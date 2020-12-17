Гороскоп на 18 декабря для всех: применение дара, выгода от сделок и сброс балласта

Один знак Зодиака может избавиться от чего-то лишнего, говорится в астропрогнозе.
В 4-5 лунный день – это пятница, 18 декабря, знаку Зодиака Овен прогнозируется выгода от любых сделок.
Львам гороскоп на 18 декабря 2020 года пообещал возможность сбросить балласт, говорится на supercook.ru.
В астропрогнозе также отмечается, что Скорпионы могут применить свой дар.
Что огненным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день
- Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Стрелец
Откажитесь от дел, которые вам пока не по зубам. Успех будет идти под руку со Стрельцами, которые твердо стоят на ногах и трезво смотрят на жизнь.
- Гороскоп на завтра – Лев
Благодаря проявлению твердости характера можно отшить людей, которые были балластом. Вы можете разобраться с некоторыми амурными проблемами.
- Гороскоп на 18 декабря 2020 – Овен
Мечты, которые прочно засели в голове, можно сделать реальностью. Беритесь за сделки, даже рискованные.
Что воздушным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день
- Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Водолей
Эгоизм, рассеянность и потакание собственным слабостям могут стать причиной неудач. С осторожностью применяйте слова. Заботьтесь о близких в два раза сильнее.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Из-за новых знакомых в будущем может появиться немало проблем. Во время заключения соглашений, связанных с деньгами, будьте внимательны.
- Гороскоп на 18 декабря 2020 – Весы
В семье может разгореться ревность, возможен конфликт. Боритесь с гордыней, обиды необходимо простить.
Что водным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день
- Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Рыбы
Отношения детей и родителей могут наткнуться на испытания. На любовном фронте возможно охлаждение из-за занятости, частых ссор и кого-то третьего. Если вы сможете избежать личных проблем – все будет помогать вам достичь успеха.
- Гороскоп на завтра – Рак
Возможна нестабильность в семье. На работе не прогнозируется достижение успеха. День будет лучше, если не проявлять сильные эмоции.
- Гороскоп на 18 декабря 2020 – Скорпион
Возможно, ваши прирожденные способности к целительству можно будет применить на практике. Можно отправиться в поездку – прогнозируется успех.
Что земным знакам Зодиака сулят на 4-5 лунный день
- Гороскоп на 18 декабря 2020 года – Дева
Не стоит посвящать день работе. Лучше активно отдохнуть, в частности прогуляться по парку. Оставьте в прошлом предубеждения, которые не дают избавиться от напряжения.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Нельзя заниматься магией. Можно заняться творчеством или чем-то, связанным с духовным развитием. Из-за неправильных сведений возможны просчеты, ссоры и проблемы со здоровьем.
- Гороскоп на 18 декабря 2020 – Телец
Возможно, придется потратиться на то, что вы не планировали, – могут всплыть старые долги. Из-за денег возможны конфликты.