Постарайтесь не подписывать важные документы. Возможны перепады настроения, вы можете сами себя обманывать. Самые привычные дела могут оказаться вам не по плечу.

К какому вторнику готовиться представителям стихии огонь

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 года – Овен

Если не хотите ухудшить отношения с членами семьи – откажитесь от желания руководить. Постарайтесь не использовать силу для того, чтобы показать, что вы правы.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Возможно, чтобы добиться желаемого нужно будет "включить" обаятельность. Не ожидается шквал эмоций.

  • Гороскоп на 16 февраля 2021 – Стрелец

Лучше не общаться с покровителями и руководством. Есть угроза конфликтов, в партнерских отношениях возможны обманы Удача может покинуть вас в любую секунду.

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