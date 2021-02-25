Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь

Рыбам спрогнозировано продвижение в карьерной сфере / УНИАН

Пятница и 16-й лунный день – это 26 февраля, светит позитивной в карьерном плане для знаков Зодиака Рыбы и Телец. Рыбам гороскоп на 26 февраля 2021 года спрогнозировал деловой рост.

Тельцам прогнозируется возможность перейти на новую работу, пишет supercook.ru.

Козерогам астропрогноз посоветовал унять ложную гордыню, а Стрельцам – отказаться от алкоголя.

Чего ожидать и опасаться в 16-й лунный день представителям земной стихии

Гороскоп на 26 февраля 2021 года – Козерог

Постарайтесь справиться с гордыней и прислушивайтесь к внутреннему голосу. Вы можете неправильно оценивать отношение партнеров и необъективно смотреть на вещи.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, вам предложат попробовать себя в новой сфере. Можете смело менять сферу деятельности. Благодаря энтузиазму и активности в будущем можно рассчитывать на пополнение бюджета.

Гороскоп на 26 февраля 2021 – Дева

Благодаря великодушию и дипломатичности в будущем ваш кошелек может стать толще. Из-за того, что вы будете лелеять свои слабости, или не станете сдерживать эмоции, может разразиться серьезный скандал.

Чего ожидать и опасаться в 16-й лунный день представителям огненной стихии

Гороскоп на 26 февраля 2021 года – Стрелец

Откажитесь от алкогольных напитков, не стоит заниматься чревоугодничеством. Пора привести в порядок рацион, возможно, стоит обратиться к профи.

Гороскоп на завтра – Лев

Постарайтесь не переоценить свои возможности. Если вы не будете прислушиваться к своему организму – могут возникнуть серьезные проблемы. Постарайтесь прислушиваться к голосу разума.

Гороскоп на 26 февраля 2021 – Овен

Здраво оценивайте свои возможности. Если будете потакать своим слабостям и не станете держать эмоции под контролем – нарветесь на крупный конфликт.

Чего ожидать и опасаться в 16-й лунный день представителям воздушной стихии

Гороскоп на 26 февраля 2021 года – Водолей

Можете обращаться к властям или к руководству, однако не раскрывайте свои карты заранее. Возможно, навалится уйма вопросов. Ваше обаяние – ваш помощник.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Есть шанс отличиться на каком-то мероприятии. Если хотите устойчивее стоять на ногах в материальной сфере – "не выключайте" энтузиазм и активность.

Гороскоп на 26 февраля 2021 – Весы

Возможно, амбиции возрастут и станут причиной недоразумений и ссор. В личной жизни возможны неприятности из-за ожиданий, которые так и не воплотились в жизнь, и ревности.

Чего ожидать и опасаться в 16-й лунный день представителям водной стихии

Гороскоп на 26 февраля 2021 года – Рыбы

В карьерной сфере ожидается рост. У вас есть шанс показать свою сильную сторону. Если вы активны – ожидайте улучшения финансового положения.

Гороскоп на завтра – Рак

Если хотите покорить вершины – не откладывайте дела и будьте добросовестны. Постарайтесь закончить все в срок и ничего не напутать.

Гороскоп на 26 февраля 2021 – Скорпион

Возможно, близкие будут провоцировать на разборки – избегайте конфликтов. Самочувствие может ухудшиться. Займитесь профилактикой простуды.