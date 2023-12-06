Гороскоп на 2024 год для Овнов: Зеленый Дракон принесет успех, любовь и прибыль

В новом году Овнов ждет удача, скачок вверх, подъем. Появится ощущение свободы, свидетельствует гороскоп на год.

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Что принесет Овнам 2024 год - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Овнов на весь 2024 год. По ее словам, первая половина года у представителей этого знака зодиака будет очень прибыльной, доходы вырастут. Ждите подарков судьбы. Во второй половине года (примерно с июня) очень большую роль будут играть знакомства, которые могут открыть новые горизонты.

"Начнем с самой главной планеты - Юпитера, потому что это планета удачи, везения, подарков, судьбы. Юпитер до 26 мая находится в секторе денег. Поэтому если вы собираетесь делать инвестиции, вкладывать куда-то, покупать что-то дорогое, если у вас есть финансовые идеи, то реализуйте их до 26 мая", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

После 26 мая и до конца года у Овнов будет продолжаться очень хороший период. Произойдет счастливое событие у родственников, может увеличиться семья. Например, родится ребенок, сестра выйдет замуж, появится зять.

С 18 по 21 апреля Юпитер соединится с Ураном. Такое астрологическое событие происходит раз в 13-14 лет.

"Уран - это планета свободы, сюрпризов и неожиданностей. Эти дни с середины апреля могут принести неожиданности в сфере финансов и доходов, получение денег, вплоть до выигрыша в лотерею. Но также это может и поменять ваш источник дохода. Овны могут резко сменить работу. Я бы не советовала вкладываться в то, в чем вы не уверены финансово в середине апреля. В прошлый раз такое соединение было в 2010 году, 14 лет назад. Вспомните, что тогда у вас происходило", - рассказала астролог.

В целом, Овнов ждет удача, скачок вверх, подъем.

"Появится ощущение свободы. Возможно вы получите какой-то юридический документ или какой-то статус или еще что-то, что позволит вам ощущать себя более свободно", - свидетельствует гороскоп.

Плутон - планета трансформации и больших перемен - выходит из 10-го дома карьеры 20-22 января. В связи с этим что-то изменится, закончится и трансформируется.

"Будет другое направление, другая сфера деятельности, другая карьера, статус. Плутон шел по сектору статуса все эти годы с 2000-го, и ваш статус может поменяться", - рассказала астролог.

По словам Перл, Плутон - это самая мощная планета в астрологии. Она может очень сильно поменять мечты, желания Овнов и их планы на будущее. Будет меняться окружение, и это будет зависеть от того, в какую компанию или организацию вы попадете. У некоторых представителей этого знака зодиака зодиака появится больше влияния. Вы станете более известным человеком, пойдете в политику или будете блогером.

Все три летних месяца порадуют Овнов изобилием. Вам повезет и исполнится желание благодаря информации, знакомству, знаниям.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Кроме того, в 2024 году Сатурн будет заставлять Овнов решать какие-то дела, которые тянутся еще из прошлого.

"Вы можете, если хотите, поменять свой имидж, внешность, тело. Это будет легче всего сделать именно в 2024 году. Также проиграется тема отношений. Многие Овны женятся, выйдут замуж. Это время браков и время разводов. Если вы свободны, то встретите кого-то. Если уже есть отношения, то они должны перейти на следующий уровень. Если вы встречаетесь, то либо вы поймете, что вам не по пути и расстанетесь, либо это приведет к браку", - свидетельствует гороскоп на 2024 год.

Венера не будет ретроградной в 2024 году, и это очень хорошая новость. В знаке Овна планета будет с 13 по 30 апреля.

"В этот период вы будете излучать гармонию, радость. Будете шикарно выглядеть и, как магнит, начнете притягивать к себе взгляды окружающих", - рассказала Перл.

Более детальный гороскоп 2024 для Овнов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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