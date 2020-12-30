Гороскоп на 31 декабря для всех: любовный улов, сюрпризы и жизненные реформы

Любовный улов спрогнозирован Стрельцам / Reuters

Последний день 2020 года – четверг, 31 декабря, может принести сюрпризы знакам Зодиака Телец и Рак, а Стрельцам светит любовный улов.

Светлый гороскоп на 31 декабря 2020 года также составлен для Овнов и Рыб – Овны могут отличиться в обществе, а Рыбы – подзаработать, пишет supercook.ru.

Насыщенный день ожидается в жизни Скорпионов – возможны серьезные жизненные реформы.

Чем наполнить последний четверг 2020-го представителям воздушной стихии

Гороскоп на 31 декабря 2020 года – Водолей

После обеда новость или гости могут спровоцировать ухудшение отношений с родными. Подготовьтесь – возможна непростая проблема.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Поберегите себя – болезнь может ударить по организму. Из-за сильной головной боли может быть подпорчен рабочий день.

Гороскоп на 31 декабря 2020 – Весы

Если хотите избавиться от тяжести, которая скопилась на плечах, – хорошенько выспитесь и побудьте на свежем воздухе. Скоро возможно получение долгожданного результата.

Чем наполнить последний четверг 2020-го представителям земной стихии

Гороскоп на 31 декабря 2020 года – Дева

Возможно обретение друзей, для которых вы будете очень ценным человеком. Есть шанс преуспеть в деле, о котором вы грезили.

Гороскоп на завтра – Телец

Ожидайте хорошего известия. Постарайтесь держать здоровье в центре внимания – можно травмироваться или заболеть.

Гороскоп на 31 декабря 2020 – Козерог

Можно кого-то пригласить в гости – есть шанс обрести друзей, для которых вы будете очень важным человеком. Может поступить позитивное известие.

Чем наполнить последний четверг 2020-го представителям огненной стихии

Гороскоп на 31 декабря 2020 года – Лев

Можно вложить деньги в покупки, однако не стоит покупать что-то деревянное или драгоценное. Не стоит нагружать себя работой. Лучше "выключить" общительность и поменьше есть животной пищи.

Гороскоп на завтра – Овен

Стоит осторожно общаться с родными – не дайте зародиться зависти, обиде или ревности. Можно сделать удачную покупку. Не тратьте деньги на деревянные изделия и драгоценности.

Гороскоп на 31 декабря 2020 – Стрелец

У мужчин могут завязаться любовные отношения, но их "срок годности" будет коротким. Женщинам грозят склоки с близкими – бойтесь неосторожных слов.

Чем наполнить последний четверг 2020-го представителям водной стихии

Гороскоп на 31 декабря 2020 года – Рыбы

Может подвернуться шанс пополнить кошелек, но стоит понимать, что из-за сомнительных операций возможны денежные потери. Жизнь может повернуть в неожиданную сторону.

Гороскоп на завтра – Рак

Могут нагрянуть гости. Если хотите чего-то достичь – ищите правильные пути и будьте сдержаны.

Гороскоп на 31 декабря 2020 – Скорпион

Можете заняться чем-то новым. Не противопоказаны серьезные жизненные реформы – можно изменить семейное положение и заняться продолжением рода.