Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька

Двум знакам Зодиака грозят подвохи недоброжелателей / Reuters

В 10 лунный день – это понедельник, в жизни двух знаков Зодиака могут активизироваться недоброжелатели. Гороскоп на 22 марта 2021 года предупредил, что Девам и Козерогам стоит опасаться подвохов врагов.

Целому ряду зодиакальных представителей в первый день новой рабочей недели грозят серьезные денежные неприятности, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе говорится, что Стрельцы, Овны и Близнецы могут понести крупные денежные потери.

Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться земным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2021 года – Телец

Проявите больше всего внимания себе. Беритесь только за те житейские дела, которые нельзя отложить. Можете активно отдохнуть или прогуляться на природе. Возможны травмы, может подкачать организм.

Гороскоп на завтра – Дева

Те, кто не желают вам добра, могут активизироваться. Опасайтесь дезинформации. Откажитесь от резких слов и поступков. Из-за неожиданных проблем кошелек может резко "похудеть".

Гороскоп на 22 марта 2021 – Козерог

Недоброжелатели могут оживиться. Вас могут дезинформировать или обмануть. Не стоит совершать важные деловые шаги. Не рассчитывайте на помощь со стороны. Неожиданные проблемы могут серьезно ударить по кошельку.

Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2021 года – Стрелец

Вас могут "догнать" хвосты. Возможно, для разрешения давних проблем придется серьезно потратиться. Из-за неправдивых сведений или непорядочности партнера можно потерять много денег.

Гороскоп на завтра – Лев

Из-за влияния со стороны вы можете отойти от своих принципов. Из-за импульсивности могут измениться отношения с теми, кто вам близок.

Гороскоп на 22 марта 2021 – Овен

Если будете очень импульсивны, можете потерять много денег или испортить отношения с теми, кто вам близок. Возможно, придется потратиться на детей или родных.

Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2021 года – Водолей

Если есть возможно – как можно больше времени проведите на свежем воздухе. Уделите внимание детям, возможно, нужно что-то посоветовать.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Следите за кошельком – вы можете потерять средства или потратить много денег на то, в чем не сильно нуждаетесь. Можно посвятить время общению или творчеству. Стоит большую часть времени провести на свежем воздухе.

Гороскоп на 22 марта 2021 – Весы

Не лучший день для активности на любовном фронте, успех не светит. Можно посвятить время творчеству. После обеда стоит как можно больше времени провести на свежем воздухе.

Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться водным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 марта 2021 года – Рыбы

Можно заниматься планированием отпуска. Больше всего времени посвятите отдыху. Побудьте с теми, кто вам близок.

Гороскоп на завтра – Рак

Не накручивайте себя – "включайте" оптимизм, и в будущем будут улучшения на всех жизненных фронтах. Если нужно что-то закончить – будете готовы "попотеть".

Гороскоп на 22 марта 2021 – Скорпион

Можно что-то покупать. Большую часть времени лучше посвятить отдыху. Побудьте с теми, кто вам близок.