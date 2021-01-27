Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии

Четырем представителям зодиакального круга спрогнозирован непростой четверг.
В 15, 16 лунный день – это четверг, ряду знаков Зодиака звезды напророчили очень непростые ситуации. Трудный день гороскоп на 28 января 2021 года прогнозирует Тельцам, Близнецам, Водолеям и Скорпионам.
На Тельцов могут расставить "капканы", а Водолеям грозят деловые иллюзии, пишет supercook.ru.
Скорпионов предупредили о разочарованиях, а мужчин-Близнецов – об угрозе сердечного приступа.
Что может произойти в жизни представителей огненной стихии
- Гороскоп на 28 января 2021 года – Овен
Денежное положение неустойчивое. Откажитесь от принятия важных решений и работы в коллективе.
- Гороскоп на завтра – Лев
Люди, которые не желают вам добра, могут распустить язык и навлечь рабочие неприятности. Откажитесь от изменения семейного положения и заключения разных соглашений.
- Гороскоп на 28 января 2021 – Стрелец
Из-за любви к изменениям и нежелания подчиняться вам грозят проблемы в рабочих отношениях. Если сложилась критическая ситуация – "включайте" находчивость и ум.
Что может произойти в жизни представителей водной стихии
- Гороскоп на 28 января 2021 года – Рыбы
Избегайте агрессивных людей и споров. Не предавайте то, во что верили. Возможно, кто-то попытается вас очернить, не теряйте бдительность.
- Гороскоп на завтра – Рак
Если у вас есть психологический "напряг" – может помочь общение с человеком противоположной стати. Можно обдумывать серьезный проект, но пока его не стоит воплощать в жизнь.
- Гороскоп на 28 января 2021 – Скорпион
Возможно, вы столкнетесь с разочарованием. Не вешайте на себя всех собак. Задумайтесь об отдыхе.
Что может произойти в жизни представителей воздушной стихии
- Гороскоп на 28 января 2021 года – Водолей
Можно проколоться из-за "доброжелателей" или недопонятых сведений. Если вы будете очень сильно напрягаться – нанесете сильный вред здоровью.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
В жизни женщин есть большая вероятность неудачи, поэтому грандиозные дела лучше не затевать. Мужчинам не стоит долго находиться наедине с собой и долго гулять.
- Гороскоп на 28 января 2021 – Весы
Возможно, вам предложат принять участие в проекте, который приносит выгоду. После обеда на пути могут встречаться преграды.
Что может произойти в жизни представителей земной стихии
- Гороскоп на 28 января 2021 года – Телец
Если вам что-то предложили относительно работы, не стоит говорить "да". Вам пытаются навредить "добрые люди". Возможно, уже расставлены "капканы".
- Гороскоп на завтра – Козерог
В сексуальной сфере вы заметно "сдуетесь". Из-за обид и ссор вы можете разойтись с близким человеком в разные стороны. После обеда страсти могут утихнуть.
- Гороскоп на 28 января 2021 – Дева
Если не хотите кого-то раздражать – откажитесь от мелочности и педантства. Из-за обиды или ссоры могут разрушиться отношения с человеком, который с вами давно.