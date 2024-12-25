Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризы

Гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака определил, кто из знаков станет главным аутсайдером, кто – основным счастливчиком года.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-2025-god-ot-vlada-rossa-bliznecam-dengi-kozerogu-rasstavaniya-vodoleyu-syurprizy-10624892.html Ссылка скопирована

Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на 2025 год для всех знаков зодиака и рассказал, что ждёт каждый из них / Коллаж: Главред

В новом 2025 году, который будет Годом Змеи, нас ждёт весьма интересное расположение планет, что отразится на гороскопе всех знаков зодиака. Главное, что следует отметить, – во втором полугодии будет невероятно фартить знакам Воды, особенно Раку, куда 10 июня войдёт Юпитер, планета большого счастья и благополучия, и Скорпиону. Также сложится прекрасная композиция планет для представителей знака Рыб.

А вот в начале 2025 года будет "переть" двум знакам зодиака – Близнецам и Водолею.

Теперь поговорим подробно о том, что сулит гороскоп на 2025 год каждому из знаков зодиака.

Неудачники 2025 года:

Овен

Для Овна 2025 год станет годом открытий и нового опыта, но при этом придётся завершать старые дела. Не было печали, но 25 мая в знак Овна войдёт планета большого несчастья Сатурн, а позже за ним последует и Нептун. Овну придётся расчистить место от старого для того, чтобы в его жизнь вошло что-то новое. 2025 год для Овна может оказаться важным периодом подготовки для перехода на новый метафизический уровень.

В целом, Овна можно назвать главный аутсайдером 2025 года, и он ощутит сложности и препятствия уже с начала лета.

С другой стороны, этот непростой период позволит Овну лучше осознать себя – и физически, и психологически. Начать стоит с ментального здоровья: обратиться к психологу или астрологу, набраться терпения. Овен – крайне нетерпеливый знак зодиака, а Сатурн – символ терпения, и эта планета будет учить представителей знака именно терпению, особенно летом, когда будет наиболее трудный период. Из-за этого Овен может почувствовать апатию, выгорание и непонимание того, как дальше жить. Прежде всего, понадобится восстановить эмоциональное состояние.

Также в 2025-м Овну следует пройти обследование и следить за своим здоровьем, в частности, стоит сделать флюорографию, сдать анализы крови и прочее, чтобы проблемы с самочувствием не застали врасплох. Овну важно начать вырабатывать полезные привычки и заняться спортом.

Также 2025-й хорош для определения Овном целей, и способствовать этому будет Сатурн, поскольку эта планета в знаке Овна всегда ставит конкретные и важные цели на год вперёд. Сатурн в последние годы немного сдерживал активные порывы представителей этого знака зодиака, заставлял задумываться о жизни, а летом надолго задержится в Овне, из-за чего он почувствует себя совершенно иначе. В это время может появиться чёткий план на дальнейшую жизнь. Если до этого Овну было сложно сформулировать какой-то план, то чёткость и конкретность поставленных рамок может определиться именно летом.

Первая половина 2025 года у Овна будет хороша для расширения круга общения, наработки новых навыков, изучения новых дисциплин и иностранных языков, повышения квалификации. Во второй половине года потребуется больше внимания уделить дому, семье. Кто-то из Овнов может захотеть расширить жилплощадь или переехать в более комфортные условия, а кого-то ждёт пополнение в семье. Самое благоприятное, что может себе позволить Овен в новом году, – родить или зачать ребёнка.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Овном в 2025 году: наработка духовного опыта, работа над психологическими травмами, развитие сознания и приобретение способности слышать своё подсознание. При этом нельзя забывать о физическом здоровье, заботе о своих базовых потребностях, наработке полезных привычек.

