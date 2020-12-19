Гороскоп на 20 декабря для всех: денежная новость и взрывные ситуации

Близнецам спрогнозировано денежное известие / Reuters

Воскресенье, 20 декабря и 6-7 лунный день, прогнозируется "взрывоопасным" для знака Зодиака Козерог и очень радужным – для Львов и Близнецов.

Козерогов гороскоп на 20 декабря 2020 года предупредил об угрозе взрывных ситуаций, говорится на supercook.ru.

Львам светит заметная помощь влиятельных покровителей, а Близнецам – денежная новость.

Что представителям земной стихии сулят на 6-7 лунный день

Гороскоп на 20 декабря 2020 года – Козерог

Из-за деловой активности есть угроза удара по кошельку или по авторитету. Нельзя рассчитывать на удачу или помощь со стороны.

Гороскоп на завтра – Телец

Не теряйте внимание во время заключения сделок, связанных с деньгами. Новые знакомства в будущем могут аукнуться немалым количеством проблем.

Гороскоп на 20 декабря 2020 – Дева

Может начать воплощаться в жизнь то, что вы давно планировали. Благодаря работе кошелек может ощутимо пополняться. Можно развивать деловые контакты.

Что представителям воздушной стихии сулят на 6-7 лунный день

Гороскоп на 20 декабря 2020 года – Водолей

Вы можете оказаться "под каблуком" – остерегайтесь влияния. Можно оказаться в эпицентре агрессии чужого человека.

Гороскоп на завтра – Близнецы

После обеда может поступить новость о пополнении кошелька. День можно провести на свежем воздухе.

Гороскоп на 20 декабря 2020 – Весы

Не бросайте в сторону близких резкие слова. Возможен несчастный случай или заболевание.

Что представителям водной стихии сулят на 6-7 лунный день

Гороскоп на 20 декабря 2020 года – Рыбы

Возможно недовольство теми, кто рядом, и собой. Постарайтесь не выплеснуть негатив на коллег и знакомых. Не позвольте простуде подкосить вас – займитесь профилактикой.

Гороскоп на завтра – Рак

Начальство может вам предложить что-то интересное. Если будете заключать сделки, связанные с деньгами, – будьте осторожны. Пока не время впускать в жизнь новых людей.

Гороскоп на 20 декабря 2020 – Скорпион

Кто-то из близких может заболеть – понадобится ваше внимание. Берегите свое здоровье.

Что представителям огненной стихии сулят на 6-7 лунный день

Гороскоп на 20 декабря 2020 года – Овен

То, что вы запланировали, может воплощаться в жизнь. Возможна помощь со стороны влиятельных людей. Для достижения успеха в финансовых делах понадобится помощь партнеров.

Гороскоп на завтра – Лев

Давнее желание может стать реальность. Возможно, появятся плоды усилий, которые были приложены в прошлом.

Гороскоп на 20 декабря 2020 – Стрелец

Отношения с дорогим человеком могут дать трещину из-за нежелания идти на компромисс или необдуманного поступка. Неприятная новость может подтолкнуть к активным действиям.