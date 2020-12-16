Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем

Главным счастливчиком дня будет земной знак Зодиака, говорится в астропрогнозе.
Знакам Зодиака Дева и Козерог гороскоп на четверг, 17 декабря и 3-4 лунный день, пообещал разрешение любовных проблем.
Девам спрогнозирован пик фарта, а Львам грозят рабочие удары, пишет supercook.ru.
Стрельцов предупредили об атаке негатива, а Близнецов – о возможном разрыве отношений из-за ссоры.
К какому четвергу советуют подготовиться водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Рыбы
Не сомневайтесь в себе, вам даже можно рисковать. За подарки судьбы и проколы придется заплатить трудом. Первое впечатление может не обмануть на любовном фронте.
- Гороскоп на завтра – Рак
Возможно, кто-то из родных заболеет – будьте готовы выделить время. Не относитесь наплевательски к своему здоровью.
- Гороскоп на 17 декабря 2020 – Скорпион
На любовном фронте после череды темных дней наступит радужное время. В семье возможны серьезные конфликты, постарайтесь не порвать связи.
К какому четвергу советуют подготовиться земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Козерог
Интуиция подскажет правильный путь. На любовном фронте вы можете расправиться с некоторыми проблемами.
- Гороскоп на завтра – Телец
Чтобы достичь идиллии в семье, придется преодолеть испытания в отношениях между детьми и родителями. Алкоголь не поможет.
- Гороскоп на 17 декабря 2020 – Дева
Вас ждут успех и признание. Можно что-то купить. Возможно, вы сможете разрешить некоторые любовные проблемы.
К какому четвергу советуют подготовиться воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Водолей
Можно придумать что-то новое и воплотить это в жизнь в ближайшем будущем. Вы можете насладиться жизнью, возможно озарение.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не дайте эмоциям разгуляться, из-за ссоры может наступить разрыв отношений. "Доброжелатели" могут что-то подстроить, есть угроза конфликта с руководством.
- Гороскоп на 17 декабря 2020 – Весы
Можно рассчитывать на поддержку близких людей. Чтобы мысли не смешались – трезво смотрите на вещи и не бойтесь креативить.
К какому четвергу советуют подготовиться огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Овен
Мужчины не смогут совместить необходимое с приятным. Благодаря правильному выбору возможны перемены к лучшему. В жизни женщин скоро может прийти конец амурному увлечению.
- Гороскоп на завтра – Лев
Возможны проблемы в разных делах. Вы можете подхватить простуду. Плохое отношение со стороны коллег или руководства может ударить по настроению.
- Гороскоп на 17 декабря 2020 – Стрелец
Отношения могут зайти в безвыходное положение. Возможно сексуальное разочарование. Надежды могут оказаться только фантазиями. Не зацикливайтесь на негативе.