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Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели

17 января 2021, 01:36

Огненному знаку Зодиака грозят иллюзии в рабочей сфере.

Новые поклонники светят огненным женщинам – Гороскоп на завтра 18 января 2021 года для всех
"Огненным" женщинам светят новые поклонники / Reuters

В 6 лунный день – это понедельник, 18 января, знаку зодиака Скорпион пообещали фартовость во всех делах.

Не стоит рассчитывать на успех Овнам – гороскоп на 18 января 2021 года предупредил об иллюзорности достижений, говорится на supercook.ru.

Позитив в личной сфере прогнозируется женщинам-Львам – у них могут появиться новые воздыхатели.

Что астропрогноз насулил представителям водной стихии на понедельник

  • Гороскоп на 18 января 2021 года – Рыбы

Найдите укромное место – защитите себя от возможного негатива. Стоит "включить" осмотрительность. Послеобеденное время отдайте самым родным.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь слишком сильно не напрягаться – у вас может сильно разболеться голова. Не тратьте силы на пустяки и ссоры.

  • Гороскоп на 18 января 2021 – Скорпион

Вам во всех делах спрогнозирована фартовость. Можете что-то менять в деловой сфере, в частности не противопоказано изменение места работы.

Что астропрогноз насулил представителям воздушной стихии на понедельник

  • Гороскоп на 18 января 2021 года – Водолей

До обеда не противопоказаны рабочие поездки и встречи, правда, для достижения успеха понадобится немало сил. После обеда ждите неприятностей в деловом общении.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Настроение может летать со стороны в сторону. Можно заболеть или сорваться. Возможно, придется по-другому взглянуть на дружеские отношения.

  • Гороскоп на 18 января 2021 – Весы

Если разгорится конфликт – тушите его словом. Может и вправду что-то загореться.

Что астропрогноз насулил представителям огненной стихии на понедельник

  • Гороскоп на 18 января 2021 года – Лев

Шарм и обаяние женщин не останутся без внимания. В мужчинах могут заприметить великую душу – возможно начало новых отношений.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Не зависайте на проколах. Придется выкладываться в рабочей сфере, а достижения могут оказаться иллюзией.

  • Гороскоп на 18 января 2021 – Стрелец

Приберегите деньги – щедрость стоит "выключить". Постарайтесь не раскрывать посторонним свои замыслы.

Что астропрогноз насулил представителям земной стихии на понедельник

  • Гороскоп на 18 января 2021 года – Козерог

Организм может подкосить болезнь, возможны срывы. Направьте внимание на близких – не закрывайте свою душу.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Держите "на мушке" завистников и врагов. Возможно, из-за болезни или травмы придется потратить много времени на лечение. Противопоказана суета.

  • Гороскоп на 18 января 2021 – Дева

Вас может что-то "есть" изнутри – беспокойство способно спровоцировать заболевания или срывы. Держите душу открытой.

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