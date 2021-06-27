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Гороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней

27 июня 2021, 05:13

Четырем зодиакальным представителям светят серьезные перемены.

Опасности в воскресенье грозят Водолеям
Водолеям в воскресенье грозят опасности / flickr.com/[email protected]

Самый негативный гороскоп на 27 июня 2021 года (воскресенье, 17-18 лунный день) составлен знакам Зодиака Водолей, Рыбы, Овен и Телец. Водолеев предупредили об угрозе жизни, а Рыб – о кризисной ситуации в сфере здоровья.

Телец и Дева могут стать жертвами козней. Также Тельцам светят серьезные изменения в деловой сфере, говорится на supercook.ru.

Ракам тоже спрогнозированы деловые "перевороты". В этот же день Девы и Близнецы могут столкнуться с "переворотами" в личной сфере.

Что сулят звезды представителям стихии огонь – Львам (23.07 – 22.08), Стрельцам (23.11 – 21.12) и Овнам (21.03 – 20.04)

Точный гороскоп на cегодня для Стрельцов

Личная жизнь мужчин может серьезно измениться. Вы можете стать зависимыми от того, в каком настроении находится женщина. Возможно, соперник захочет как-то вам навредить.

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В жизни женщин наступит хорошее время для обращения к руководству относительно бытовых проблем. Можно обращаться к чиновникам. Ваш сон может исполниться.

Гороскоп на 27 июня 2021 года – Лев

Планеты могут негативно влиять на вашу жизнь. Вам грозят проблемы в делах, возможно ухудшение служебного положения. Вы можете столкнуться со злыми насмешками "доброжелателей". Кто-то может на вас влиять.

Не зацикливайтесь на том, что переживаете внутри. Будьте стойки и отважны и сможете заполучить назад те позиции, которые потеряли.

Гороскоп на 27 июня 2021 – Овен

На вашу жизнь могут негативно влиять планеты. Негатив возможен в рабочей сфере. "Доброжелатели" могут строить вам козни. Возможно, деньги из семейного бюджета придется потратить на что-то непредвиденное.

В послеобеденное время вы можете оказаться в легкой депрессии. Если зациклитесь на том, что переживаете, – ждите проблем в отношениях с близкими.Читайте такжеЗнак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

Что сулят звезды представителям стихии земля – Козерогам (22.12 – 20.01), Тельцам (21.04 – 20.05) и Девам (23.08 – 22.09)

Реальный гороскоп на cегодня для Тельца

Можно покаяться и очиститься. В делах может что-то серьезно измениться. Возможны деловые "перевороты" со знаком плюс или минус. "Доброжелатели" могут вам что-то устроить. Будьте осторожны – есть угроза зависимости от партнеров.

Вы можете столкнуться с проблемами в семейной жизни. Вы можете бросаться друг в друга упреками. Ждите справедливого сна, который может исполниться.

Гороскоп на 27 июня 2021 года – Дева

Ждите "переворотов" в личной жизни. Возможны как положительные, так и отрицательные перемены. Соперник может вам что-то устроить. Настроение может взять вас под свой контроль.

Готовьтесь к тому, что деньги из семейного бюджета придется потратить на что-то неожиданное. Грозит денежный кризис. "Включите" философа, будьте терпеливы и убеждайте себя в том, что со всем справитесь.

Во второй половине дня может быть легкое депрессивное состояние.

Гороскоп на 27 июня 2021 – Козерог

Ваш уровень развития может измениться. Отношения с людьми могут измениться. Вы можете перейти к свежим делам. Можете с кем-то встречаться, можно выстраивать планы на длительное время. Не противопоказан старт новых дел.

Можно браться даже за самые рискованные свежие дела – в будущем вы можете хорошенько пополнить кошелек. Ваше положение в жизни может измениться. Сон противоположен реальности.

Что сулят звезды представителям стихии вода – Ракам (22.06 – 22.07), Рыбам (19.02 – 20.03) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Гороскоп на cегодня – Рак

В деловой сфере что-то может серьезно измениться. Когда будете воплощать в жизнь то, что планировали, не забывайте о людях, которые вам помогали. Возможно, вы будете зависеть от партнеров. Свободой не нужно злоупотреблять. Сейчас вы в таком положении, что свобода будет полезной только до определенной степени.

Гороскоп на 27 июня 2021 года – Рыбы

Готовьтесь к проблемам, связанным с деньгами. Из-за денежных проблем вы можете столкнуться с рядом неприятностей. Вам необходимо отгородиться от искушений и сделать так, чтобы в душе было равновесие. Не делайте шаги, которые в будущем могут вызвать сожаление.

В послеобеденное время вы можете заболеть. Заболевание может дать тяжелые осложнения. В сфере здоровья грозит кризис, поэтому стоит обратиться за помощью к специалистам.

Гороскоп на 27 июня 2021 – Скорпион

Можете постараться пополнить кошелек. Вашей работе могут поставить достойную оценку. Ваше мнение не будут пропускать мимо ушей. Ждите того, что на ваши предложения обратят внимание. Не лучший день для работы с документами. Если можете – не ставьте под бумагами свою подпись.

Готовьтесь к тому, что на работе нужно будет сосредоточить силы. Людям, с которыми вы живете, может понадобится участие и забота.

Что сулят звезды представителям стихии воздух – Весам (24.09 – 23.10), Близнецам (21.05 – 23.06) и Водолеям (21.01 – 18.02)

Гороскоп на cегодня – Близнецы

Состояние вашего бюджета может быть неустойчивым. Вы можете потратить больше, чем получили. Вам грозят денежные потери. Не стоит возлагать серьезные надежды на сделки, которые могут состояться в будущем. Ваши надежды могут оказаться несбыточными. Готовьтесь к неожиданным расходам, которые могут стать ощутимыми для бюджета.

В личной жизни что-то может серьезно измениться. Возможны как положительные, так и отрицательные "перевороты". Вы можете попасть в зависимость от настроения вашего партнера. Соперник может что-то вам устроить.

Гороскоп на 27 июня 2021 года – Водолей

Будьте готовы к опасностям. Ваши жизнь и здоровье могут оказаться под угрозой. Из-за неприятной новости благоприятная семейная обстановка может быть нарушена. Вы можете лишиться душевного равновесия.

Читайте такжеВспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021Женщинам не стоит быть слишком упорными во время спорных ситуаций. Лучше не быть чрезмерно независимыми на словах. Особое внимание нужно уделить проблемам подростков. Не забывайте о здоровье детей.

Гороскоп на 27 июня 2021 – Весы

Можете браться за новое дело. Можно посвятить время учебе или общению с теми, кого вы считаете партнерами. Не оставляйте сферу здоровья не задворках внимания. Вы можете начать тосковать без причины, возможна небольшая слабость. Не стоит пить спиртное.

Прогноз от астролога для представителей всех стихий

Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что в воскресенье можно столкнуться со сложностями и с эмоциями.

По ее словам, возможны неожиданные конфликты, ситуации, которые срывают планы, события, которые заставят задуматься о своем пути.

"…В воскресенье старайтесь избегать острых углов", – посоветовала эксперт.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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