В общем, 2025-ё будет годом структуры: Сатурн будет структурировать жизнь Овна, а Нептун – давать налёт фантазии, что позволит представителям знака воплощать их идеи и мыслеобразы в жизнь. Мечты Овна могут быть реализованы в долгосрочных проектах и программах.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс рассказал, что в 2025 году ждёт каждый знак зодиака:

Весы

2025 год для Весов будет сложным, но не катастрофическим. Этому знаку будут сильно противостоять Сатурн и Нептун, особенно летом. В новом году благоприятно будет получать знания и опыт, учиться новому и расширять представления о мире. Стоит обратить внимание на любые возможности отправиться в дальнюю дорогу. Поездки будут способствовать получению новых инсайдов о жизни, работе или любых других вещах. Благоприятно искать учителей, в том числе духовных, которые помогут открыть глаза и посмотреть на вещи под другим углом.

Вторая половина 2025 года благоприятна для взлёта в работе и карьере, профессионального роста, получения новой должности. Однако Весы могут работать до изнеможения, из-за чего сброс пойдёт на их здоровье. Благодаря полученным ранее знаниям Весы могут расширить профессиональные навыки, тем самым встав на ступеньку выше.

В новом году Весам необходимо обратить пристальное внимание на здоровье, следить за самочувствием и поддерживать организм, ведь так будет проще выдерживать перегрузки, которые принесут Сатурн и Нептун. Если у Весов будет правильный рацион питания, и они обретут новые полезные привычки, им будет проще. Иными словами, с алкоголя надо перейти на салатики.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Весами в 2025 году. Затмение уйдёт с оси Овен-Весы и переместится в сферу здоровья и служения. Если Весы правильно применили прошлый опыт и выстроили хорошие отношения с собой и окружающими, то в новом году придёт время рутины и забот о своих состояниях. В привычной рутине важно будет наладить взаимоотношения с обществом, служить другим людям, приобрести новые привычки и не пренебрегать собственным здоровьем. Очень благоприятно завести домашнего питомца – собаку или кошку, что позволит расслабиться и выполнять кармическую задачу, связанную с заботой.

Стрелец

2025 год принесёт Стрельцу изменения и неожиданности в сфере отношений и партнёрства, и он посмотрит на всё это под другим углом. У одиноких Стрельцов в этом году возможно новое знакомство, которое приведёт к длительным отношениям. Если Стрелец уже в отношениях, то они могут существенно улучшиться. Главное – желание Стрельца над этим работать.

Появление Сатурна в 5-м доме гороскопе Стрельца, которое произойдёт после 25 мая, потребует более серьёзного отношения к любимым и детям. Потому в это время возможны сложные ситуации на личном фронте. Да и вообще, сложный год в плане личных отношений: Стрельца могут покинуть любимые и родные.

Во второй половине года Стрельцу благоприятно заниматься вопросами, которые позволят ему выйти на новый финансовый уровень, например, за счёт инвестиций или пассивного дохода. Хороший период для создания и построения личного дела, расширения финансовой ёмкости за счёт использование сторонних ресурсов. В первой половине лета Стрельцу следует быть осторожнее с тратами и вложениями, поскольку есть риск обанкротиться.

В целом, 2025 год для Стрельца довольно сложный, под знаком "минус". В этом году возможны непредвиденные расходы, на Стрельца могут подать в суд из-за алиментов, да и вообще, возможны какие-то судебные разбирательства.

С другой стороны, год благоприятен для реализации в творчестве, поиска нового хобби, увлечения. Хорошо организовывать концертную деятельность, выставки, проводить рекламную кампанию. При этом стоит быть осторожнее с азартными играми и любыми делами, где Стрелец будет рисковать по-крупному, поскольку есть риск быть обманутым.

Пускаться во все тяжкие не стоит – лучше направлять энергию на новые творческие проекты.

Кармические задачи 2025 года для Стрельца. Представителям знака нужно больше внимания посвятить дому и семье. Не исключены разные события, связанные с родственниками. Пополнение в семье и принятие решения насчёт места проживания будут кармическими. Приоритет этого года – семья и жильё. В 2025 году Стрелец может купить важное жилище либо продать. Эти тенденции могут несколько отдалять представителей знака от карьерных достижений, то есть какие-то изменения в семье могут разрушать стабильность в карьере и работе, и это следует учитывать.

