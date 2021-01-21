Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи

Представителям одного знака Зодиака посоветовали не перенапрягаться.
В 9-10 лунный день – это пятница, 22 января, ряду знаков Зодиака – Стрелец, Весы и Близнецы, грозят деловые неудачи.
Девам гороскоп на 22 января 2021 года посоветовал не перенапрягаться, иначе можно подорвать здоровье, сообщает supercook.ru.
Козероги предупреждены о возможной иллюзорной выгоде от заманчивого предложения.
Астропрогноз для представителей водной стихии на 9-10 лунный день
- Гороскоп на 22 января 2021 года – Рыбы
Постарайтесь проявить себя – можно творить и общаться. "Доброжелатели" пока от вас отстанут.
- Гороскоп на завтра – Рак
Нужно отдохнуть и поберечь желудок. Неприятности стоит держать подальше от сердца, а тяжелую пищу – от рта.
- Гороскоп на 22 января 2021 – Скорпион
Не стоит во время работы выжимать из себя все соки. У вас может сильно разболеться голова.
Астропрогноз для представителей земной стихии на 9-10 лунный день
- Гороскоп на 22 января 2021 года – Телец
День советуют потратить на развлечения и отдых. Противопоказаны тяжелые физические нагрузки.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Женщинам не советуют искать потайные дороги к цели. У мужчин могут ухудшиться семейные отношения.
- Гороскоп на 22 января 2021 – Дева
Если будете слишком сильно напрягаться – нанесете сильный вред здоровью. Одарите вниманием тех, кого любите.
Астропрогноз для представителей воздушной стихии на 9-10 лунный день
- Гороскоп на 22 января 2021 года – Водолей
Если нужно воплотить в жизнь задачи – "включайте" расчетливость, терпеливость и будьте спокойны. Пора действовать целенаправленно – добивайтесь улучшения материального положения.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Постарайтесь сами достичь своих целей – пока стоит отказываться от помощи. Не стоит работать в коллективе.
- Гороскоп на 22 января 2021 – Весы
Из-за разных точек зрения могут разорваться отношения. Возможны неудачи в деловом общении и в коллективной деятельности.
Астропрогноз для представителей огненной стихии на 9-10 лунный день
- Гороскоп на 22 января 2021 года – Овен
Не стоит прокладывать себе путь сквозь стены, лучше идти на компромиссы. Если вы заболеете или получите травму, придется долго лечиться.
- Гороскоп на завтра – Лев
Из-за критики вы можете потерять равновесие. Возможно, вы захотите командовать. Не стоит идти напролом – не забывайте, что можно найти компромисс.
- Гороскоп на 22 января 2021 – Стрелец
Из-за разных точек зрения возможна гибель отношений. День не подходит для поездок и делового общения.