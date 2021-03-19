Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды

Для Раков суббота может стать прорывным днем / Reuters

Знакам Зодиака Весы, Близнецы, Дева и Стрелец гороскоп на 20 марта 2021 года и 8-й лунный день – на субботу – посоветовал не рассчитывать на удачу, поскольку она может показать спину в любую секунду.

Стрельцам также грозит зарождение вражды, сообщает supercook.ru.

Ракам спрогнозирована возможность совершить прорыв в решении старой проблемы.

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Гороскоп на 20 марта 2021 года – Близнецы

Возможны сложности и на деловом, и на любовном фронтах. Не стоит давать старт новым делам, лучше разобраться с хвостами.

Гороскоп на завтра – Весы

Не рассчитывайте на фарт. Не стоит браться за что-то новое. Не разбрасывайтесь указаниями и советами. Женщин может подкосить усталость.

Гороскоп на 20 марта 2021 – Водолей

Из-за того, что вы очень впечатлительны, могут возникнуть проблемы в отношениях с близкими. Нельзя возвращаться на старые позиции.

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Гороскоп на 20 марта 2021 года – Рыбы

Если вы поражены – не поддавайтесь соблазнам и искушениям. День может быть насыщен делами, связанными с деньгами. Постарайтесь добиться того, чего хотите.

Гороскоп на завтра – Рак

Лучше трудиться в одиночестве, чем в коллективе. Если нужно воплотить что-то в жизнь – все продумайте и просчитайте. Возможен прорыв в разрешении давней проблемы. "Включайте" креативность.

Гороскоп на 20 марта 2021 – Скорпион

До обеда грозят несчастные случаи, травмы, могут оживиться старые болезни. Если не хотите проблем – придерживайтесь мер безопасности. После обеда лучше побыть с самыми родными.

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Гороскоп на 20 марта 2021 года – Дева

Бюджетникам не стоит рассчитывать на фарт. Уровень жизненных сил будет снижаться. Откажитесь от советов. Во время оформления бумаг возможны проколы.

Гороскоп на завтра – Козерог

Есть угроза провокаций, поэтому лучше поменьше общаться. Есть угроза прокола во время оформления бумаг. Возможны разные соблазны.

Гороскоп на 20 марта 2021 – Телец

Не стоит работать над чем-то вместе с коллегами. Не время идти новыми путями и давать советы. Потрудитесь в одиночку.

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Гороскоп на 20 марта 2021 года – Овен

Кризисную ситуацию можно вывернуть так, чтобы дать старт новому делу. Если хотите, чтобы поездки были результативными, проведите их в другой день. Не стоит давать невзвешенные обещания.

Гороскоп на завтра – Лев

Возможно, придется немедленно разбираться со старыми обязательствами. На любовном фронте могут всплыть нерешенные проблемы.

Гороскоп на 20 марта 2021 – Стрелец

Не стоит разбрасываться совета, искать дополнительный доход и браться за новые дела. Новым делам грозит крах. Дружба может переродиться во вражду.