Козерог

В 2025 году у Козерога может увеличиться количество рабочих обязанностей и долгов. Козерог может найти дополнительную работу, либо же на нынешнем месте работы могут произойти изменения. Следует уделять больше времени поддержанию здоровья, ведь с ним могут быть большие проблемы.

В целом, 2025 год будет сложным для Козерога из-за жёсткого квадрата Сатурна и Нептуна из знака Овна. Это говорит о том, что по здоровью представителей знака может быть нанесён сильный удар. Понадобится пройти дополнительное обследование или выработать больше полезных привычек. Рекомендуется есть меньше солёного и сладкого, отдавая предпочтение овощам и фруктам, то есть более полезной пище.

Второе полугодие 2025-го может принести Козерогу разные события в сфере отношений и партнёрства. Есть угроза развода, а также предательства со стороны деловых партнёров.

Всё будет не так уж гладко, и особенно это будет чувствоваться ближе к лету. Отношения, в которых уже сейчас существуют проблемы, могут не преодолеть кризис, и тогда всё закончится расставанием. Это касается и супружеских отношений, и отношений с деловыми партнёрами. Одним словом, у Козерога может быть череда расставаний. Если же отношения прочные, то Козерог лишь убедится, что связь чрезвычайно крепка, и ничто не способно разрушить эти отношения. Если Козерог в поиске отношений, то в первой половине лета возможны разочарования и огорчения, и тут важно не возлагать больших надежд и не наделять потенциальных партнёров несуществующими качествами. Летом Козерога могут "развести" на деньги альфонсы. Потому не рекомендуется особо очаровываться летними романами.

В 2025 году может появиться необходимость серьёзнее относиться к родственникам и семейному гнезду. Возможно, захочется сделать капитальный ремонт, либо же кто-то из близких будет нуждаться в помощи Козерога, в его финансовой или моральной поддержке. Так что Козерогу рекомендуется уделять своей семье больше времени.

Кармические задачи 2025 года для Козерога. Этот год важен для накопления новых знаний, обретения новых навыков и знакомств. Козерогу стоит перейти от роли серьёзного эксперта или опытного специалиста к роли ученика, и тогда у него появится больше возможностей, и он сможет удачно монетизировать полученные знания.

Нейтральным 2025 год будет для следующих знаков зодиака:

Телец

В первой половине 2025 года Телец будет избирательно подходить к кругу общения. В связи с работой или по другим причинам он будет меньше внимания уделять друзьям и общению. Тельца будет тянуть вглубь себя. Будут периоды, когда Тельца одолеет желание уединиться и не общаться вообще ни с кем. Это связано с тем, что Сатурн войдёт в 12-й дом гороскопа Тельца.

С другой стороны, у Тельца начнут вырисовываться новые финансовые перспективы. В частности, представители знака могут заняться совершенно новым видом деятельности, либо будут первые попытки заработать деньги по-новому. Особенно это касается первого полугодия, когда Телец должен успеть внедрить какие-то новые проекты, пока Юпитер будет ещё в Близнецах, то есть до 10 июня. В это время велика вероятность обзавестись новым источником заработка, причём весьма перспективным.

В любом случае, первая половина 2025 года у Тельца хороша для расширения финансовых возможностей. Да и в целом, первое полугодие у Тельца весьма удачно и пройдёт под знаком "плюс".

Вторая половина 2025 года у Тельца больше подойдёт для общения и получения новых знаний. В это время возможны дальние поездки и переезды, знакомства и расширение близкого круга общения, новые связи и контакты. Телец может найти своего избранника (или избранницу) именно в этот период. Также во втором полугодии Телец может получить очень важную и ценную информацию. Кроме того, у Тельца может появиться какой-то новый навык: он может полностью перепрофилироваться, получить новую профессию. События 2025 года позволят Тельцу мыслить по-новому в будущем.

