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Гороскоп на 28 января для всех: сердечный приступ, "капканы" и деловые иллюзии

27 января 2021, 03:02

Четырем представителям зодиакального круга спрогнозирован непростой четверг.

Мужчин-Близнецов предупредили о возможных серьезных проблемах со здоровьем – Гороскоп на завтра 28 января 2021 для всех
Мужчин-Близнецов предупредили о возможных серьезных проблемах с сердцем / Reuters

В 15, 16 лунный день – это четверг, ряду знаков Зодиака звезды напророчили очень непростые ситуации. Трудный день гороскоп на 28 января 2021 года прогнозирует Тельцам, Близнецам, Водолеям и Скорпионам.

На Тельцов могут расставить "капканы", а Водолеям грозят деловые иллюзии, пишет supercook.ru.

Скорпионов предупредили о разочарованиях, а мужчин-Близнецов – об угрозе сердечного приступа.

Что может произойти в жизни представителей огненной стихии

  • Гороскоп на 28 января 2021 года – Овен

Денежное положение неустойчивое. Откажитесь от принятия важных решений и работы в коллективе.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Люди, которые не желают вам добра, могут распустить язык и навлечь рабочие неприятности. Откажитесь от изменения семейного положения и заключения разных соглашений.

  • Гороскоп на 28 января 2021 – Стрелец

Из-за любви к изменениям и нежелания подчиняться вам грозят проблемы в рабочих отношениях. Если сложилась критическая ситуация – "включайте" находчивость и ум.

Что может произойти в жизни представителей водной стихии

  • Гороскоп на 28 января 2021 года – Рыбы

Избегайте агрессивных людей и споров. Не предавайте то, во что верили. Возможно, кто-то попытается вас очернить, не теряйте бдительность.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Если у вас есть психологический "напряг" – может помочь общение с человеком противоположной стати. Можно обдумывать серьезный проект, но пока его не стоит воплощать в жизнь.

  • Гороскоп на 28 января 2021 – Скорпион

Возможно, вы столкнетесь с разочарованием. Не вешайте на себя всех собак. Задумайтесь об отдыхе.

Что может произойти в жизни представителей воздушной стихии

  • Гороскоп на 28 января 2021 года – Водолей

Можно проколоться из-за "доброжелателей" или недопонятых сведений. Если вы будете очень сильно напрягаться – нанесете сильный вред здоровью.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

В жизни женщин есть большая вероятность неудачи, поэтому грандиозные дела лучше не затевать. Мужчинам не стоит долго находиться наедине с собой и долго гулять.

  • Гороскоп на 28 января 2021 – Весы

Возможно, вам предложат принять участие в проекте, который приносит выгоду. После обеда на пути могут встречаться преграды.

Что может произойти в жизни представителей земной стихии

  • Гороскоп на 28 января 2021 года – Телец

Если вам что-то предложили относительно работы, не стоит говорить "да". Вам пытаются навредить "добрые люди". Возможно, уже расставлены "капканы".

  • Гороскоп на завтра – Козерог

В сексуальной сфере вы заметно "сдуетесь". Из-за обид и ссор вы можете разойтись с близким человеком в разные стороны. После обеда страсти могут утихнуть.

  • Гороскоп на 28 января 2021 – Дева

Если не хотите кого-то раздражать – откажитесь от мелочности и педантства. Из-за обиды или ссоры могут разрушиться отношения с человеком, который с вами давно.

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