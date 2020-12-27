Гороскоп на 28 декабря для всех: возможность заработка, скачок сил и оживление мыслей

Представителей огненных знаков Зодиака предупредили об угрозе отравления.
Последний понедельник 2020 года – 28 декабря и 14-15 лунный день, может принести знаку Зодиака Рак возможность заработка, а Рыбам – скачок сил.
Водолеям гороскоп на 28 декабря 2020 года сулит оживление мыслей, пишет supercook.ru.
Двум знакам – Овен и Лев – посоветовали следить за тем, что они едят и пьют, поскольку возможно отравление.
Что в последний понедельник 2020 светит земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Козерог
Несмотря на старания, кошелек пока не станет полнее. В вашем кругу могут появиться личности, с которыми возможно плодотворное взаимодействие. После обеда вас может подвести организм.
- Гороскоп на завтра – Телец
Из-за родных может появиться проблема. Возможен серьезный конфликт. Берегите себя, иначе – может не поздоровиться.
- Гороскоп на 28 декабря 2020 – Дева
Вы можете восстановить связи с некоторыми людьми. Не полагайтесь на тех, кто вернулся в вашу жизнь, и на ненадежных личностей.
Что в последний понедельник 2020 светит воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Водолей
Определите ненадежных людей из вашего окружения и не подпускайте к себе. Не стоит быть в толпе. То, что вы задумали, может стать реальностью.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Если хотите что-то сделать, связанное с деньгами, – обдумайте все заранее. Ваш щит – преданность и любовь близких.
- Гороскоп на 28 декабря 2020 – Весы
Вы можете столкнуться с хамством и грубостью. Не ждите выгоды от рискованных дел. Людям, слабым духом, грозят удары на разных жизненных фронтах.
Что в последний понедельник 2020 светит водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Рыбы
У вас станет больше энергии для деятельности. Найдите новое дело, у которого есть светлое будущее, и активно за него беритесь. Противопоказаны приключения на любовном фронте.
- Гороскоп на завтра – Рак
Благодаря рискованным делам кошелек может серьезно пополнеть, но возможны плачевные последствия. В судьбе возможен вираж.
- Гороскоп на 28 декабря 2020 – Скорпион
Лучшее занятие – отдых с семьей. Можно сходить в бассейн или побыть на природе.
Что в последний понедельник 2020 светит огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Стрелец
Не стоит увлекаться спиртным – вам может стать плохо. Мужчин могут побаловать знаками внимания. Есть угроза ссоры с близким человеком.
- Гороскоп на завтра – Овен
Не стоит много пить и есть некачественную пищу – вы можете отравиться. Успех в делах в ваших руках – понадобится рассудительность и выдержка.
- Гороскоп на 28 декабря 2020 – Лев
Стоит меньше пить и следить за качеством пищи – есть угроза отравления. Коммуникация может ухудшиться, в частности из-за обидчивости и тщеславия.