Так что Тельца, с одной стороны, ждёт эмоционально очень сложный год, но с другой – интеллектуально прекрасный, когда представители знака могут достичь новых интеллектуальных свершений и иметь массу новых полезных взаимодействий. В этом году Телец может полностью отсечь свой привычный круг общения и перейти в совершенно новую социальную среду, оказавшись в новом коллективе единомышленников.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Тельцом в 2025 году: поиск благодетелей, единомышленников и покровителей, которые смогут поддержать в реализации творческих замыслов. Поэтому всё, что касается искусства, творчества, актёрской деятельности, игры, вокала, концертной деятельности и гастролей, будет удаваться. А главное – Тельцу благоприятно открывать YouTube-каналы, продвигать себя в обществе, рекламировать свою работу.

Любое творчество Тельца будет проходить оценку, но не стоит этого бояться, поскольку люди в основном будут хорошо оценивать результат работы Тельца. Представителям знака нужно смело заявлять о себе, иначе они будут чувствовать нехватку радости в жизни.

Лев

В первой половине 2025 года Юпитер будет создавать для Льва множество возможностей для расширения дружеского общения. В это время могут быть грандиозные проекты, новые планы, стартапы. Лев может стать популярным в обществе, начать дружить с уникальными личностями. Период до лета прекрасен для того, чтобы стать частью нового коллектива, для достижения важных осознаний и ведения активной социальной жизни.

Во втором полугодии Льву захочется больше заниматься собой и своими внутренними потребностями, а это далеко не всегда будет связано с активной деятельностью и социальной реализацией. Поэтому во второй половине 2025 года Лев смело может отправиться куда-нибудь на Бали, начать медитировать, почувствовать связь с космосом, отдыхать, релаксировать. Также в это время благоприятно погрузиться в психологию, формировать новые ценности, избавляться от ненужного хлама в жизни и просто выбрасывать ненужные вещи из дома. Юпитер будет увеличивать стремление к поиску себя и своего места, даст возможность для духовного роста и позволит осознать, какая жизнь на самом деле ваша, а где навязанные установки.

Сатурн завершает в 2025 году свой непростой путь по 8-у дому гороскопа Льва, то есть дому смерти и разрушений. В это время Лев ощущал больше ограничений, особенно в личной сфере и сексуальном плане, но в 2025-м представители знака постепенно придут к новым ощущениям. Лев поймёт, что всё, что произошло с ним в предыдущие годы, лишь укрепило его веру в себя и дало бесценный опыт. После того, как 25 мая Сатурн перейдёт в знак Овна, Лев может стать для кого-то духовным наставником, духовным лидером, проводником, учителем, миссионером. Вторая половина года может быть связана с новой миссией Льва – учить уму-разуму других людей.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Львом в 2025 году. Льву нужно усиленно накапливать опыт в сфере ресурсов и финансов, а также обратить внимание на инвестиции и вложения. Льву, как никому другому, может фартить в операциях с биткоинами, альткоинами и прочими цифровыми валютами. Много времени Льва будет уходить на восстановление ресурсов и энергии. Вероятнее всего, Лев будет использовать чужие финансы, в том числе кредиты и наследство других людей. Лев сможет мотивировать окружающих вкладывать деньги в его проекты, которые будут успешно реализовываться. Если Лев долгие годы судится за наследство, то в этом году он наконец сможет его получить.

Дева

В 2025 году Деве предстоит много времени и внимания уделять работе, профессиональному росту и карьерным продвижениям. Узел Кету находится в знаке Девы, поэтому, прорабатывая прошлый опыт, представители знака смогут добиться новых достижений в карьере, всё это будет взаимосвязано. Если у Девы в 2024-м были какие-то прорывы, то и в 2025-м продолжится рост. Если прорывов не было, то Деву ждёт карьерный рост, если она приложит усилия.

В целом, 2025 год для Девы обещает быть сложным – совсем неудачным его не назовешь, но будет непросто.

