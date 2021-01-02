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Гороскоп на 3 января для всех: "хлебный" риск и деловой шанс

2 января 2021, 01:38

У огненного знака Зодиака будет мощнейший энергетический потенциал, сулит астропрогноз.

Хлебный риск прогнозируется Скорпионам – Гороскоп на завтра, гороскоп на 3 января 2021 года
Скорпионам прогнозируется "хлебный" риск / Reuters

В 20 и 21 лунный день – это воскресенье, 3 января, знакам Зодиака Рак, Близнецы и Телец спрогнозирован деловой шанс.

Гороскоп на 3 января 2021 года пообещал Скорпионам очень выгодный риск, говорится на supercook.ru.

Стрельцам в этот день светит очень мощный энергетический потенциал.

Какой 20-21 лунный день прогнозируется в жизни водных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 3 января 2021 года – Рыбы

Из-за иллюзий возможен неприятный осадок. Если возникла новая идея – "включайте" расчетливость.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Вам могут предложить новое место работы, не стоит быстро говорить "да". Сначала подтяните старые рабочие хвосты.

  • Гороскоп на 3 января 2021 – Скорпион

Может произойти неожиданный жизненный вираж. Возможна важная встреча. Не противопоказаны рискованные поступки.

Какой 20-21 лунный день прогнозируется в жизни воздушных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 3 января 2021 года – Водолей

Сконцентрируйте внимание на своем самочувствие и на здоровье близких. Из-за резких шагов могут испортиться деловые отношения.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Вас могут приятно удивить. Вам могут предложить заняться новым делом – не спешите говорить "да", сначала нужно разобраться с хвостами.

  • Гороскоп на 3 января 2021 – Весы

Любовные встречи лучше отложить, иначе – можно разочароваться. Будьте максимально тактичны и гибки. Берегите свое тело – есть угроза травм и заболеваний.

Какой 20-21 лунный день прогнозируется в жизни земных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 3 января 2021 года – Дева

До обеда могут оживиться давние заболевания. Стоит браться за личные дела и уделить время своему телу. После обеда вы будете под покровительством высших сил.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, вам предложат какое-то новое дело. Не стоит торопиться говорить "да" – стоит разобраться с хвостами.

  • Гороскоп на 3 января 2021 – Козерог

Не лучший день для активности. Стоит отказаться от упрямства в делах, которые вам непринципиальны.

Какой 20-21 лунный день прогнозируется в жизни огненных знаков Зодиака

  • Гороскоп на 3 января 2021 года – Стрелец

Сексуальный и энергетический потенциалы будут мощнейшими. Постарайтесь держать себя под контролем.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Не позвольте себе слишком много тратить. День не подходит для приобретений. После обеда могут "проснуться" хронические болезни.

  • Гороскоп на 3 января 2021 – Лев

У женщин могут оживиться старые болезни. Мужчинам может вылезти боком щедрость.

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