Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка

Финансовый позитив светит Львам / Reuters

В 20-21 лунный день – это пятница, 4 декабря, знаку Зодиака Лев прогнозируется финансовый скачок.

Водолеев гороскоп на 4 декабря 2020 года предупредил о возможном убытке из-за спешки, говорится на astrozodiac.net.

В астропрогнозе отмечается, что Весам светит любовь с первого взгляда.

На что рассчитывать в пятницу представителям огненной стихии

Гороскоп на 4 декабря 2020 года – Стрелец

В карьерной сфере вы сможете проявить себя и закрепиться на завоеванных позициях. Можно получить пользу от беседы с начальством в нерабочей обстановке.

Гороскоп на завтра – Лев

Можно заключить выгодное соглашение, кошелек может пополниться. После обеда можно сделать крупную покупку. Если хотите избежать досадных ошибок – советуйтесь с теми, кому доверяете.

Гороскоп на 4 декабря 2020 – Овен

Советуйтесь с теми, кто обладает большим объемом знаний. Продумывайте шаги и взвешивайте решения.

На что рассчитывать в пятницу представителям воздушной стихии

Гороскоп на 4 декабря 2020 года – Водолей

Не торопитесь, из-за спешки можно лишиться того, что досталось с большим трудом, и угодить в непростую ситуацию. Из-за вопросов, которые касаются имущества и денег, возможны серьезные споры.

Гороскоп на завтра – Близнецы

До обеда из-за споров может тормозиться работа. После обеда наступит плодотворное время. Есть шанс найти соратников и завязать знакомство, которое может иметь романтическое продолжение.

Гороскоп на 4 декабря 2020 – Весы

Стоит импровизировать и действовать смело. В послеобеденное время кто-то может в вас моментально влюбиться.

На что рассчитывать в пятницу представителям водной стихии

Гороскоп на 4 декабря 2020 года – Рыбы

Не позвольте людям и обстоятельствам вывести вас из себя. Постарайтесь использовать обстоятельства в свою пользу.

Гороскоп на завтра – Рак

Не переживайте из-за придирок. Во второй половине дня есть шанс получить сюрприз, возможно удачное совпадение.

Гороскоп на 4 декабря 2020 – Скорпион

Для того, чтобы легче преодолеть препятствия, стоит найти соратников. После обеда есть угроза травм – что-то может поломаться.

На что рассчитывать в пятницу представителям земной стихии

Гороскоп на 4 декабря 2020 года – Козерог

Единомышленники могут на что-то открыть глаза. Можно начинать новые дела – есть шанс быстро получить первые успехи.

Гороскоп на завтра – Телец

Разберитесь с важными делами утром, потом что-то может вам мешать. Договоренности могут сорваться.

Гороскоп на 4 декабря 2020 – Дева

Не противопоказаны поездки. Если хотите поднять себе настроение – встретьтесь с друзьями или отправьтесь на свидание.