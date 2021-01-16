Гороскоп на 17 января для всех: новое место, перекройка себя и полоса препятствий

Воздушному знаку Зодиака нельзя терять бдительность – можно потерять что-то ценное.
Воскресенье, 17 января (5 лунный день), ожидается проблемным для знаков Зодиака Водолей, Близнецы и Лев. Водолеям гороскоп на 17 января 2021 года посоветовал подготовиться к полосе препятствий.
У Львов могут разрушиться отношения, а Близнецам грозит ценная потеря, пишет supercook.ru.
Трем знакам – Дева, Козерог и Овен – светит новый пост. Еще одному зодиакальному представителю – Скорпиону – спрогнозировано позитивное время для перекройки себя.
Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители земной стихии
- Гороскоп на 17 января 2021 года – Дева
Вам могут предложить новый пост – не стоит долго размышлять, можно говорить "да". Вы можете давать старт любому важному делу.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Если вам предложат новый пост, не стоит долго раздумывать, говорите "да". Если планировали какое-то важное дело – самое время его начать.
- Гороскоп на 17 января 2021 – Телец
Если хотите наладить отношения с руководством – общайтесь легко. Стоит уделить время деловым поездкам. Работайте над тем, чтобы пополнить кошелек.
Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители огненной стихии
- Гороскоп на 17 января 2021 года – Стрелец
Не нужно заниматься крупными покупками, разбираться с инвестициями и воплощать в жизнь творческие планы. После обеда вам может стать плохо. Вы можете узнать плохую новость.
- Гороскоп на завтра – Овен
Если вы не получите новую должность, то сможете получить шанс подзаработать. Из-за встречи или негативной новости могут измениться планы.
- Гороскоп на 17 января 2021 – Лев
Мужчинам советуют быть дипломатичными. Женщинам грозит развал отношений.
Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители водной стихии
- Гороскоп на 17 января 2021 года – Рыбы
Авторитетный человек может обратить внимание на вашу позицию. Не старайтесь выбить из жизни то, чего она пока вам не дает.
- Гороскоп на завтра – Рак
Взаимоотношения с руководством могут стать более радужными. Тратьте деньги только на необходимое, и дыры в бюджете в ближайшее время не будет. Можно тратить деньги – прогнозируются удачные покупки.
- Гороскоп на 17 января 2021 – Скорпион
Позитивное время для изменения своей внешности. Можете выбросить из жизни то, в чем не нуждаетесь. Хорошее время для лечения сложных болезней.
Астропрогноз на 5 лунный день – с чем столкнутся представители воздушной стихии
- Гороскоп на 17 января 2021 года – Водолей
На рабочем фронте возможна целая полоса препятствий – зависть, интриги, конфликты. На вас могут что-то повесить. Не лучший день для дел.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Возможно, придется вернуть старый долг. Есть угроза потери ценной вещи, конфликта с кем-то незнакомым или пожара.
- Гороскоп на 17 января 2021 – Весы
Вы можете проколоться из-за проделок недругов или неверной трактовки сведений. Есть угроза болезни или срыва.