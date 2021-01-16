Гороскоп на 17 января для всех: новое место, перекройка себя и полоса препятствий

Львам грозит любовный крах / Reuters

Воскресенье, 17 января (5 лунный день), ожидается проблемным для знаков Зодиака Водолей, Близнецы и Лев. Водолеям гороскоп на 17 января 2021 года посоветовал подготовиться к полосе препятствий.

У Львов могут разрушиться отношения, а Близнецам грозит ценная потеря, пишет supercook.ru.

Трем знакам – Дева, Козерог и Овен – светит новый пост. Еще одному зодиакальному представителю – Скорпиону – спрогнозировано позитивное время для перекройки себя.

Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители земной стихии

Гороскоп на 17 января 2021 года – Дева

Вам могут предложить новый пост – не стоит долго размышлять, можно говорить "да". Вы можете давать старт любому важному делу.

Гороскоп на завтра – Козерог

Если вам предложат новый пост, не стоит долго раздумывать, говорите "да". Если планировали какое-то важное дело – самое время его начать.

Гороскоп на 17 января 2021 – Телец

Если хотите наладить отношения с руководством – общайтесь легко. Стоит уделить время деловым поездкам. Работайте над тем, чтобы пополнить кошелек.

Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители огненной стихии

Гороскоп на 17 января 2021 года – Стрелец

Не нужно заниматься крупными покупками, разбираться с инвестициями и воплощать в жизнь творческие планы. После обеда вам может стать плохо. Вы можете узнать плохую новость.

Гороскоп на завтра – Овен

Если вы не получите новую должность, то сможете получить шанс подзаработать. Из-за встречи или негативной новости могут измениться планы.

Гороскоп на 17 января 2021 – Лев

Мужчинам советуют быть дипломатичными. Женщинам грозит развал отношений.

Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители водной стихии

Гороскоп на 17 января 2021 года – Рыбы

Авторитетный человек может обратить внимание на вашу позицию. Не старайтесь выбить из жизни то, чего она пока вам не дает.

Гороскоп на завтра – Рак

Взаимоотношения с руководством могут стать более радужными. Тратьте деньги только на необходимое, и дыры в бюджете в ближайшее время не будет. Можно тратить деньги – прогнозируются удачные покупки.

Гороскоп на 17 января 2021 – Скорпион

Позитивное время для изменения своей внешности. Можете выбросить из жизни то, в чем не нуждаетесь. Хорошее время для лечения сложных болезней.

Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители воздушной стихии

Гороскоп на 17 января 2021 года – Водолей

На рабочем фронте возможна целая полоса препятствий – зависть, интриги, конфликты. На вас могут что-то повесить. Не лучший день для дел.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно, придется вернуть старый долг. Есть угроза потери ценной вещи, конфликта с кем-то незнакомым или пожара.

Гороскоп на 17 января 2021 – Весы

Вы можете проколоться из-за проделок недругов или неверной трактовки сведений. Есть угроза болезни или срыва.