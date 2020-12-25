Гороскоп на 26 декабря для всех: деловой скачок и воплощение сокровенных желаний

Двум огненным знакам Зодиака спрогнозирована выгода.
Радужный гороскоп на субботу, 26 декабря (12-13 лунный день), составлен для знаков Зодиака Козерог, Весы, Овен и Стрелец.
Козерогов ожидают весомые деловые результаты, Весам светит воплощение сокровенных желаний, а Овнам и Стрельцам – выгода, сообщает supercook.ru.
Астропрогноз негативный для Водолеев – их идеи и планы обречены на провал.
Какой 12-13 лунный день сулят представителям земных знаков Зодиака
- Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Козерог
Благодаря активности на работе можно достичь весомых результатов. Хороший день для общения с руководством.
- Гороскоп на завтра – Телец
Из-за сопереживания возможны неприятности, постарайтесь поменьше общаться. Из-за активных действий можно нарваться на противостояние с теми, кто рядом.
- Гороскоп на 26 декабря 2020 – Дева
День подходит для карьерной активности, вы можете привлечь внимание коллег и начальства. Если вам предложат что-то новое коллеги или начальство – рассмотрите предложение.
Какой 12-13 лунный день сулят представителям воздушных знаков Зодиака
- Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Весы
Самые необычные желания могут стать реальностью, возможны интересные предложения со стороны руководства. Есть шанс получить вознаграждение.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Если возьметесь за новое дело – сможете поставить в нем точку. Не ожидается пополнение кошелька, но может окрепнуть авторитет.
- Гороскоп на 26 декабря 2020 – Водолей
Возможны рабочие завалы, не вешайте нос – ваш труд может заметить руководство. Свежие планы и идеи ждет фиаско.
Какой 12-13 лунный день сулят представителям водных знаков Зодиака
- Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Скорпион
Расставьте все точки над "і" в отношениях с людьми, которые могут серьезно влиять на вашу жизнь. Готовьтесь защищать свое мнение и интересы.
- Гороскоп на завтра – Рак
Романтические приключения пока ни к чему – у них могут быть неприятные "побочки". Можно активно заняться чем-то новеньким.
- Гороскоп на 26 декабря 2020 – Рыбы
Отношения с теми, от кого вы зависите, могут испортиться. Активно двигайтесь к цели и старайтесь все планировать.
Какой 12-13 лунный день сулят представителям огненных знаков Зодиака
- Гороскоп на 26 декабря 2020 года – Лев
Постарайтесь говорить с посторонними только на отрешенные темы. Можно пытаться двигаться вперед в карьерной сфере.
- Гороскоп на завтра – Овен
Благодаря новым предложениям и идеям вы можете пополнить кошелек. Можете обращаться к чиновникам, руководителям или активистам.
- Гороскоп на 26 декабря 2020 – Стрелец
Вы можете что-то выиграть или найти. Возможно, вам что-то подарят. Можно продвинуться вперед в карьере или успешно решить какую-то проблему.