Гороскоп на 2025-й: Стрельцов ждет год важных решений и событий

В этом году перемены будут как положительные, так и отрицательные, предупредила Анжела Перл.

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Гороскоп для Стрельцов на 2025 год от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие перемены произойдут в жизни Стрельцов в 2025 году

Что будет происходить в личной жизни и финансовой сфере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Стрельцов и рассказала, что 2025 год принесёт этому знаку зодиака.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для Стрельцов на 2025 год, читайте материал: Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьере.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2025 год станет переходным. Это год принятия решений и важных событий в жизни.

Одно из самых важных астрологических событий - планета перемен Уран меняет знак и входит в седьмой дом гороскопа, который отвечает за любовь, брак и отношения. Это событие приведет к значительным изменениям в личной жизни Стрельцов. Причем перемены будут как положительные, так и отрицательные, в зависимости от того, как представители знака зодиака подошли к этому моменту в своих отношениях.

С 8 июля по 9 ноября 2025 года Уран будет находиться в седьмом доме, а затем с апреля 2026 года останется там на следующие семь лет. Это может означать, что окружение Стрельцов изменится, и они могут начать общаться с более прогрессивными людьми.

Уран также может способствовать нестандартным отношениям, включая любовь на расстоянии или отношения с людьми другой национальности или веры. Некоторых Стрельцов ждет любовь с первого взгляда.

Кроме того, Уран символизирует свободу и освобождение, поэтому если отношения или брак станут тягостными, это может привести к разводам или разрывам.

В этом же доме гороскопа будет находиться Юпитер - планета удачи, везения и брака. Очень многие Стрельцы выйдут замуж или женятся в первой половине года, до 10 июня. Если вы свободны, то вы встретите свою вторую половинку. Также ожидается расширение семьи. Не исключено рождение ребенка.

С 10 июня 2025 по 1 июля 2026 Юпитер будет в восьмом доме гороскопа.

"Юпитер - щедрая планета, он даёт господдержку, алименты, помощь родителей, наследство. Вы можете выиграть деньги. Вы получите прибыль из неожиданного источника. В любом случае денег станет больше", - свидетельствует гороскоп на год.

Также Юпитер поможет Стрельцам избавиться от психологической травмы или разрешить какой-то кризис.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Марс будет находиться в секторе финансов с начла года и по 19 апреля. Это достаточно долгий срок. В этот период Стрельцы будет решать финансовые вопросы. Кроме того, Марс будет ретроградным до 24 февраля. В этот период необходимо завершать прошлые дела, погашать кредиты, заниматься перефинансированием.

В целом, первые два месяца могут быть довольно спокойными. Дела будут продвигаться медленно из-за ретроградности Марса. Могут активизироваться ваши бывшие партнеры, возлюбленные, жены и мужья. Отроется тайна прошлого.

По словам астролога, в 2025 году будет новолуние и полнолуние в Стрельце, и это важные события.

Новолуние 20 декабря особенно сильно почувствуют Стрельцы, которые родились с 19 по 21 декабря. Новый человек войдет в вашу жизнь, будет новая работа или место жительства.

Полнолуние 11 июня принесет кульминацию или завершение какого-то процесса. Например, вы узнаете, что ждёте ребёнка или получите предложение руки и сердца.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Стрельцов на 2025 год:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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