Астролог Влад Росс рассказал о кармических задачах, которые будут стоять перед каждым знаком в 2025 году / Главред

Работа позволит приобрести Деве много полезного опыта. Какие-то моменты будут её удивлять. Могут поступить необычные предложения по работе, или появится необходимость резко изменить направление в существующих проектах. Мир в ответ на движение Девы к цели может предлагать ей новых единомышленников, друзей, связи, компании, коллективы и стартапы. Дева может переехать в другой город или страну, чтобы устроиться на новую работу.

Ограничения 2025 года могут сказывать на отношениях Девы. В последнее время Дева ощущала внутреннее одиночество либо испытывала холодность и отстранённость партнёра. Но некоторые представители знака могли принять для себя очень важные решения, которые выведут личную жизнь на новый уровень.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Девой в 2025 году. Важной темой года будут оставаться отношения, и сейчас нужно будет разобраться, кого Дева хочет видеть рядом с собой. События нового года будут учить Деву устанавливать правильные связи и контакты. Девы, которые давно ищут свою вторую половинку, наконец смогут её обрести. Затмения могут дать представителям знака важные осознания относительно партнёрства, особенно в марте и сентябре. Дева может кардинально изменить жизнь, если будет правильно выстраивать отношения с собой и другими людьми.

Рыбы

В 2025 году наконец Сатурн, символ большого несчастья, покинет знак Рыб, и случится это 25 мая. Потому лето у Рыб будет просто божественным, особенно после 10 июня. Июнь, июль и август у Рыб будут просто потрясающими. После этого Сатурн ненадолго вернётся в их знак зодиака. Но летом Рыбы буду чувствовать себя на коне и реализовывать все свои амбиции.

В 2025 году Рыбам придётся уделять много внимания дому и родственникам. Рекомендует заняться улучшением условий проживания, благоустройством жилища, делать крупные покупки. У Рыб может увеличиться количество родственников.

Второе полугодие будет отмечено приливом новых творческих занятий, могут появиться новые хобби. Благоприятно в это время путешествовать вместе с любимым человеком и детьми, искать вдохновение вдали от дома. Одинокие Рыбы в новом году могут встретить любовь всей своей жизни, особенно летом.

Год будет значительным для укрепления финансовых позиций Рыб. Вероятно, Рыбам предложат более ответственную должность, или они найдут более стабильное место работы. Если стабильный заработок у Рыб уже есть, то могут появиться лишние расходы, поэтому нужно учиться правильно распределять свои деньги, создавать более надёжную "подушку безопасности". Нельзя сорить деньгами, ведь в последующие годы вопрос создания финансовой стабильности станет ещё более важным и актуальным для Рыб.

Кармические задачи 2025 года для Рыб. 2025-й будет важным периодом для всех представителей знака, поскольку это время счастья, творчества и духовного роста. Затмения будут происходить на оси личного развития и партнёрства Рыб, а это значит, что март и сентябрь будут эпохальными. Весна и осень – неплохой период, чтобы показать себя, опираясь на связи и партнёрство. Если Рыбы ещё не состоят в браке, то кармический брак может быть заключён весной или осенью 2025 года.

Счастливчики 2025 года:

Близнецы

Первое полугодие до 10 июня для Близнецов обещает быть прекрасным периодом с большими перспективами. Да и вообще, год удачен и пройдёт под знаком "плюс", особенно первая половина года. В первом полугодии Близнецам нужно успеть сделать всё то, что необходимо, поскольку во втором полугодии не будет столько замечательных начинаний. Зато во второй половине года в руки Близнецов пойдут деньги: к ним придут те ресурсы, которые они заслужили своей активностью в начале года. Иными словами, все бенефиты Близнецы получат во втором полугодии, когда Юпитер перейдёт в знак Рака, а это 2-й дом гороскопа, то есть дом денег для Близнецов.

