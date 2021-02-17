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Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс

17 февраля 2021, 12:13

Огненному и земному знакам Зодиака может посчастливиться.

Двум знакам Зодиака противопоказаны некоторые решения
Ракам и Тельцам противопоказаны некоторые решения / Reuters

Четверг и 8-й лунный день – это 18 февраля, может принести опасности в жизни знаков Зодиака Рак, Телец и Скорпион. Скорпионов гороскоп на 18 февраля 2021 года предупредил, что поездки могут быть опасными.

Тельцы и Раки могут принять вредные решения и испортить деловые отношения, сообщает supercook.ru.

Овнам и Девам астропрогноз насулил шанс улучшить свою жизнь.

Что 8-й лунный день принесет представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 года – Овен

Можете давать старт даже рискованным делам, все должно хорошо закончиться. Если есть проблемы – их нужно решать креативно. Возможна очень позитивная встреча или приключение на любовном фронте.

  • Гороскоп на завтра – Лев

На работе не стоит всецело полагаться на мнение тех, кто вас окружает, прислушивайтесь к внутреннему голосу. В любом новом деле можно преуспеть, – главное "включать" креативность и отважно преодолевать преграды.

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 – Стрелец

В личной жизни стоит сбросить обороты. Из-за конфликта можно не принять правильное решение. Из-за неожиданной новости возможен жизненный переворот.

Что 8-й лунный день принесет представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 года – Водолей

В жизни могут появиться новые люди, в частности те, которые могут быть покровителями. Ожидайте серьезной помощи от близких. Вашей "палочкой-выручалочкой" будет обаяние.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно что-то выгодно купить. День подходит для начинаний, даже связанных с риском, – есть шанс получить ощутимый доход. Не стоит стараться все делать собственными силами, можно получить чью-то помощь.

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 – Весы

Не принимайте в штыки рациональную критику. Постарайтесь отказаться от любования собой. Вы можете быть рассеяны и подавлены.

Что 8-й лунный день принесет представителям земной стихии

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 года – Дева

Наклевываются серьезные жизненные изменения – вы можете заняться чем-то новым. Не игнорируйте помощь и советы близких. После обеда, возможно, из-за неожиданной новости придется потратиться.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Откажитесь от стрижки, не стоит смотреть в зеркало и есть тяжелую пищу. Слушайте то, что вам говорят близкие люди. Нужно беречь себя – если в этот день заболеть, восстанавливаться придется долго.

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 – Телец

Отложите радикальные решения – резкие шаги могут неожиданно аукнуться. Могут испортиться отношения с руководством или коллегами. Возможны неприятности на семейном фронте.

Что 8-й лунный день принесет представителям водной стихии

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 года – Рыбы

Придется решать много проблем, нужно будет активно работать. Не позволяйте негативу прорваться в мир. Проследите за тем, чтобы десна и зубы были здоровы.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Из-за радикальных шагов могут испортиться деловые отношения. Возможно, деловые неприятности объединятся с семейными, и вам придется действовать на два фронта.

  • Гороскоп на 18 февраля 2021 – Скорпион

Откажитесь от поездок. Есть угроза несчастных случаев и катастроф. Автомобилистам стоит быть максимально внимательными в пути. Нельзя давать волю эмоциям.

Прогноз от астролога для всех знаков Зодиака на четверг

Эксперт предупредила об угрозе напряжения и конфликтов на работе
Юлия Погорельченко предупредила об угрозе напряжения и конфликтов на работе / instagram.com/vash_astrolog_j

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что этот день будет более плодотворным, если прислушиваться к внутреннему голосу.

"…старые незавершенные дела могут всплыть снова", – предупредила эксперт.

Погорельченко также указала на угрозы дня:

  • Напряжение на работе;
  • Конфликты на работе.

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