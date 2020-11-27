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Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры

27 ноября 2020, 02:03

Представителей земного знака Зодиака астропрогноз предупредил об угрозе срыва дел.

Пик невезухи прогнозируется Скорпионам – Гороскоп на завтра 28 ноября 2020 года для всех
Скорпионам прогнозируется пик невезухи / Reuters

В субботу, 28 ноября (14-15 лунный день), знакам Зодиака Лев, Овен, Водолей и Рак спрогнозирован позитив в финансовой сфере.

Тельцам гороскоп на 28 ноября 2020 года насулил фартовые начинания, говорится на supercook.ru.

Астропрогноз также предупредил ряд знаков об угрозе негатива – Львам грозит заражение ауры, Скорпионам – пик невезухи, а Козерогам – срыв дел.

Какой 14-15 лунный день прогнозируется представителям земной стихии

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 года – Дева

Займите выжидательную позицию – пока не стоит давать старт новым делам. Не тратьте жизненные силы на ерунду. После обеда покровители могут помочь решить какие-то проблемы.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Беритесь за любые новые дела – прогнозируется позитивный исход. Возможно, вы будете одновременно нужны нескольким людям – разберитесь, что для вас стоит на первом месте.

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 – Козерог

Дела могут сорваться из-за происков противников, вашей ошибки или чрезмерной активности. Лучше выжидать и не разбрасываться жизненными силами.

Какой 14-15 лунный день прогнозируется представителям водной стихии

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 года – Рак

Денежные операции могут завершиться успешно. Возможно, вы будете нужны одновременно не в одном месте – определитесь с тем, что для вас главнее всего.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Невезуха может быть максимальной. Есть угроза потерь, несчастных случаев, болезней и травм. Откажитесь от разборок с близкими.

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 – Рыбы

Возможны проблемы из-за чрезмерной эмоциональности и чувствительности. Не делайте безрассудные поступки. Есть угроза разочарования и обмана.

Какой 14-15 лунный день прогнозируется представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 года – Стрелец

Из-за попытки поплыть против течения возможны ссоры на карьерном и личном фронте. В делах не упускайте инициативу, будьте деловиты. Противопоказано отступление.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Вы можете плохо себя чувствовать из-за заражения ауры плохой информацией или энергией, или из-за проделок тех, кто не желает вам добра. После обеда вы можете открыть для себя новый источник прибыли.

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 – Овен

Где-то далеко от дома вы можете открыть для себя новые источники дохода. Грозит подножка от того, кто вам завидует, или плохое известие. Откажитесь от мести.

Какой 14-15 лунный день прогнозируется представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 года – Весы

Спокойно делайте свою работу. Отложите старт важных дел и серьезные решения на начало новой недели.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

В деловой сфере лучше пока не активничать, а заняться планированием. Если хотите отдохнуть, подсчитайте возможные расходы.

  • Гороскоп на 28 ноября 2020 – Водолей

Денежное состояние может заметно улучшиться. Не стоит быть слишком экстравагантными, не лучший день для риска.

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