Юпитер в первой половине 2025 года будет создавать Близнецам условия для личностного роста, расширения возможностей и перспектив, позволит показать себя и свои таланты, а также привлечь к себе внимание. Если Близнецы высоко ценят себя и свои возможности, для них во втором полугодии будут открываться финансовые окна, откуда будет приходить больше ресурсов, которые можно будет использовать для дальнейшего продвижения. Поэтому в 2025 году деньги "нападут" именно на Близнецов, особенно во второй половине года, если они правильно себя поведут в первой половине, а не будут лежать на печи.

Строгий Сатурн всё ещё будет требовать от Близнецов стремления вверх по карьерной лестнице, но внимание в этом году будет концентрироваться на реализации личных желаний, напрямую не связанных с работой. Например, Близнецы смогут реализовать какую-то свою старую мечту, воплощение которой всё время откладывалось из-за других приоритетов. Близнецы будут серьёзнее относиться к людям, которые будут в их дружественном кругу, ограничивая общение с теми людьми, которые будут казаться менее интересными. Поэтому с 2025-го у Близнецов будет не только сужаться круг общения, но и станет сложнее заводить новые связи. Да и в целом, дружеские отношения в этом году не раз будут проходить испытания, и с Близнецами в итоге останутся только истинные друзья.

Уран в 2025 году сделает первый шаг в Близнецы, усиливая их желание представителей знака что-то изменить и во внешности, и в жизни. Потому не стоит удивляться внезапному желанию сделать тату или пластическую операцию – Близнецам нужно действовать и обновлять себя. Близнецы – самый модернизованный знак зодиака в 2025 году, который полностью обновится сам и обновит всё вокруг себя.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Близнецами в 2025 году: осуществить перемены в работе и семье, сменить цели и направления, направить внимание на новое и неизведанное, не бояться перемен и быть к ним готовыми. 2025 год для Близнецов, особенно родившихся в 20-х числах июня, – это эпоха грандиозных перемен.

Рак

В первой половине 2025 года у Рака будут рушиться старые ценности и идеалы, а на их место постепенно будут приходить новые, особенно после 10 июня, когда планета большого счастья Юпитер войдёт в этот знак зодиака. С этого момента времени Рак будет абсолютно счастлив. Рак – это главный счастливчик, которому будут улыбаться большое счастье и удача в новом году.

2025-й будет хорошим временем для Рака, чтобы поработать над своим внутренним состоянием, чтобы войти в новый период с позитивом и воодушевлением. С 10 июня у Рака многое может начать меняться, важно максимально эффективно использовать это время и получить максимум огня и энергии Юпитера, а для этого нужно хорошо понимать себя, разобраться в своих желаниях и в ожиданиях от 2025 года.

Новый год может преподнести Раку и не слишком приятные периоды, когда он будет испытывать ограничения и сложности, особенно в первом полугодии. Возможны сложности в работе, недопонимание с начальством, может возникнуть необходимость начать всё с чистого листа. Стоит подумать заранее, чему можно научиться, особенно в феврале-марте, какие навыки наработать, чего не хватает для достижения личных целей, и начать со всем этим работать, особенно осенью. Рак выйдет на новый уровень, и все начинания и новые взаимодействия с обществом будут весьма удачными.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Раком в 2025 году: обучиться новому; поехать в новые места, возможно, эмигрировать, переехать; расширить свой кругозор; избавиться от тормозящих и ограничивающих убеждений; задать тон новшеств и реформ в собственной жизни, начать жить по-новому.

Скорпион

Для Скорпиона 2025 год будет невероятно удачным, именно таким, о каком он мечтал. Особенно это будет чувствоваться в сферах идеологии, расширения, карьеры, финансов, появятся возможности эмиграции и будет успех в дальних странах.

В 2025 году могут завершиться какие-то процессы в личной жизни Скорпиона, а перемены переведут его в новую реальность. Сложно сказать, что именно произойдёт: то ли появится новый партнёр, то ли установится новый формат отношений, то ли случится расставание или длительная разлука. Главное – жизнь Скорпиона больше не будет прежней и точно изменится в лучшую сторону.

