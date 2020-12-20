Гороскоп для всех на 21 декабря: денежный фарт и продвижение благодаря поклонникам

Львам и Овнам светит материальная удача / Reuters

Для ряда огненных знаков Зодиака – Овен и Лев – гороскоп на понедельник, 21 декабря и 7-8 лунный день (будет солнцестояние), прогнозирует денежный фарт.

Серьезные проблемы возможны в жизни Близнецов и Рыб – Близнецам сулят черный день для здоровья, а Рыбам – материальный удар, говорится на supercook.ru.

Для женщин-Козерогов астропрогноз очень радужный, им спрогнозирована возможность продвижения благодаря поклонникам.

Что на необычный понедельник спрогнозировано представителям огненной стихии

Гороскоп на 21 декабря 2020 года – Овен

Возможен денежный фарт, который связан с удачным приобретением или выигрышем. Ожидается возрастание дара убеждать, а также сексуальности и творческих способностей.

Гороскоп на завтра – Лев

Возможно улучшение материального положения благодаря удачному приобретению, подарку или выигрышу. Случайный знакомый может в будущем гармонично вписаться в вашу жизнь.

Гороскоп на 21 декабря 2020 – Стрелец

Прогнозируется угроза отравлений, травм, могут оживиться хронические болезни. Кто-то посторонний может направить на вас свою агрессию. Лучше отказаться от жестких слов и от прогулок без сопровождения.

Что на необычный понедельник спрогнозировано представителям воздушной стихии

Гороскоп на 21 декабря 2020 года – Водолей

Время подходит для того, чтобы укрепить финансовое и социальное положение. Беритесь за новые дела. Вам под силу справиться даже с самыми сложными задачами.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Жизненных сил будет мало. Можно отравиться или травмироваться, могут обостриться давние болезни. Не стоит перенапрягать мозг и мышцы.

Гороскоп на 21 декабря 2020 – Весы

Нужно избавиться от пагубных привязанностей и привычек. Можно заняться тем, что поможет возвыситься духовно.

Что на необычный понедельник спрогнозировано представителям земной стихии

Гороскоп на 21 декабря 2020 года – Дева

Для достижения успеха в конкретном деле нужно проявить большой интерес. Можно запасаться сокровенными знаниями, заниматься тем, что способствует духовному росту.

Гороскоп на завтра – Телец

Препятствия и трудности, которые есть на вашем пути, скоро останутся в прошлом. Не пренебрегайте помощью. Чем ближе вы будете к цели – тем легче будет двигаться вперед.

Гороскоп на 21 декабря 2020 – Козерог

Благодаря поклонникам некоторые женщины могут продвинуться вперед в карьере или достичь признания.

В жизни мужчин могут становиться реальностью самые сильные желания. Чрезмерная серьезность и практичность могут ударить по романтике.

Что на необычный понедельник спрогнозировано представителям водной стихии

Гороскоп на 21 декабря 2020 года – Рыбы

Денежное положение может резко ухудшиться – контролируйте средства. Есть угроза ограбления или обмана. У людей, чей организм ослаблен, могут оживиться старые заболевания.

Гороскоп на завтра – Рак

Есть угроза семейного конфликта, если вам удастся его избежать – будет взаимопонимание и хорошая атмосфера для движения к успеху. Боритесь с гордыней и не коллекционируйте обиды.

Гороскоп на 21 декабря 2020 – Скорпион

Больше всего времени советуют провести на свежем воздухе. Стоит окунуться в свой внутренний мир и навести там порядок. Нужно прислушиваться к голосу интуиции.