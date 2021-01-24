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Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение

24 января 2021, 01:36

"Огненные" люди смогут покорять своим обаянием, отмечается в астропрогнозе.

Львы предупреждены о возможном вреде покровительства – Гороскоп на завтра – гороскоп на 25 января 2021
Львов предупредили о возможном вреде покровительства / Reuters

В понедельник, 25 января и 12-13 лунный день, самые негативные события грозят знаку Зодиака Водолей, в частности возможны кражи.

Трем знакам – Рак, Рыбы и Телец, гороскоп на 25 января 2021 года спрогнозировал служебное движение, говорится на supercook.ru.

Львов астропрогноз предупредил о вредном покровительстве, а Овнам насулил покорительное обаяние.

Прогноз для представителей огненной стихии на 12-13 лунный день

  • Гороскоп на 25 января 2021 года – Овен

Женщинам под силу своим обаянием покорить тех, кто рядом. Во многих сферах вы почувствуете себя на пике.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Людям, которые занимаются политикой, не стоит быть покровителями. Преподаватели и творческие личности могут показать свое внутренне богатство.

  • Гороскоп на 25 января 2021 – Стрелец

Если нужен дополнительный доход – самое время его искать, возможен успех. Можете обратиться к руководству. Хорошее время для работы с партнерами.

Прогноз для представителей водной стихии на 12-13 лунный день

  • Гороскоп на 25 января 2021 года – Рыбы

В карьере возможны как положительные, так и негативные изменения – все в ваших руках. Молодежи стоит потратить максимум времени на самореализацию. Можно что-то купить или обменять.

  • Гороскоп на завтра – Рак

На работе ожидается не очень радужная обстановка, возможно, кто-то хочет потрепать вам нервы. В рабочей сфере можно подняться или опуститься – все зависит от вас.

  • Гороскоп на 25 января 2021 – Скорпион

Нужно потратить время на восстановление. Жизнь может преподнести много позитива. Будьте честны, порядочны и проявляйте мудрость – это залог успеха в рабочей сфере.

Прогноз для представителей земной стихии на 12-13 лунный день

  • Гороскоп на 25 января 2021 года – Дева

Возможно, крупная покупка, пока некстати. Можно и поработать, и отдохнуть. Ожидайте важного события.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Благодаря вложениям можно неплохо пополнить кошелек. Стоит браться за новые дела.

  • Гороскоп на 25 января 2021 – Телец

В карьере возможны изменения со знаком плюс и со знаком минус – все зависит только от вас. Кто-то может попытаться подпортить вам жизнь.

Прогноз для представителей воздушной стихии на 12-13 лунный день

  • Гороскоп на 25 января 2021 года – Водолей

Возможны несчастья, кражи и пожары. Кошелек может похудеть. Возможно, не стоит тратить крупные суммы на покупки.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

В денежных делах вы можете добиться успеха. Если хотите наполнить бюджет – можно найти новый источник заработка.

  • Гороскоп на 25 января 2021 – Весы

Если хотите кого-то уговорить работать вместе – "включите" тонкую дипломатию и обаяние. Во второй половине дня возможна потеря энергии.

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