Для Скорпиона благоприятно в новом году заниматься здоровьем, приобретением новых полезных привычек. Особого внимания могут потребовать зубы, кости и позвоночник – всё это нужно беречь. Самые уязвимые места Скорпиона в этом году – позвоночник и жёлчный пузырь. Рекомендуется в этом году заняться зубами и обратиться к стоматологу. Впрочем, любые оздоровительные практики в этот период жизни будут просто необходимы представителям этого знака.

Астролог Влад Росс назвал знак зодиака, которому 2025 год преподнесёт приятные сюрпризы / УНИАН

2025 год у Скорпиона будет хорош для расширения финансовых потоков за счёт ресурсов других людей. Например, партнёры Скорпиона могут начать больше зарабатывать, прежде всего, супруг. Скорпион в этом году может вложиться в выгодный проект и получить от него хорошую отдачу. Это будет год невероятно удачных инвестиций.

Однако Скорпиону может не хватать имеющихся знаний, поэтому со второй половины года может появиться необходимость учиться чему-то новому. Сложится прекрасная комбинация планет для получения второго высшего образования.

Кармические задачи 2025 года для Скорпиона. Представителям этого знака зодиака нужно заняться творчеством или начать новый бизнес, можно крупно рисковать – риск будет оправдан и принесёт большую удачу. Придётся принимать решения, связанные с детьми. Год благоприятен для зачатия и рождения ребёнка. Детьми, которые родятся или будут зачаты в 2025-м, Скорпион будет невероятно гордиться. Именно благодаря детям у Скорпиона возможен серьёзный прорыв и большая удача. Также год благоприятен для усыновления ребёнка.

Кроме того, любые действия Скорпиона, направленные на получение удовольствия и радости, в этом году будут успешными. Фартить будет особенно во второй половине года, когда Юпитер войдёт в знак Рака. Пришло время для того, чтобы сделать свою жизнь более приятной, полной удовольствий. Заграничные поездки и иммиграция будут удачны летом и осенью.

Водолей

Первая половина 2025 года для Водолея будет потрясающе прекрасной, поскольку Юпитер будет поддерживать 9-й дом гороскопа этого знака, который связан с дальними поездками, путешествиями, эмиграцией, получением образования и изучением иностранных языков.

2025 год, как и предыдущий, обещает быть годом творчества и преподнесёт Водолею немало приятных сюрпризов. Даже если среди повседневных дел у Водолея нет творческих занятий, то он сумеет найти новое хобби, например, запустит свой YouTube-канал, станет диджеем, проявится в спорте. Водолею рекомендуется расширять своё воображение с помощью любых новых занятий, и это принесёт немало пользы в будущем.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Во втором полугодии 2025-го Водолею благоприятно искать новую работу, сменить род деятельности, найти дополнительные занятия, расширить привычные обязанности.

Однако, когда Юпитер войдет в знак Рака, начнётся полное переустройство в жизни Водолея. Появятся новые возможности проявить себя, получить повышение, можно будет добавить в список своих умений новые пункты.

В последние годы Сатурн заставлял Водолея очень дисциплинированно подходить к любым финансовым вопросам, но в 2025 году можно будет почувствовать, что груз ответственности уходит, и можно немного расслабиться. Однако расслабляться пока рано.

В 2025 году у Водолея появится необходимость сузить круг общения до самых близких и нужных людей, не тратя время на лишние разговоры и информацию. Возможны поломки автотранспорта, либо придётся заменить старую машину.

Водолею будет полезно обратиться к тайным наукам, астрологии, начать погружаться в оккультные знания. Благоприятно учиться пению, игре на гитаре и прочих музыкальных инструментов. Также Водолею рекомендуется не забывать о важности ведения здорового образа жизни, изучать медицину или нутрициологию.

Кармические задачи, которые будут стоять перед Водолеем в 2025 году. Год важен для увеличения доходов, поиска новых способов заработка. Траты должны быть умеренными. Благоприятно рассчитываться с долгами, закрывать старые "подвисшие" финансовые вопросы и устранять лишние расходы. А так, всё у Водолея в новом году должно быть замечательно.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред