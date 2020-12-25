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Гороскоп на 26 декабря для всех: деловой скачок и воплощение сокровенных желаний

25 декабря 2020, 02:05

Двум огненным знакам Зодиака спрогнозирована выгода.

Козерогам сулят серьезные результаты в делах – Гороскоп на завтра 26 декабря 2020 года для всех
Серьезные результаты в делах сулят Козерогам / Reuters

Радужный гороскоп на субботу, 26 декабря (12-13 лунный день), составлен для знаков Зодиака Козерог, Весы, Овен и Стрелец.

Козерогов ожидают весомые деловые результаты, Весам светит воплощение сокровенных желаний, а Овнам и Стрельцам – выгода, сообщает supercook.ru.

Астропрогноз негативный для Водолеев – их идеи и планы обречены на провал.

Какой 12-13 лунный день сулят представителям земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Козерог

Благодаря активности на работе можно достичь весомых результатов. Хороший день для общения с руководством.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Из-за сопереживания возможны неприятности, постарайтесь поменьше общаться. Из-за активных действий можно нарваться на противостояние с теми, кто рядом.

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 – Дева

День подходит для карьерной активности, вы можете привлечь внимание коллег и начальства. Если вам предложат что-то новое коллеги или начальство – рассмотрите предложение.

Какой 12-13 лунный день сулят представителям воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Весы

Самые необычные желания могут стать реальностью, возможны интересные предложения со стороны руководства. Есть шанс получить вознаграждение.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Если возьметесь за новое дело – сможете поставить в нем точку. Не ожидается пополнение кошелька, но может окрепнуть авторитет.

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 – Водолей

Возможны рабочие завалы, не вешайте нос – ваш труд может заметить руководство. Свежие планы и идеи ждет фиаско.

Какой 12-13 лунный день сулят представителям водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Скорпион

Расставьте все точки над "і" в отношениях с людьми, которые могут серьезно влиять на вашу жизнь. Готовьтесь защищать свое мнение и интересы.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Романтические приключения пока ни к чему – у них могут быть неприятные "побочки". Можно активно заняться чем-то новеньким.

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 – Рыбы

Отношения с теми, от кого вы зависите, могут испортиться. Активно двигайтесь к цели и старайтесь все планировать.

Какой 12-13 лунный день сулят представителям огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Лев

Постарайтесь говорить с посторонними только на отрешенные темы. Можно пытаться двигаться вперед в карьерной сфере.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Благодаря новым предложениям и идеям вы можете пополнить кошелек. Можете обращаться к чиновникам, руководителям или активистам.

  • Гороскоп на 26 декабря 2020 – Стрелец

Вы можете что-то выиграть или найти. Возможно, вам что-то подарят. Можно продвинуться вперед в карьере или успешно решить какую-то проблему.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 26 декабря для всех: деловой скачок и воплощение сокровенных желаний». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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