Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька

Некоторым зодиакальным представителям грозят денежные неприятности.
В 10 лунный день – это понедельник, в жизни двух знаков Зодиака могут активизироваться недоброжелатели. Гороскоп на 22 марта 2021 года предупредил, что Девам и Козерогам стоит опасаться подвохов врагов.
Целому ряду зодиакальных представителей в первый день новой рабочей недели грозят серьезные денежные неприятности, сообщает supercook.ru.
В астропрогнозе говорится, что Стрельцы, Овны и Близнецы могут понести крупные денежные потери.
Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 22 марта 2021 года – Телец
Проявите больше всего внимания себе. Беритесь только за те житейские дела, которые нельзя отложить. Можете активно отдохнуть или прогуляться на природе. Возможны травмы, может подкачать организм.
- Гороскоп на завтра – Дева
Те, кто не желают вам добра, могут активизироваться. Опасайтесь дезинформации. Откажитесь от резких слов и поступков. Из-за неожиданных проблем кошелек может резко "похудеть".
- Гороскоп на 22 марта 2021 – Козерог
Недоброжелатели могут оживиться. Вас могут дезинформировать или обмануть. Не стоит совершать важные деловые шаги. Не рассчитывайте на помощь со стороны. Неожиданные проблемы могут серьезно ударить по кошельку.
Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 22 марта 2021 года – Стрелец
Вас могут "догнать" хвосты. Возможно, для разрешения давних проблем придется серьезно потратиться. Из-за неправдивых сведений или непорядочности партнера можно потерять много денег.
- Гороскоп на завтра – Лев
Из-за влияния со стороны вы можете отойти от своих принципов. Из-за импульсивности могут измениться отношения с теми, кто вам близок.
- Гороскоп на 22 марта 2021 – Овен
Если будете очень импульсивны, можете потерять много денег или испортить отношения с теми, кто вам близок. Возможно, придется потратиться на детей или родных.
Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 22 марта 2021 года – Водолей
Если есть возможно – как можно больше времени проведите на свежем воздухе. Уделите внимание детям, возможно, нужно что-то посоветовать.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Следите за кошельком – вы можете потерять средства или потратить много денег на то, в чем не сильно нуждаетесь. Можно посвятить время общению или творчеству. Стоит большую часть времени провести на свежем воздухе.
- Гороскоп на 22 марта 2021 – Весы
Не лучший день для активности на любовном фронте, успех не светит. Можно посвятить время творчеству. После обеда стоит как можно больше времени провести на свежем воздухе.
Чем заняться в понедельник, а от чего отказаться водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 22 марта 2021 года – Рыбы
Можно заниматься планированием отпуска. Больше всего времени посвятите отдыху. Побудьте с теми, кто вам близок.
- Гороскоп на завтра – Рак
Не накручивайте себя – "включайте" оптимизм, и в будущем будут улучшения на всех жизненных фронтах. Если нужно что-то закончить – будете готовы "попотеть".
- Гороскоп на 22 марта 2021 – Скорпион
Можно что-то покупать. Большую часть времени лучше посвятить отдыху. Побудьте с теми, кто вам близок.