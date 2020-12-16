Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем

Самый фартовый день спрогнозирован Девам / Reuters

Знакам Зодиака Дева и Козерог гороскоп на четверг, 17 декабря и 3-4 лунный день, пообещал разрешение любовных проблем.

Девам спрогнозирован пик фарта, а Львам грозят рабочие удары, пишет supercook.ru.

Стрельцов предупредили об атаке негатива, а Близнецов – о возможном разрыве отношений из-за ссоры.

К какому четвергу советуют подготовиться водным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Рыбы

Не сомневайтесь в себе, вам даже можно рисковать. За подарки судьбы и проколы придется заплатить трудом. Первое впечатление может не обмануть на любовном фронте.

Гороскоп на завтра – Рак

Возможно, кто-то из родных заболеет – будьте готовы выделить время. Не относитесь наплевательски к своему здоровью.

Гороскоп на 17 декабря 2020 – Скорпион

На любовном фронте после череды темных дней наступит радужное время. В семье возможны серьезные конфликты, постарайтесь не порвать связи.

К какому четвергу советуют подготовиться земным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Козерог

Интуиция подскажет правильный путь. На любовном фронте вы можете расправиться с некоторыми проблемами.

Гороскоп на завтра – Телец

Чтобы достичь идиллии в семье, придется преодолеть испытания в отношениях между детьми и родителями. Алкоголь не поможет.

Гороскоп на 17 декабря 2020 – Дева

Вас ждут успех и признание. Можно что-то купить. Возможно, вы сможете разрешить некоторые любовные проблемы.

К какому четвергу советуют подготовиться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Водолей

Можно придумать что-то новое и воплотить это в жизнь в ближайшем будущем. Вы можете насладиться жизнью, возможно озарение.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не дайте эмоциям разгуляться, из-за ссоры может наступить разрыв отношений. "Доброжелатели" могут что-то подстроить, есть угроза конфликта с руководством.

Гороскоп на 17 декабря 2020 – Весы

Можно рассчитывать на поддержку близких людей. Чтобы мысли не смешались – трезво смотрите на вещи и не бойтесь креативить.

К какому четвергу советуют подготовиться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 декабря 2020 года – Овен

Мужчины не смогут совместить необходимое с приятным. Благодаря правильному выбору возможны перемены к лучшему. В жизни женщин скоро может прийти конец амурному увлечению.

Гороскоп на завтра – Лев

Возможны проблемы в разных делах. Вы можете подхватить простуду. Плохое отношение со стороны коллег или руководства может ударить по настроению.

Гороскоп на 17 декабря 2020 – Стрелец

Отношения могут зайти в безвыходное положение. Возможно сексуальное разочарование. Надежды могут оказаться только фантазиями. Не зацикливайтесь на негативе.