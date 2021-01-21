Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи

Козерогов предупредили об иллюзорной выгоде / Reuters

В 9-10 лунный день – это пятница, 22 января, ряду знаков Зодиака – Стрелец, Весы и Близнецы, грозят деловые неудачи.

Девам гороскоп на 22 января 2021 года посоветовал не перенапрягаться, иначе можно подорвать здоровье, сообщает supercook.ru.

Козероги предупреждены о возможной иллюзорной выгоде от заманчивого предложения.

Астропрогноз для представителей водной стихии на 9-10 лунный день

Гороскоп на 22 января 2021 года – Рыбы

Постарайтесь проявить себя – можно творить и общаться. "Доброжелатели" пока от вас отстанут.

Гороскоп на завтра – Рак

Нужно отдохнуть и поберечь желудок. Неприятности стоит держать подальше от сердца, а тяжелую пищу – от рта.

Гороскоп на 22 января 2021 – Скорпион

Не стоит во время работы выжимать из себя все соки. У вас может сильно разболеться голова.

Астропрогноз для представителей земной стихии на 9-10 лунный день

Гороскоп на 22 января 2021 года – Телец

День советуют потратить на развлечения и отдых. Противопоказаны тяжелые физические нагрузки.

Гороскоп на завтра – Козерог

Женщинам не советуют искать потайные дороги к цели. У мужчин могут ухудшиться семейные отношения.

Гороскоп на 22 января 2021 – Дева

Если будете слишком сильно напрягаться – нанесете сильный вред здоровью. Одарите вниманием тех, кого любите.

Астропрогноз для представителей воздушной стихии на 9-10 лунный день

Гороскоп на 22 января 2021 года – Водолей

Если нужно воплотить в жизнь задачи – "включайте" расчетливость, терпеливость и будьте спокойны. Пора действовать целенаправленно – добивайтесь улучшения материального положения.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Постарайтесь сами достичь своих целей – пока стоит отказываться от помощи. Не стоит работать в коллективе.

Гороскоп на 22 января 2021 – Весы

Из-за разных точек зрения могут разорваться отношения. Возможны неудачи в деловом общении и в коллективной деятельности.

Астропрогноз для представителей огненной стихии на 9-10 лунный день

Гороскоп на 22 января 2021 года – Овен

Не стоит прокладывать себе путь сквозь стены, лучше идти на компромиссы. Если вы заболеете или получите травму, придется долго лечиться.

Гороскоп на завтра – Лев

Из-за критики вы можете потерять равновесие. Возможно, вы захотите командовать. Не стоит идти напролом – не забывайте, что можно найти компромисс.

Гороскоп на 22 января 2021 – Стрелец

Из-за разных точек зрения возможна гибель отношений. День не подходит для поездок и делового общения.