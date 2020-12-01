Гороскоп на 2 декабря для всех: мощный союзник и моментальная любовь

Девам светит моментальная любовь / Reuters

Гороскоп на среду, 2 декабря и 18-19 лунный день, прогнозирует знаку Зодиака Близнецы возможность быстро достичь желаемого результата.

Стрельцы могут получить мощного союзника – это звезды, говорится в прогнозе, опубликованном на astrozodiac.net.

В астропрогнозе также отмечается, что Девы могут моментально влюбиться.

Как земным знакам Зодиака советуют вести себя во второй день зимы

Гороскоп на 2 декабря 2020 года – Дева

Возможно, вы незапланированно куда-то отправитесь. Вы легко можете потерять голову и влюбиться с первого взгляда.

Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете достичь желаемого, если не будете браться за непосильные дела. С родственниками можно повздорить из-за имущественных вопросов.

Гороскоп на 2 декабря 2020 – Козерог

Для завоевания симпатии можно просто быть собой. Послеобеденное время можно посвятить делам, в которых нужна внимательность, аккуратность и щепетильность.

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Гороскоп на 2 декабря 2020 года – Овен

Атакуют заботы и дела. "Включите" максимальную деликатность. Близкие люди могут быть очень ранимы.

Гороскоп на завтра – Лев

Не стоит отправляться в далекий путь – поездки могут не принести пользы и оставить неприятный осадок. Не стоит ожидать большой поддержки от тех, кто рядом.

Гороскоп на 2 декабря 2020 – Стрелец

Вы можете сделать то, что раньше не удавалось воплотить в жизнь. Можете браться за непростые дела. Возможно, вы незапланированно куда-то отправитесь.

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Гороскоп на 2 декабря 2020 года – Весы

Может завязаться и дружба, и любовь. Если хотите понять, что чувствуете, побудьте в одиночестве.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Можете взяться за сложное дело и быстро достичь цели. Если хотите достичь успехов в обучении – придется "включить" усидчивость и терпеливость.

Гороскоп на 2 декабря 2020 – Водолей

Вы можете допустить ошибки, но позже их удастся исправить. Из-за бытовых проблем могут разрушиться долгожданные планы.

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Гороскоп на 2 декабря 2020 года – Рыбы

Возможны проблемы с поступлением информации. Постарайтесь отказаться от сильных переживаний. Принятие важных решений лучше отложить.

Гороскоп на завтра – Рак

Самым удачным временем суток будет утро – можно завершить дела и закрыть важные вопросы. Лучше не оставлять хвосты.

Гороскоп на 2 декабря 2020 – Скорпион

Возможно, придется разбираться с чужими проколами. Если не хотите проблем – проявляйте самообладание и терпеливость.