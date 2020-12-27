Гороскоп на 28 декабря для всех: возможность заработка, скачок сил и оживление мыслей

Мысли Водолеев могут воплотиться в жизнь / Reuters

Последний понедельник 2020 года – 28 декабря и 14-15 лунный день, может принести знаку Зодиака Рак возможность заработка, а Рыбам – скачок сил.

Водолеям гороскоп на 28 декабря 2020 года сулит оживление мыслей, пишет supercook.ru.

Двум знакам – Овен и Лев – посоветовали следить за тем, что они едят и пьют, поскольку возможно отравление.

Что в последний понедельник 2020 светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Козерог

Несмотря на старания, кошелек пока не станет полнее. В вашем кругу могут появиться личности, с которыми возможно плодотворное взаимодействие. После обеда вас может подвести организм.

Гороскоп на завтра – Телец

Из-за родных может появиться проблема. Возможен серьезный конфликт. Берегите себя, иначе – может не поздоровиться.

Гороскоп на 28 декабря 2020 – Дева

Вы можете восстановить связи с некоторыми людьми. Не полагайтесь на тех, кто вернулся в вашу жизнь, и на ненадежных личностей.

Что в последний понедельник 2020 светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Водолей

Определите ненадежных людей из вашего окружения и не подпускайте к себе. Не стоит быть в толпе. То, что вы задумали, может стать реальностью.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Если хотите что-то сделать, связанное с деньгами, – обдумайте все заранее. Ваш щит – преданность и любовь близких.

Гороскоп на 28 декабря 2020 – Весы

Вы можете столкнуться с хамством и грубостью. Не ждите выгоды от рискованных дел. Людям, слабым духом, грозят удары на разных жизненных фронтах.

Что в последний понедельник 2020 светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Рыбы

У вас станет больше энергии для деятельности. Найдите новое дело, у которого есть светлое будущее, и активно за него беритесь. Противопоказаны приключения на любовном фронте.

Гороскоп на завтра – Рак

Благодаря рискованным делам кошелек может серьезно пополнеть, но возможны плачевные последствия. В судьбе возможен вираж.

Гороскоп на 28 декабря 2020 – Скорпион

Лучшее занятие – отдых с семьей. Можно сходить в бассейн или побыть на природе.

Что в последний понедельник 2020 светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2020 года – Стрелец

Не стоит увлекаться спиртным – вам может стать плохо. Мужчин могут побаловать знаками внимания. Есть угроза ссоры с близким человеком.

Гороскоп на завтра – Овен

Не стоит много пить и есть некачественную пищу – вы можете отравиться. Успех в делах в ваших руках – понадобится рассудительность и выдержка.

Гороскоп на 28 декабря 2020 – Лев

Стоит меньше пить и следить за качеством пищи – есть угроза отравления. Коммуникация может ухудшиться, в частности из-за обидчивости и тщеславия.