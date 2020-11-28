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Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом

28 ноября 2020, 02:30

Одному знаку Зодиака грозит развитие инфекционной болезни.

Астропрогноз предупредил, что в окружении Льва может находиться вредитель – Гороскоп на завтра 29 ноября 2020 года для всех
В окружении Льва может находиться вредитель, предупредил астропрогноз / Reuters

Воскресенье, 29 ноября (15-16 лунный день), может принести денежный кризис двум водным знакам Зодиака – Рыбы и Скорпион.

Водолеям прогнозируется закалка или уничтожение, а Львов предупредили о вредителе в окружении, сообщает supercook.ru.

Серьезная угроза также нависла над Девами – астропрогноз сообщил о возможном развитии инфекционной болезни.

Какой астропрогноз составлен для представителей воздушной стихии на 15-16 лунный день

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 года – Весы

Не время для поступков, которые могут дать необратимый результат. Подходящий день для уединения.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Мужчины могут столкнуться с проблемами, которые заберут много сил. Женщинам стоит выйти из дома – есть шанс встретить нового друга или любовь.

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 – Водолей

Не полагайтесь на кого-либо, кроме себя. Ожидаются испытания на прочность – они могут закалить или морально уничтожить.

Какой астропрогноз составлен для представителей земной стихии на 15-16 лунный день

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 года – Дева

Может развиться инфекционное заболевание. Возможно, придется переоценить отношения с теми, кто рядом. Будет кстати умение уступать и жертвовать своими интересами.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете расстаться с деньгами, но не переживайте – средства вернутся. Могут возникнуть проблемы с близкими.

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 – Козерог

Отложите дела, которые требуют риска, и не перенапрягайтесь. Не позвольте старым болезням оживиться.

Какой астропрогноз составлен для представителей водной стихии на 15-16 лунный день

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 года – Рыбы

Вы можете серьезно просчитаться. Возможно, на что-то придется серьезно потратиться. Есть угроза денежного кризиса и потерь.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Готовьтесь к тому, что придется участвовать в решении проблем близких. Возможно, для разрешения домашних вопросов понадобится кругленькая сумма.

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 – Скорпион

Есть угроза расходов, которые вы не предвидели. Может наступить материальный кризис.

Какой астропрогноз составлен для представителей огненной стихии на 15-16 лунный день

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 года – Лев

Ход дел и отношения с руководством могут подпортить клевета и обман со стороны тех, кто не желает вам добра. Возможно, отношения с партнерами нужно будет пересмотреть – в вашем окружении может быть вредитель.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Подписание соглашений и свежие проекты отложите на другой день. Придется немедленно разбираться с хвостами.

  • Гороскоп на 29 ноября 2020 – Стрелец

В поездках придется серьезно потратиться. Мужчинам грозит разрыв со спутницей из-за стечения обстоятельств или жесткой обиды. Женщины могут встретить человека, который способен стать близким другом.

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