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Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора

20 марта 2021, 13:01

Воздушный знак Зодиака астропрогноз предупредил об угрозе крупной траты.

В жизни Рыб снова начнется белая жизненная полоса, отмечается в гороскопе
Рыбам спрогнозировано начало белой жизненной полосы / Reuters

Воскресенье, 21 марта и 9-й лунный день, может принести в жизнь знака Зодиака Рыбы приятные перемены – вернется белая полоса.

Близнецам гороскоп на 21 марта 2021 года спрогнозировал возможность обрести влиятельную опору, пишет supercook.ru.

Стрельцам сулят "аппетитное" деловое предложение, а Водолеев предупредили о крупных тратах.

С чем представители стихии вода могут столкнуться в 9-й лунный день

  • Гороскоп на 21 марта 2021 года – Рак

Не делайте то, что потом нельзя будет исправить. Грозят проблемы из-за проколов во взаимоотношениях и делах. Самочувствие может ухудшиться. Вечером побудьте наедине с собой.

  • Гороскоп на завтра – Рыбы

Если возникнут неприятности – не теряйте спокойствие. В жизнь возвращается белая полоса. Можете выходить в свет – с вами много кто захочет пообщаться, есть шанс познакомиться с приятными людьми.

  • Гороскоп на 21 марта 2021 – Скорпион

Люди, которые развиваются, могут добиться признания. Если человек не слишком развит в духовном плане, его может атаковать беспокойство, есть угроза стресса и ухудшения состояния здоровья.

С чем представители стихии воздух могут столкнуться в 9-й лунный день

  • Гороскоп на 21 марта 2021 года – Близнецы

Благодаря умению общаться вы можете заполучить новых союзников. Вы можете на длительный период заручиться поддержкой влиятельных личностей. В вечерние часы могут свалиться проблемы.

  • Гороскоп на завтра – Весы

Если не будете решать проблемы – возникнет тяжелая ситуация. Делайте все для того, чтобы ситуация улучшилась, нельзя покидать занятые позиции. Забудьте о скользких людях.

  • Гороскоп на 21 марта 2021 – Водолей

Может разгореться семейный скандал. Беритесь только за те дела, которые нельзя отложить. Возможно, придется на что-то серьезно потратиться. Есть угроза травм и ухудшения самочувствия.

С чем представители стихии огонь могут столкнуться в 9-й лунный день

  • Гороскоп на 21 марта 2021 года – Лев

Возможна ссора из-за того, что заденут вашу гордость. Из-за желания получить признание или похвалу вы можете решиться на денежные авантюры.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Не стоит влезать в денежные авантюры – возможны плачевные последствия. Противопоказана излишняя усердность.

  • Гороскоп на 21 марта 2021 – Стрелец

Ваше положение может измениться из-за того, что личная и рабочая сферы сплетутся. Возможно "аппетитное" деловое предложение. Не бойтесь советоваться с теми, кому доверяете.

С чем представители стихии земля могут столкнуться в 9-й лунный день

  • Гороскоп на 21 марта 2021 года – Козерог

Благодаря новости мужчины могут обрести свежий источник дохода. Женщинам под силу заручиться поддержкой в делах – можно привлечь новых сторонников.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Если хотели начать новое дело или за что-то побороться – займитесь этим в другой день. Постарайтесь как можно меньше общаться. Могут вскрыться проколы. Возможны проблемы из-за хвостов.

  • Гороскоп на 21 марта 2021 – Дева

Мужчинам светит новый кладезь дохода благодаря известию. Женщинам под силу подключить к своему делу новых людей. Возможны испытания, если выстоите – обаятельность возрастет.

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