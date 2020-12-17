Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта

Овнам светит выгода от соглашений / Reuters

В 4-5 лунный день – это пятница, 18 декабря, знаку Зодиака Овен прогнозируется выгода от любых сделок.

Львам гороскоп на 18 декабря 2020 года пообещал возможность сбросить балласт, говорится на supercook.ru.

В астропрогнозе также отмечается, что Скорпионы могут применить свой дар.

Что огненным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день

Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Стрелец

Откажитесь от дел, которые вам пока не по зубам. Успех будет идти под руку со Стрельцами, которые твердо стоят на ногах и трезво смотрят на жизнь.

Гороскоп на завтра – Лев

Благодаря проявлению твердости характера можно отшить людей, которые были балластом. Вы можете разобраться с некоторыми амурными проблемами.

Гороскоп на 18 декабря 2020 – Овен

Мечты, которые прочно засели в голове, можно сделать реальностью. Беритесь за сделки, даже рискованные.

Что воздушным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день

Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Водолей

Эгоизм, рассеянность и потакание собственным слабостям могут стать причиной неудач. С осторожностью применяйте слова. Заботьтесь о близких в два раза сильнее.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Из-за новых знакомых в будущем может появиться немало проблем. Во время заключения соглашений, связанных с деньгами, будьте внимательны.

Гороскоп на 18 декабря 2020 – Весы

В семье может разгореться ревность, возможен конфликт. Боритесь с гордыней, обиды необходимо простить.

Что водным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день

Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Рыбы

Отношения детей и родителей могут наткнуться на испытания. На любовном фронте возможно охлаждение из-за занятости, частых ссор и кого-то третьего. Если вы сможете избежать личных проблем – все будет помогать вам достичь успеха.

Гороскоп на завтра – Рак

Возможна нестабильность в семье. На работе не прогнозируется достижение успеха. День будет лучше, если не проявлять сильные эмоции.

Гороскоп на 18 декабря 2020 – Скорпион

Возможно, ваши прирожденные способности к целительству можно будет применить на практике. Можно отправиться в поездку – прогнозируется успех.

Что земным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день

Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Дева

Не стоит посвящать день работе. Лучше активно отдохнуть, в частности прогуляться по парку. Оставьте в прошлом предубеждения, которые не дают избавиться от напряжения.

Гороскоп на завтра – Козерог

Нельзя заниматься магией. Можно заняться творчеством или чем-то, связанным с духовным развитием. Из-за неправильных сведений возможны просчеты, ссоры и проблемы со здоровьем.

Гороскоп на 18 декабря 2020 – Телец

Возможно, придется потратиться на то, что вы не планировали, – могут всплыть старые долги. Из-за денег возможны конфликты.