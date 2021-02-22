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Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост

22 февраля 2021, 09:54

Астропрогноз сулит самые позитивные события одному водному знаку Зодиака.

Новую должность спрогнозировали Ракам
Ракам спрогнозировали новую должность / УНИАН

Во вторник, 23 февраля и 13-й лунный день, четырем знакам Зодиака грозит очень неблагоприятный день. Неприятности гороскоп на 23 февраля 2021 года насулил Козерогам, Девам, Овнам и Львам.

Счастливчиком дня окажется Рак, говорится в астропрогнозе, опубликованном на supercook.ru.

В прогнозе отмечается, что Ракам могут предложить новый пост. Еще двум знакам Зодиака насулили успех в конкретных сферах: у Весов – это бизнес, а у Близнецов – творчество.

Как представителям стихии земля посоветовали прожить 13-й лунный день

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 года – Телец

Вы можете оживить отношения с человеком, который в прошлым вам нравился. Вы можете создать гармоничные отношения.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Постарайтесь сильнее, чем обычно, держать себя в руках. Ожидается очень неблагоприятный день. Из-за неожиданных неприятностей отношения с друзьями могут резко подпортиться.

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 – Дева

Ваше внимание может метаться из стороны в сторону. Лучше не планировать деловое общение. Мощнее, чем всегда, держите эмоции в кулаке. Из-за неожиданных неприятностей отношения с друзьями могут серьезно подпортиться.

Как представителям стихии вода посоветовали прожить 13-й лунный день

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 года – Рыбы

Женщины могут найти общий язык со второй половинкой. Если дела затянулись – самое время для свежих решений. Можете куда-то поехать по делам.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Есть шанс сделать авторитет более устойчивым – вы можете показать какую-то свою сильную сторону. Если вам предложат новую должность – стоит соглашаться.

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 – Скорпион

Ваших жизненных сил может стать меньше. Вы можете озлобиться. Не позвольте негативу внутри вас разрастаться.

Как представителям стихии воздух посоветовали прожить 13-й лунный день

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 года – Водолей

Постарайтесь с новой точки зрения посмотреть на то, что уже пережили. Можно очиститься духовно. Можете помочь тем, кто нуждается в помощи, или посетить места силы.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно усиление ауры, обаяния, а также интуиции. Представители профессий, связанных с творчеством, способны воплотить в жизнь многое из того, что замыслили.

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 – Весы

Если заниматься чем-то, несвязанным с бизнесом, можно просто устать и разочароваться. У вас может разболеться голова, есть угроза нервного срыва.

Как представителям стихии огонь посоветовали прожить 13-й лунный день

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 года – Овен

В жизни что-то может измениться к худшему. Возможно, придется отстаивать свою внутреннюю свободу, защищать принципы или авторитет.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Если вы захотите объединить людей с разными точками зрения – берегитесь – есть угроза конфликтов и проблемам в личной жизни.

  • Гороскоп на 23 февраля 2021 – Стрелец

Из-за неожиданных преград у мужчин могут ухудшиться отношения с друзьями. Стоит мощнее, чем всегда, держать себя в руках. Женщины могут нарваться на психологические проблемы из-за желания "выпендриться".

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