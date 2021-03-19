УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды

19 марта 2021, 12:38

Ряду зодиакальных представителей не стоит полагаться на фарт, отмечается в гороскопе.

Прорывным днем суббота может стать для Раков
Для Раков суббота может стать прорывным днем / Reuters

Знакам Зодиака Весы, Близнецы, Дева и Стрелец гороскоп на 20 марта 2021 года и 8-й лунный день – на субботу – посоветовал не рассчитывать на удачу, поскольку она может показать спину в любую секунду.

Стрельцам также грозит зарождение вражды, сообщает supercook.ru.

Ракам спрогнозирована возможность совершить прорыв в решении старой проблемы.

К какой субботе готовиться представителям стихии воздух

  • Гороскоп на 20 марта 2021 года – Близнецы

Возможны сложности и на деловом, и на любовном фронтах. Не стоит давать старт новым делам, лучше разобраться с хвостами.

  • Гороскоп на завтра – Весы

Не рассчитывайте на фарт. Не стоит браться за что-то новое. Не разбрасывайтесь указаниями и советами. Женщин может подкосить усталость.

  • Гороскоп на 20 марта 2021 – Водолей

Из-за того, что вы очень впечатлительны, могут возникнуть проблемы в отношениях с близкими. Нельзя возвращаться на старые позиции.

К какой субботе готовиться представителям стихии вода

  • Гороскоп на 20 марта 2021 года – Рыбы

Если вы поражены – не поддавайтесь соблазнам и искушениям. День может быть насыщен делами, связанными с деньгами. Постарайтесь добиться того, чего хотите.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Лучше трудиться в одиночестве, чем в коллективе. Если нужно воплотить что-то в жизнь – все продумайте и просчитайте. Возможен прорыв в разрешении давней проблемы. "Включайте" креативность.

  • Гороскоп на 20 марта 2021 – Скорпион

До обеда грозят несчастные случаи, травмы, могут оживиться старые болезни. Если не хотите проблем – придерживайтесь мер безопасности. После обеда лучше побыть с самыми родными.

К какой субботе готовиться представителям стихии земля

  • Гороскоп на 20 марта 2021 года – Дева

Бюджетникам не стоит рассчитывать на фарт. Уровень жизненных сил будет снижаться. Откажитесь от советов. Во время оформления бумаг возможны проколы.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Есть угроза провокаций, поэтому лучше поменьше общаться. Есть угроза прокола во время оформления бумаг. Возможны разные соблазны.

  • Гороскоп на 20 марта 2021 – Телец

Не стоит работать над чем-то вместе с коллегами. Не время идти новыми путями и давать советы. Потрудитесь в одиночку.

К какой субботе готовиться представителям стихии огонь

  • Гороскоп на 20 марта 2021 года – Овен

Кризисную ситуацию можно вывернуть так, чтобы дать старт новому делу. Если хотите, чтобы поездки были результативными, проведите их в другой день. Не стоит давать невзвешенные обещания.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Возможно, придется немедленно разбираться со старыми обязательствами. На любовном фронте могут всплыть нерешенные проблемы.

  • Гороскоп на 20 марта 2021 – Стрелец

Не стоит разбрасываться совета, искать дополнительный доход и браться за новые дела. Новым делам грозит крах. Дружба может переродиться во вражду.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Когда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астрологаКогда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астролога Как долго Украину будет "штормить" от коронавирусаКак долго Украину будет "штормить" от коронавируса Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальностиГороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствиеГороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлеченияГороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения

Последние новости

13:42
Рада решила уйти на карантин до начала апреля
13:36
Life is Strange 3, Hitman, Мстители – главное с шоу Square Enix Видео
13:35
Чем прославилась Лина Костенко: самые интересные факты о ней Видео
13:24
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
13:17
Меркель объявила о требованиях к Евросоюзу из-за Крыма и Донбасса Видео
Реклама
12:50
Литва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину Видео
12:44
Компания Microsoft перенесла запуск "совершенно новой" Windows
12:38
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
12:13
Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке Видео
12:07
В городах Украины начались протесты ФОПов из-за усиления карантина Видео
11:49
В Украине выросло количество оранжевых зон Видео
11:30
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
11:01
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
10:41
У Зеленского объяснили ситуацию с ужесточением карантина в Украине Видео
10:30
"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Видео
10:18
Сын Трампа оскорбил Байдена из-за скандала с Путиным Видео
10:17
Почему не стоит переоценивать скандальные слова Байдена о Путине мнение
09:47
Байден не жалеет, что назвал Путина "убийцей" Видео
09:30
Эксперты объяснили, почему Украина упорно не отказывается от AstraZeneca Видео
09:23
Россия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине Видео
Реклама
09:22
Тренировка после еды: факторы риска Видео
09:13
После кровавой стрельбы в спа-салонах США накрыли акции протеста Видео
08:46
За день до локдауна в Киеве подскочило число больных COVID-19 Видео
08:46
Локдаун в Украине - это фикция и самообман мнение
08:35
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
08:20
Кулеба рассказал, как РФ пытается помешать процессу возвращения Крыма Видео
08:07
Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года Видео
07:44
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
07:33
Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом Видео
07:13
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото
07:07
Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой Видео
06:55
Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию мнение
06:30
После столицы локдаун введут и в Киевской области Видео
06:30
Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве Видео
06:02
Врачи заметили у COVID-пациентов необычный эффект на ногтях Видео
05:34
День сна в 2021 году: приколы и интересные короткие факты о сне Видео
05:03
Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту Видео
04:25
В РФ рассказали о зимнем дворце Путина с царскими "понтами" Видео
03:50
Эксперт рассказал, почему России удалось захватить Крым Видео
03:14
Эксперт оценил шансы военного нападения РФ на Украину из-за Крыма Видео
Реклама
02:28
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
02:05
Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы
01:20
На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открытки Фото
01:06
Названа причина, почему лишний вес возвращается после диеты Видео
00:49
Жданов назвал условие, при котором Европа "задушит Путина"
00:40
В Германии назвали важным сигналом заявление Байдена о Путине-"убийце" Видео
00:08
Динамо вслед за Шахтером вылетело из Лиги Европы Фото
18 марта, четверг
23:38
Страны ЕС массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
23:00
Синоптики рассказали, какой ждать погоды украинцам на выходных Видео
22:56
Голубовская бьет тревогу из-за COVID-19 и призвала готовиться к худшему Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять