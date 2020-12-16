УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем

16 декабря 2020, 02:03

Главным счастливчиком дня будет земной знак Зодиака, говорится в астропрогнозе.

Самый фартовый день спрогнозирован земному знаку Зодиака – Гороскоп на завтра 17 декабря 2020 года для всех
Самый фартовый день спрогнозирован Девам / Reuters

Знакам Зодиака Дева и Козерог гороскоп на четверг, 17 декабря и 3-4 лунный день, пообещал разрешение любовных проблем.

Девам спрогнозирован пик фарта, а Львам грозят рабочие удары, пишет supercook.ru.

Стрельцов предупредили об атаке негатива, а Близнецов – о возможном разрыве отношений из-за ссоры.

К какому четвергу советуют подготовиться водным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Рыбы

Не сомневайтесь в себе, вам даже можно рисковать. За подарки судьбы и проколы придется заплатить трудом. Первое впечатление может не обмануть на любовном фронте.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Возможно, кто-то из родных заболеет – будьте готовы выделить время. Не относитесь наплевательски к своему здоровью.

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 – Скорпион

На любовном фронте после череды темных дней наступит радужное время. В семье возможны серьезные конфликты, постарайтесь не порвать связи.

К какому четвергу советуют подготовиться земным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Козерог

Интуиция подскажет правильный путь. На любовном фронте вы можете расправиться с некоторыми проблемами.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Чтобы достичь идиллии в семье, придется преодолеть испытания в отношениях между детьми и родителями. Алкоголь не поможет.

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 – Дева

Вас ждут успех и признание. Можно что-то купить. Возможно, вы сможете разрешить некоторые любовные проблемы.

К какому четвергу советуют подготовиться воздушным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Водолей

Можно придумать что-то новое и воплотить это в жизнь в ближайшем будущем. Вы можете насладиться жизнью, возможно озарение.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не дайте эмоциям разгуляться, из-за ссоры может наступить разрыв отношений. "Доброжелатели" могут что-то подстроить, есть угроза конфликта с руководством.

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 – Весы

Можно рассчитывать на поддержку близких людей. Чтобы мысли не смешались – трезво смотрите на вещи и не бойтесь креативить.

К какому четвергу советуют подготовиться огненным знакам Зодиака

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Овен

Мужчины не смогут совместить необходимое с приятным. Благодаря правильному выбору возможны перемены к лучшему. В жизни женщин скоро может прийти конец амурному увлечению.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Возможны проблемы в разных делах. Вы можете подхватить простуду. Плохое отношение со стороны коллег или руководства может ударить по настроению.

  • Гороскоп на 17 декабря 2020 – Стрелец

Отношения могут зайти в безвыходное положение. Возможно сексуальное разочарование. Надежды могут оказаться только фантазиями. Не зацикливайтесь на негативе.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые событияСолнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события Гороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадностьГороскоп на 15 декабря для всех: узловое событие, мощная подзарядка и крайняя беспощадность Особенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходитОсобенное новолуние в декабре 2020: для чего день идеально подходит Гороскоп на 12 декабря для всех: интим под запретом и денежное совпадениеГороскоп на 12 декабря для всех: интим под запретом и денежное совпадение Гороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делахГороскоп на новолуние и затмение: особая протекция и фартовость в денежных делах
Следующий материал

Последние новости

02:09
Щель экстаза: лучшие позы для занятий сексом в авто
02:03
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем Видео
01:34
Ученые нашли безопасный способ похудеть с помощью бактерий Видео
01:08
Нужно срочно к врачу: ученые назвали новый симптом COVID-19
00:51
Стало известно, когда Евросоюз одобрит вакцину от коронавируса​ Видео
Реклама
00:22
Катастрофа самолета МАУ: Канада обнародовала свой отчет Видео
00:00
Врач рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном перед сном​ Видео
15 декабря, вторник
23:45
Google Chrome заблокировал файл как опасный – что делать?
23:18
​В Украине официально запретили новогодние корпоративы​ Видео
23:17
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
23:15
В Сети появились новые скриншоты из грядущего зомби-экшена Resident Evil 8
22:59
Польша утвердила программу вакцинации от коронавируса Видео
22:29
"Слуги народа" обсудили с Зеленским назначение министров - что решили
22:29
Навальный отреагировал на слухи о попытке второго отравления Видео
22:09
Коронавирус в Украине установил положительный рекорд Видео
22:08
Асмус покрасилась в черный цвет и вызвала подозрение фанатов
22:02
Умер легендарный футболист Динамо и сборной СССР
22:00
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в четвертой серии 15-12-2020
21:42
ЕС выделил средства бедным странам на вакцины от COVID-19 Видео
21:33
Обнаружен​ новый вид коронавируса​​: в ВОЗ заявили об угрозе Видео
Реклама
21:21
"Не давайте публичных советов": Комаровский разругал звезд с COVID-19 Видео
21:08
Оккупанты Крыма по-варварски выкачивают воду из курортных водоемов
20:45
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в третьей серии 15-12-2020
20:29
Степанов озвучил сроки получения Украиной вакцины от коронавируса
20:28
Что делать в зимнее солнцестояние 2020 и накануне: астролог назвала идеальные занятия
20:25
Популярный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным: в чем причина Видео
20:00
Драма вокруг Cyberpunk 2077 продолжается: Sony и Microsoft не хотят возвращать деньги за игру
19:56
Жесткий карантин: школам предлагают продлить каникулы Видео
19:40
"Часть России, которую нужно лечить": вице-спикер Госдумы пофантазировал об Украине
19:26
На Майдане слышны взрывы​: полиция пошла на штурм палаток ФОП​ Фото Видео
19:15
Смета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардеп Видео
18:41
В королевской битве началась зима – стартовал 3 сезон нашумевшего хита Fall Guys Видео
18:41
Warner Bros официально ответила на скандал с премьерами на 2021
18:37
Отчаянный шаг: двое министров подали в отставку
18:29
Закон об "особом статусе" Донбасса: в Слуге народа назвали цель Украины Видео
18:22
Верховная Рада приняла Госбюджет на 2021 год Видео
18:06
Киев застрял в пробках из-за инцидента на Шулявском мосту Видео
18:03
Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс: что поменялось Видео
17:43
Шопинга больше – уроков меньше: на какие сайты украинцы заходили в ноябре чаще всего
17:42
Экс-депутату Черновол вручили обвинение в убийстве: появились подробности Видео
Реклама
17:29
Муж Ольги Сумской идет на Голос страны на 1+1
17:29
Пережить холода: в Киеве сняли самый большой флаг Украины
17:14
Стало известно, когда ЕС снова ударит санкциями по режиму Лукашенко Видео
17:11
В Украине разгуляется антициклон Yadigar: синоптики предупредили об опасности Видео
17:02
Транспортный коллапс в Киеве: на Шулявском мосту рухнули три столба Видео
17:01
В Германии рассказали, почему Северный поток-2 будет достроен
16:40
Создатели культовой Left 4 Dead представили новый трейлер своей грядущей игры Back 4 Blood Видео
16:15
Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей: фото Фото Видео
16:14
Самый надежный способ понять, что человек переболел COVID-19 - ответ врача Видео
16:00
Не пропустите: создатель MGS и Death Stranding Хидео Кодзима готовит важный анонс для игроков
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять